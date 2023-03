Review: LE TENDE DELLA MEZZANOTTE al TEATRO LO SPAZIO

Anteprima assoluta al teatro Lo Spazio per Le Tende della Mezzanotte, un nuovo intenso testo di Antonio Mocciola.

Il drammaturgo torna nuovamente a scandagliare quella parte dell'animo umano legato all'umiliazione e al bullismo scolastico, sovente messo in atto per nascondere realtà inaspettate anche se prevedibili.

Isolati in una baita di montagna, tre ex compagni di scuola si ritrovano per passare un weekend. Durante la serata verranno a galla diversi retroscena, rivelatori di silenzi troppo a lungo tenuti nascosti. E proprio dietro alcune tende, più volte evocate in quelle ore passate nella baita, si nascondono quei pregiudizi e quei segreti che crollano quando quelle stesse tende vengono aperte o strappate con violenza dal loro bastone.

La coppia formata da Ester e Silvio, porta con loro in questa baita l'amico Luca. Il giovane, sovrappeso sin da piccolo, è stato oggetto di bodyshaming e bullismo anche da parte dallo stesso Silvio durante gli anni scolastici. I due innamorati sono convinti che lei fosse sempre stata l'oggetto delle attenzioni di Luca per tutti quegli anni per poi scoprire che invece lui era attirato da un'altra compagna, Giovanna, un escamotage per nascondere la sua passione per lo stesso Silvio. Questo infastidisce la giovane che, da difensore di Luca, ne diviene quasi carnefice costringendolo a spogliarsi nudo, punizione per aver perso nel classico gioco della bottiglia. Dopo averlo così umiliato, i due si appartano dietro le tende che dividono la stanza da letto dal soggiorno. Ascoltando i loro gemiti, in Luca si risveglia un forte sentimento di rivalsa e di gelosia. Da docile sottomesso si trasforma in dominatore legando la giovane e riservando al suo amico lo stesso servizio a lui poco prima riservato. Messo a nudo, Silvio chiederà alla giovane di lasciare la baita per cercare aiuto. Ancora nudo, si avvicinerà alla finestra per staccare le tende e mostrare al mondo esterno il suo vero io, lasciando cadere tutti quei freni inibitori che lo avevano portato a bullizzare il suo compagno di scuola.

La trama di questa pièce è forse un po' scontata e già dall'inizio si intuisce dove si voglia andare a parare. La vittima che diviene carnefice è ultimamente un risvolto forse fin troppo sfruttato un po' in tutti i campi dalla letteratura alla cinematografia, alla scena. È assolutamente sacrosanto che se ne parli, ma in questo testo siamo forse un po' lontani dai ben più alti livelli a cui Antonio Mocciola ci aveva abituati con alcuni suoi lavori come Adolf prima di Hitler, L'isola degli invertiti o Il fascino breve delle farfalle dove una scrittura più poetica e più intensa era senza meno più coinvolgente. Non ha aiutato la regia di Elisa Forte. Pur con l'aiuto di Emil Caruso, non è riuscita a dare ai suoi attori una linea forte e uniforme da seguire. A tratti si è avuta la sensazione i tre interpreti stessero quasi improvvisando. Forse il fatto che alcune frasi risultavano inudibili, almeno dalle file non sotto il palco, non ha certo contribuito alla chiara comprensione di alcune situazioni. Una buona regia dovrebbe assicurarsi che ogni respiro, ogni parola possa essere udita anche dall'ultima fila e in questo caso anche l'uso di un certo tipo di musica troppo forte non ha aiutato.

I tre attori impegnati in questa pièce hanno comunque dato una buona prova in ruoli non facili. (Nessun ruolo scritto da Mocciola è facile!). Giulia Corti interpreta Ester, più a suo agio nella parte iniziale che non quando cambia ruolo. Lorenzo Mangano è Silvio, inizialmente "bullo" per nascondere il suo segreto, ha dato l'opposto; è sembrato più a suo agio e molto più intenso nella seconda parte, quando diviene vittima. Francesco Sciascia interpreta Luca, un ruolo che calza a pennello e in cui ha mantenuto dall'inizio alla fine la giusta tensione, anche se purtroppo si sono perse molte sue parole.

Teatro Lo Spazio

presenta

LE TENDE DELLA MEZZANOTTE

Di Antonio Mocciola

Regia di Elisa Forte

Assistente alla regia Emil Caruso

Video Teaser e grafica: D-Forte Production

Cast

Giulia Curti

Francesco Sciascia

Lorenzo Mangano