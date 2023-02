Review: EMOZIONI DIETRO IL PALCO - GIAN LUCA GIUDICI: LO SPETTACOLO IN UNA VITA

Si parla sempre di artisti, di compositori, di autori, poco di chi lavora dietro le quinte per portare sulla scena gli spettacoli che siamo abituati a vedere e a recensire. Il pubblico paga il biglietto per godersi uno show, un concerto, si emoziona, applaude, ne conserva un ricordo spesso indelebile. Non pensa però a tutto quello che c'è dietro a quelle due o più ore di spettacolo. Non realizza di quanto lavoro, di quanti mesi sono stati spesi per quella serata.

In questo documentario, il regista Valerio Polverari ha deciso di colmare questo vuoto presentando il lavoro intenso, impegnativo e perché no, anche molto rischioso di chi decide di investire nella produzione di uno spettacolo. E lo fa mostrandoci l'evoluzione e la carriera di Gian Luca Giudici, un nome conosciutissimo agli addetti ai lavori, altrettanto sconosciuto al grande pubblico. Nell'intervista oggetto di questo documentario presentato in anteprima, il noto produttore si mette a nudo raccontando umilmente il suo percorso dai suoi inizi come cantante e di quanto, giovanissimo, durante la partecipazione al Festival di Castrocaro, si fosse interessato molto più a cosa avvenisse dietro le quinte che non della sua stessa performance. Da li nacque il desiderio di contattare le case di produzione più importanti con cui iniziò a collaborare e che lo hanno portato a raggiungere traguardi invidiabili e la produzione di una lunga serie di importanti spettacoli, alcuni ancora rimasti ineguagliati.

La sua intervista, oggetto centrale del documentario, alterna le sue parole e i suoi ricordi alle immagini di repertorio dei grandi artisti con cui ha collaborato. Gian Luca Giudici si mostra senza filtri, con grande sincerità. Dalle sue parole trasuda la grande passione riversata nel suo lavoro, nella costante ricerca per dare al pubblico il migliore spettacolo possibile, quello che potrà emozionarlo e che ricorderà per tutta la vita. Scorrono quindi le immagini di Claudio Baglioni e dei suoi concerti allo Stadio Olimpico del 1998, della scommessa di portare nello stesso stadio A me gli occhi please con Gigi Proietti, una prima rischiosa ma di grande successo. A seguire le immagini del grandioso concerto di Antonello Venditti al Circo Massimo per celebrare lo scudetto della Roma nel 2001 di fronte a un milione di persone. Le collaborazioni con una incredibile serie di artisti per i quali, in ogni occasione ha sempre cercato di organizzare qualcosa di unico e irripetibile: tra i tantissimi per cui ha organizzato eventi ricordiamo Massimo Ranieri, i Pooh, i Simply Red, Franco Battiato, Roger Waters, Mark Knopfler, Patti Smith e Lou Reed: per questi ultimi due riuscì ad organizzare l'unica occasione in assoluto in cui questi due mostri sacri si esibirono sullo stesso palco nella stessa serata. Al suo palmarès non mancano la produzione di musical, di spettacoli televisivi e le tournée teatrali di così tanti spettacoli che è impossibile enumerarne la lista completa. Basta ricordare le produzioni di tournée tetrali per Enrico Brignano, Alessandro Battista, Luca Argentero, Corrado Tedeschi, Giulio Passotti, solo per citarne alcuni.

Ma questo docufilm per quanto arrivi in questo importante anniversario, non è un'autocelebrazione. È invece l'umile testimonianza di quanto sia prezioso un efficiente lavoro di squadra, in cui anche l'ultimo tecnico addetto al montaggio di un palco possa avere il suo posto d'onore nella buona riuscita di uno spettacolo. Si assiste infatti ai contributi filmati non solo di collaboratori stretti occupati nel lavoro d'ufficio ma viene dato spazio anche a chi con il proprio lavoro fisico, contribuisce sul campo a portare a termine produzioni in cui lavorano centinaia di persone. Comprendere l'essenzialità, quantità e qualità del lavoro del produttore non fa altro che aggiungere un notevole plus all'apprezzamento di uno spettacolo.

GIAN LUCA GIUDICI

A tutto questo contribuisce notevolmente l'efficace montaggio di Riccardo Chiodi con una alternanza ben calibrata tra le parole del protagonista, gli interventi di collaboratori e amici e le immagini di repertorio accompagnate da una serie di foto di memorabilia, veri oggetti di culto. Vengono mostrati decine di pass per il retro palco o manifesti che ricordano gli innumerevoli eventi da lui organizzati: tutti oggetti che molti fan sarebbero pronti a pagare a peso d'oro pur di possederli.

Dopo questa anteprima, la Unlimitedltd, casa produttrice del documentario, lo invierà ai maggiori Festival di cinematografia e documentaristici d'Italia nell'ambito di un più vasto progetto votato a mettere in risalto tutte le professionalità che dietro le quinte contribuiscono al successo di uno spettacolo.

UNLIMITEDLTD

presenta

EMOZIONI DIETRO IL PALCO

GIAN LUCA GIUDICI: LO SPETTACOLO DI UNA VITA

Documentario scritto e diretto da Valerio Polverari

