Winners Announced For The 2025 BroadwayWorld Long Island Awards

See who audiences selected as their favorites last season!

By: Jan. 15, 2026
Click Here for More on BWW Regional Awards
Winners have been announced for the 2025 BroadwayWorld Long Island Awards! 

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. This year the BroadwayWorld Regional Awards were bigger and better than ever, including over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia!

2025 BroadwayWorld Long Island Award Winners

Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Full Company - SOMEWHERE BEYOND THE SEA - CM Performing Arts Center

Best Choreography Of A Play Or Musical
Anna Moceri - JEKYLL & HYDE - CM Performing Arts Center

Best Costume Design Of A Play Or Musical
Ronald R. Green III - JEKYLL & HYDE - CM Performing Arts Center

Best Dance Production
ANYTHING GOES - CM Performing Arts Center

Best Direction Of A Musical
Patrick Campbell - JEKYLL & HYDE - CM Performing Arts Center

Best Direction Of A Play
Emily Vaeth - A VIEW FROM THE BRIDGE - Modern Classics

Best Ensemble
JEKYLL & HYDE - CM Performing Arts Center

Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Keith Jones - JEKYLL & HYDE - CM Performing Arts Center

Best Music Direction & Orchestra Performance
Carl Hottinger - JEKYLL & HYDE - CM Performing Arts Center

Best Musical
JEKYLL & HYDE - CM Performing Arts Center

Best New Play Or Musical
ALL THAT MATTERS - CM Performing Arts Center

Best Performer In A Musical
Carly Sesti - SEUSSICAL - SUNRISE THEATRE COMPANY

Best Performer In A Play
John Mcgowan - WHERE WE'RE BORN - South Shore Theatre Experience

Best Play
A VIEW FROM THE BRIDGE - Modern Classics Theater

Best Scenic Design Of A Play Or Musical
John Mazzarella - JEKYLL & HYDE - CM Performing Arts Center

Best Sound Design Of A Play Or Musical
Laura Shubert - FOOTLOOSE - The John W. Engeman Theater

Best Supporting Performer In A Musical
Lacey Cornell - BEAUTY AND THE BEAST - Cm Performing Arts Center

Best Supporting Performer In A Play
John Mcgowan - A VIEW FROM THE BRIDGE - Modern Classics Theater

Best Theatre For Young Audiences Production
ELF - South Shore Theatre Experience

Favorite Local Theatre
CM Performing Arts Center

Winners can download graphics here.


