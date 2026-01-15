Winners Announced For The 2025 BroadwayWorld Long Island Awards

See who audiences selected as their favorites last season!
Winners have been announced for the 2025 BroadwayWorld Long Island Awards!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. This year the BroadwayWorld Regional Awards were bigger and better than ever, including over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia!
Want to be notified when nominations open for next year? Sign up for our newsletters here.
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Full Company - SOMEWHERE BEYOND THE SEA - CM Performing Arts Center
Best Choreography Of A Play Or Musical
Anna Moceri - JEKYLL & HYDE - CM Performing Arts Center
Best Costume Design Of A Play Or Musical
Ronald R. Green III - JEKYLL & HYDE - CM Performing Arts Center
Best Dance Production
ANYTHING GOES - CM Performing Arts Center
Best Direction Of A Musical
Patrick Campbell - JEKYLL & HYDE - CM Performing Arts Center
Best Direction Of A Play
Emily Vaeth - A VIEW FROM THE BRIDGE - Modern Classics
Best Ensemble
JEKYLL & HYDE - CM Performing Arts Center
Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Keith Jones - JEKYLL & HYDE - CM Performing Arts Center
Best Music Direction & Orchestra Performance
Carl Hottinger - JEKYLL & HYDE - CM Performing Arts Center
Best Musical
JEKYLL & HYDE - CM Performing Arts Center
Best New Play Or Musical
ALL THAT MATTERS - CM Performing Arts Center
Best Performer In A Musical
Carly Sesti - SEUSSICAL - SUNRISE THEATRE COMPANY
Best Performer In A Play
John Mcgowan - WHERE WE'RE BORN - South Shore Theatre Experience
Best Play
A VIEW FROM THE BRIDGE - Modern Classics Theater
Best Scenic Design Of A Play Or Musical
John Mazzarella - JEKYLL & HYDE - CM Performing Arts Center
Best Sound Design Of A Play Or Musical
Laura Shubert - FOOTLOOSE - The John W. Engeman Theater
Best Supporting Performer In A Musical
Lacey Cornell - BEAUTY AND THE BEAST - Cm Performing Arts Center
Best Supporting Performer In A Play
John Mcgowan - A VIEW FROM THE BRIDGE - Modern Classics Theater
Best Theatre For Young Audiences Production
ELF - South Shore Theatre Experience
Favorite Local Theatre
CM Performing Arts Center
Winners can download graphics here.
Videos