AcciÃ³n/Huella. Muestra videogrÃ¡fica de performance (1993-2001). Una selecciÃ³n del Centro de DocumentaciÃ³n de Ex Teresa Arte Actual

Ex Teresa Arte Actual, recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes, inaugura la exposiciónAcción/Huella. Muestra videográfica de performance (1993-2001). Una selección del Centro de Documentación Ex Teresa, que busca mostrar las diferentes estrategias creativas, escénicas y discursivas que delinearon estas prácticas expresivas en la última parte del siglo XX, principalmente en la Ciudad de México.

La selección, que parte de registros en formatos analógicos como VHS y Hi8 del acervo del Centro de Documentación Ex Teresa, exhibe el panorama local del performance y el arte acción, tomando como referencia el nacimiento de Ex Teresa Arte Actual en 1993 como un espacio dedicado a las artes no objetuales y postdisciplinarias. La exposición se conforma de 19 registros videográficos de algunos de los exponentes más representativos de esta práctica en ese momento: Armando Sarignana, Elvira Santamaría, Ema Villanueva, Felipe Ehrenberg, Juan José Gurrola, Katia Tirado, Lorena Orozco, Grupo 19 Concreto, Lorena Wolffer, Marcos Kurtycz, María Eugenia Chellet, Víctor Martínez y Roberto de la Torre.

Además, se proyectan las grabaciones de Arte Acción. Ciclo de Mesas redondas, evento organizado por Andrea Ferreyra en el año 2000, en colaboración con Ex Teresa, que reúne reflexiones de agentes culturales y artísticos como Melquiades Herrera, Mónica Mayer, Pilar Villela, Maris Bustamante, entre otros. La suma de reflexiones y posturas que estas mesas redondas aportan, en conjunto con las obras incluidas, permitirán indagar y analizar en torno al performance, sus discursos y documentos en México.

Adicionalmente, se incluye un área de consulta que permitirá ahondar en textos, invitaciones y otros materiales gráficos que dan cuenta de los documentos videográficos exhibidos.

Ex Teresa Arte Actual es uno de los recintos y referentes mexicanos más importantes para las prácticas artísticas performativas como lo demuestra su acervo documental. En éste se han resguardado desde 1993 casi 33,000 documentos entre material gráfico, video, registros documentales en soportes diversos, hemerografía y también un importante acervo bibliográfico especializado, que dan cuenta de las obras que se han presentado en colaboración con este espacio o en otros contextos y de los cuales se muestra un breve fragmento en esta exposición que subraya la importancia de lo audiovisual en la construcción de una memoria de tales expresiones artísticas.

La exposición se inaugura en el marco del XI Encuentro del Instituto Hemisférico de Performance y Política (Hemi) de la Universidad de Nueva York, y es resultado del proyecto de colaboración entre Ex Teresa y este Instituto, cuyo objetivo es difundir la selección de videos a través de la Biblioteca de Video Digital del Hemi (HIDVL), disponibles en línea a partir de 2020.

Acción/Huella. Muestra videográfica de performance (1993-2001). Una selección del Centro de Documentación Ex Teresa se inaugura el próximo sábado 15 de junio a las 12:00, y estará abierta al público hasta el 29 de septiembre en Ex Teresa Arte Actual, ubicado en Lic. Verdad núm. 8, Centro Histórico, Ciudad de México.





Related Articles Shows View More Mexico Stories

More Hot Stories For You