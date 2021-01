Teatro alla Scala Orchestra welcomes conductor Lorenzo Viotti this weeked for a streaming concert.

Live streaming on the website www.teatroallascala.org and on the La Scala Facebook and YouTube channels, on Saturday 9 January at 8pm CET.

PROGRAMME

Johannes Brahms

Symphony No 3 in F major op. 90

Antonin Dvoràk Symphony No 7 in D min. op. 70