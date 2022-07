Review: NIGHT OF STARS al FESTIVAL POMEZIA IN MUSICAL

Succede che si va ad assistere ad un concerto dedicato ai più famosi musical come semplice spettatore e si esce con la voglia di volerne parlare.

È successo nella quarta serata del Festival Pomezia in musical, la manifestazione che anche quest'anno il Comune di Pomezia ha voluto replicare sotto la direzione artistica del Maestro Simone Martino.

Con il titolo Night Of Stars, il maestro Martino ha presentato una serata di alto livello qualitativo, sia per la presenza della band dal vivo invece delle sminuenti basi registrate, una band che ha ben sostenuto i solisti che si sono avvicendati da solisti, in duetti o tutti in gruppo, in momenti di pura emozione. È vero che si gioca facile quando si propongono brani da The Phantom Of The Opera, Rent, Les Miserables, Grease, The Rocky Horror Show, Jekyll & Hyde, The Greatest Showman, A Star Is Born, We will Rock you, Romeo e Giulietta Ama e Cambia Il Mondo, Jesus Christ Superstar, brani che il pubblico conosce e a cui ha ovviamente riservato calorosi applausi. Ma la serata non sarebbe così riuscita se sul palco non ci fossero stati 5 interpreti che non solo non hanno perso una nota, ma hanno dato delle interpretazioni così sentite e di alto livello che questo programma non aveva nulla da invidiare alle compagnie internazionali, di solito anglosassoni, che soprattutto negli anni 90 giravano l'Europa promuovendo gli show in scena nel West End.

Ad aprire le danze è stato Seasons Of Love, il celeberrimo brano di Rent che ha subito dato il "LA" alla serata. I cinque interpreti hanno subito dato con questo brano la sensazione della omogeneità delle loro voci e la certezza che tutta la serata sarebbe proseguita sullo stesso tono. Sempre da Rent, Claudia Paganelli ha duettato su Take Or Leave Me con Eleonora Segaluscio. Le due interpreti hanno colto in pieno l'ironia e la sfacciataggine necessaria per interpretarla. Entrambe dotate di voci limpide, potenti e decisamente intonate, le due giovani hanno eseguito ogni brano con rassicurante spigliatezza. Claudia Paganelli si è distinta in Shallow (A Star Is Born), Never Enough (The Greatest Showman) e nei celeberrimi acuti da Phantom Of The Opera. Eleonora Segaluscio ha interpretato la dolce On My Own (Les Miserables), Someone like You (Jekyll & Hyde) ma soprattutto con suprema limpidezza in I'll Never Love Again (A Star Is Born)

Francesco Antimiani si è invece distinto in una serie di brani con molti acuti lungamente applauditi: in particolare, This is the Moment (Jekyll & Hyde), Gethsemane (JCS), The Music Of The Night (Phantom Of The Opera) Greased Lighting (Grease) per poi cedere all'unico cambio di costume e, con grande ironia, si è lasciato andare in Sweet Tranvestite dal Rocky Horror Show.

Andrea Manganotto si è invece dedicato alla parte più "rockettara" della serata con i classici da Grease You're The One That I Want e Summer Nights e soprattutto nelle vesti di Freddy Mercury nei brani We Will Rock You e We Are The Champions. Non ha tralasciato però il lato romantico duettando con Eleonora Segaluscio in All I Ask of You da Phantom Of The Opera.

A chiudere il quintetto il sempre preciso Giovanni De Filippi che con la sua possente e ben calibrata voce ha dato una sorprendente prestazione nella title song di Phantom Of The Opera, nella toccante Emty Chairs And Empty Tables (Les Miserables) e ha dato sfogo a tutta la sua ironia nella King Herod's Song da Jesus Christ Superstar.

Insomma non bisogna per forza essere amanti del musical per poter assistere ad una serata del genere senza essere trasportati in un viaggio nelle più belle melodie scritte negli ultimi 50 anni quando a supportarle sono belle voci con una impeccabile pronuncia inglese e ottimi musicisti che ricordiamo sono stati: Simone Martino alla direzione musicale e alle tastiere, Valerio De Negri ai fiati, Roberto Zamporlini al basso, Carlo Montuoro alla batteria e Angelo Silvestri alla chitarra. Ci auguriamo veramente che questa serata possa essere replicata nella prossima stagione in qualche teatro della capitale. Se succedesse, non perdetela.

Il Festival Pomezia in Musical prosegue per ancora tre sabati sulla Piazza Indipendenza a Pomezia con le seguenti opere sempre a ingresso gratuito:

16/07/2022, con il Musical "Re Artù Opera Musical", diretto da Dario Matrone

23/07/2022, con il Musical "Roma Opera Musical", diretto da Dario Matrone

30/07/2022, con il Musical "Tristano e Isoltta- Sguardi che si cercano", diretto da Dario Matrone

L'ultima serata si svolgerà invece a Torvajanica con il concerto di chiusura

06/08/2022, "Pierpaolo Pasolini, il cammino incomincia e il viaggio è già finito"

STUDIO SINFONICA

Presenta

NIGHT OF STARS

Voci

Claudia Paganelli

Eleonora Segaluscio

Francesco Antimiani

Giovanni De Filippi

Andrea Manganotto

Musicisti

Simone Martino direzione musicale e tastiere

Valerio De Negri fiati

Roberto Zamporlini basso

Carlo Montuoro batteria

Angelo Silvestri chitarra