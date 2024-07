Arte, Moda Y Reciclaje, Integran Los Talleres Que Impartirá El Museo De Arte De Ciudad Juárez

Get Access To Every Broadway Story



Con el fin de acercar a las diversas audiencias al mundo del arte contemporáneo, el Museo de Arte de Ciudad Juárez del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), ha organizado cuatro talleres que se realizarán el 13 de julio, con el propósito de incentivar el arte, la moda y el reúso.

El primero de ellos titulado Ecoexploradores será impartido por Angélica Anahí Pérez Montes, a las 11:00 h, un campamento de verano que conjunta arte, moda y reciclaje, el cual cuenta con el apoyo de Trove Thrift Love, Baldío Lab Creativo y Fondo Community y Trasborder.

La coordinadora de Servicios Educativos del MACJ, Angélica Anahí Pérez Montes, ha sido diseñadora de contenidos educativos y material didáctico y coordinadora de talleres de arte. Cuenta con una experiencia docente de 16 años e imparte clases de storytelling y teatro, así como talleres de escritura creativa en diversas instituciones. Por su trabajo de gestión artístico-cultural ha ganado varios reconocimientos.

El segundo taller es Un calcetín a escena, donde los participantes no solo aprenderán a crear un divertido títere de calcetín, sino que también se sumergirán en el mundo de la conciencia ecológica.

En el taller reciclarán los calcetines para transformarlos en personajes que contarán historias de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. Es una oportunidad perfecta para combinar arte y ecología, aprendiendo sobre reciclaje y slow fashion, una práctica más empática con el entorno, mientras se despierta la creatividad. Está dirigido a infancias de 6 a 13 años y se realizará a las 11:00 h, impartido por Angélica Pérez.

Modelando es el tercer taller de escultura en plastilina que, al igual que los otros dos, combina arte y naturaleza. Los asistentes explorarán qué es y para qué sirve la biodiversidad, el reciclaje, la conservación del agua, las energías renovables y otros temas similares. Cada creación será un paso hacia un mayor entendimiento y aprecio por nuestro planeta. Todos los materiales serán proporcionados por el propio museo. Se impartirá a las 11:00 h y estará a cargo de Nay Canu.

El taller Cambiar las reglas, que se llevará a cabo a las 11:00 h, será impartido por La Dolz y Trove, es la cuarta actividad que se realizará en el MACJ y es una invitación a retomar prendas viejas para darles una segunda oportunidad generando nuevas creaciones. El objetivo es recorrer la historia de la moda, cómo han sido los procesos de masificación y consumo de ésta, y las implicaciones de la industria textil como contaminante, por lo que es necesario cambiar las reglas y promover la sostenibilidad. Está dirigido a personas de 15 años en adelante y será de cuatro sesiones, los días 13, 20 y 27 de julio a las 11:00 h.

Las personas interesadas en los talleres se podrán inscribir en: macj.servicioseducativos@inba.gob.mx. El museo se ubica en Circuito José Reyes Estrada 3310, Zona Pronaf, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

