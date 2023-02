Review: IL PICCOLO PRINCIPE al TEATRO SISTINA

Su Il Piccolo Principe sono state scritte innumerevoli parole. Altrettante volte è stato adattato per palcoscenico e audiovisivi rimanendo comunque un testo incredibilmente attuale anche dopo 80 anni dalla sua prima pubblicazione. Eppure in questo allestimento si riesce a scoprire qualcosa di più, qualche piccola sfumatura che l'attenta regia di Stefano Genovese è abilmente riuscita ad inserisce tra le righe per dare un nuovo peso alle semplici massime di questa eterna storia. Attualizzare questo mitico testo con delle canzoni potrebbe scandalizzare i puristi della letteratura. Pur non potendola considerare una trasformazione in un musical nel senso più classico del termine, la scelta dei brani inserisce nel racconto un aspetto più diretto, toccando un'emotività che la sola parola a volte potrebbe non riuscire a raggiungere. Non sono canzoni originali ma cover di brani molto conosciuti, almeno agli spettatori adulti. Si inizia con il volo dell'aviatore, interpretato da un bravissimo Davide Paciolla, sulle note di Space Oddity di David Bowie, il cui ormai eterno "Ground control to Major Tom" risuona chiaro e forte nel cuore dei presenti sopra i 50 anni, non certo in quello dei numerosi bambini che pur con attenzione hanno assistito allo spettacolo. L'altro famosissimo brano di David Bowie, Starman, accompagna i viaggi del Piccolo Principe tra un micro pianeta e l'altro.

La Rosa è interpretata da Adele Tirante che si cimenta con L'amour est un oiseau rebelle dalla Carmen di Georges Bizet e, in piena attualità discografica, con The Lonliest dei Måneskin. Il personaggio della Volpe simbolizza l'amicizia ed è affidato a Ludovico Cinalli che appropriatamente esegue La Cura, il brano di Franco Battiato. In chiusura l'intero cast esegue il brano The Sound Of Silence reso immortale da Simon & Garfunkel: il simbolismo contenuto nel testo di questo brano si interseca con il messaggio sostanziale della storia di Antoine de Saint- Exupéry, quello di far vedere agli adulti tutto quello che stanno trascurando e perdendo quando inseguono l'irrealizzabile. Dovrebbero invece guardare la bellezza delle cose semplici e mantenere la meraviglia e l'entusiasmo che avevano da bambini.

Completano i quadri dello spettacolo, Vittorio Catelli nel suo acrobatico numero del Lampionario sulle note di Volare, Matteo Prosperi da invece vita ai personaggi del Re, del Prim'attore e del Geografo. L'atletico Giulio Lanfranco interpreta l'Uomo d'affari intento ad arrampicarsi sulle sue scale per raggiungere un effimero successo e, a contrasto, il personaggio dell'Ubriacone con un divertente numero sul tappeto elastico. Il ruolo del Piccolo Principe è interpretato con maestria in erba da Alessandro Stefanelli e Gabriele Tonti: un ruolo non facile in cui i due giovanissimi attori hanno potuto contare sulle attenzioni dei loro compagni di scena ed una sensibile regia.

Molto curate le scenografie di Carlo Giammello, accompagnate da un curato allestimento luci di Giovanni Pinna. I ricchi costumi sono realizzati da Guido Fiorato. Questa produzione della durata di 90 minuti, non copre l'intera sequenza dei personaggi del testo originale, facendo una selezione sui più significativi, forse per non stancare un pubblico molto giovane che perderebbe attenzione in una durata maggiore. Non mancano però tutte le più significative ed importanti tematiche che hanno reso immortale questo testo: l'importanza dell'amicizia, l'importanza di guardare con occhi innocenti cosa abbia veramente valore nella vita di tutti noi, anche se non riusciamo a vederlo ad occhi nudi.

Dopo il Sistina, dove rimarrà fino al 12 febbraio, lo spettacolo partirà in tour in Italia per poi spostarsi in Francia. Nel 2024 proseguirà in Olanda, Germania, Irlanda, Portogallo e Spagna.

Razmataz Live

Presenta

IL PICCOLO PRINCIPE

Dal testo di Antoine de Saint- Exupéry

Regia di Stefano Genovese

Scene di Carmelo Giammello

Direzione e arrangiamenti musicali di Paolo Silvestri

Costumi di Guido Fiorato

Disegno luci di Giovanni Pinna

CAST

Alessandro Stefanelli/Gabriele Tonti - Principe

Davide Paciolla - Aviatore

Adele Tirante - Rosa

Matteo Prosperi - Re/Prim'attore/Geografo

Giulio Lanfranco - Uomo d'affari/Ubriacone

Vittorio Catelli - Lampionaio

Ludovico Cinalli - Volpe