Review: MARE FUORI al TEATRO BRANCACCIO

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



Torna a grande richiesta al Teatro Brancaccio il musical Mare Fuori che Cristiana Farina, Maurizio Careddu e Alessandro Siani hanno scritto ispirandosi alle vicende della fortunatissima serie tv dallo stesso titolo. Alessandro Siani ne ha curato anche la regia.

Non essendo possibile concentrare in una serata le innumerevoli puntate di una fiction tv, gli autori hanno selezionato alcuni punti essenziali della trama originale per presentare uno spettacolo che riuscisse a catturare lo spirito della fiction ma con un taglio adatto per il palcoscenico.

Basandosi su un cast di interpreti molto ben selezionati, questo musical intrattiene, emoziona e offre una serata a metà strada tra West Side Story e Gomorra. L’amore contrastato tra Rosa e Carmine, figli di due famiglie camorriste in continua guerra tra loro non si distacca poi dal classico musical di Berstein. C'è ovviamente in aggiunta la dura realtà dei carceri minorili in cui adulti più o meno disponibili cercano di rieducare alla vita questi giovani persi in una delinquenza spesso istigata dalle loro stesse famiglie.

La storia si integra bene con in brani musicali scelti per questa versione teatrale. Brani già ascoltati nella fiction e altri adattati ad hoc. Anche i balletti coreografati da Marcello e Momo Sacchetta presentano momenti corali e pas de deux ben studiati e interpretati con passione da questo gruppo di giovani attori che ben si destreggiano tra il canto il ballo e la recitazione. Tuttavia lo stretto accento napoletano, pur necessario, non è sempre comprensibile e non aiutato da un suono non eccellente e questo può far perdere molte battute a chi non è avvezzo a questo dialetto pur bellissimo e passionale.

A mantenere un aspetto forse troppo “televisivo” ci pensano le scenografie di Roberto Crea e il disegno luci di Carlo Pastore. Il notevole uso di immagini proiettate a tutta scena esula completamente dal concetto “teatrale” di scenografia e potrebbe disturbare i puristi del teatro inteso nel senso più classico. Tuttavia in questo spettacolo si riesce ad accettare che i cambi di scena avvengano in pochi secondi con proiezioni di altissima qualità che riprendono scenari simili alla fiction e che comunque ben completano le varie scene sveltendo lo svolgimento degli eventi raccontati.

Tutti gli interpreti hanno offerto delle buone prestazioni soprattutto tra i giovani e tra questi si sono distinti Antonio Orefice nel ruolo di Toto e Mattia Zenzola in quello di Carmine, quest’ultimo con senz’altro un plus nell’eseguire le coreografie. Andrea Sannino è Beppe, il sensibile educatore che cerca di salvare questi giovani sbandati, interpretato con molta partecipazione, ritrovandosi spesso in contrasto con la direttrice interpretata da Giulia Luzi che eccelle nei suoi due brani da solista.

Mare Fuori è un musical che senz’altro deve gran parte della sua popolarità alla fiction da cui deriva. Potrebbe comunque vivere di sua vita propria se si riuscisse a distaccarlo da quel binomio anche se si è notata una differenza tra un primo atto molto più scorrevole ed un secondo atto più lento e forse troppo spezzettato.

Dopo le date romane proseguirà il tour. Queste le date:

Avellino 8 febbraio

Taranto 26 febbraio

Bari 28 febbraio

Lecce 2 marzo

e

PICOMEDIA

presentano

SCRITTO DA CRISTIANA FARINA, MAURIZIO CAREDDU, ALESSANDRO SIANI

Regia di ALESSANDRO SIANI

DIREZIONE MUSICALE ADRIANO PENNINO

COREOGRAFIE MARCELLO E MOMMO SACCHETTA

AIUTO REGIA PINO L’ABBATE

SCENOGRAFO ROBERTO CREA

LIGHT DESIGN CARLO PASTORE

COSTUMI ELEONORA RELLA E LISA CASILLO

ACTOR COACH GENNARO SILVESTRO

VOCAL AND SONG DIRECTOR MAURO SPENILLO

CASTING DIRECTOR MARITA D’ELIA

DIRETTORE DI PRODUZIONE UMBERTO PAPA

PRODUZIONE ESECUTIVA ELISABETTA NEPITELLI ALEGIANI

EFFETTI SPECIALI CLONWERK SRL

SCENOGRAFIE TECNOSCENA SRL

SERVICE AUDIO LUCI MOD SRL

TRUCCO E PARRUCCO Mira Sorvino E ACCADEMIA TRUCCO L. PADUANO

EFFETTI SPECIALI ACROBATICI MASSIMILIANO MARTINELLI

SOCIAL MEDIA MANAGER WANNABE MANAGEMENT

CONSULENZA LEGALE AVV. DARIO DE CICCO

PRODUZIONE BEST LIVE SRL

CAST ARTISTICO

ANDREA SANNINO BEPPE ROMANO (EDUCATORE)

ANTONIO OREFICE ANTONIO “TOTO” ASCIONE

MARIA ESPOSITO ROSA RICCI

MATTIA ZENZOLA CARMINE DI SALVO

GIUSEPPE PIROZZI RAFFAELE DI MEO (MICCIARELLA)

ENRICO TIJANI DIEGO (DOBERMANN)

ANTONIO D’AQUINO MILOS

GIULIA LUZI LA DIRETTRICE

CARMEN POMMELLA NUNZIA

EMANUELE PALUMBO CIRO RICCI

LEANDRO AMATO DON SALVATORE RICCI

ANTONIO ROCCO COMANDANTE

CHRISTIAN ROBERTO FILIPPO FERRARI

GIULIA MOLINO GIULIA

BIANCA MOCCIA VIOLA TORRI

ANGELO CAIANELLO GIANNI CARDIO TRAP

PASQUALE BRUNETTI PINO PAGANO

YURI PASCALE LANGER LUIGI DI MEO (CUCCIOLO)

SVEVA PETRUZZELLIS SERENA RIZZO

ANNA CAPASSO NANÀ

FABIO ALTERIO BALLERINO

BENEDETTA VARI BALLERINA

Reader Reviews