Previews: THE REUNION al TEATRO ARCIMBOLDI e al TEATRO ROSSETTI

Il Rossetti Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e TAM Teatro Arcimboldi Milano

in associazione con Mercy Productions Limited

presentano

- European Première -

THE REUNION

WEST END & BROADWAY MUSICAL STARS IN CONCERT

con

Ramin Karimloo

Samantha Barks, Earl Carpenter, Hadley Fraser,

Holly-Anne Hull, Natalie May Paris

con La FVG Orchestra

diretta da Beatrice Venezi

spettacolo ideato e diretto da Ramin Karimloo e Earl Carpenter

TAM Teatro Arcimboldi Milano

13 gennaio 2025 ore 21.00

Il tour proseguirà a

Trieste

Il Rossetti Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia

15 e 16 gennaio 2025

Il palcoscenico del TAM Teatro Arcimboldi Milano si illumina per accogliere “The Reunion”, la serata-evento in cui l’essenza del musical theatre prende vita in una fusione mozzafiato di capolavori tratti dal miglior repertorio del genere.

Protagonisti della serata saranno i più grandi talenti di Broadway e del West End guidati da una vera leggenda: il pluripremiato e acclamato Ramin Karimloo.

Un’unica notte magica nella quale un cast d’eccezione, accompagnato dalla FVG Orchestra diretta da Beatrice Venezi, interpreterà oltre trenta indimenticabili melodie tra cui la celebre “Let it Go” - dal musical Disney “Frozen”, e poi “Wicked”, “Mary Poppins”, “Mamma Mia!”, “Shrek”, “La famiglia Addams”, “Jekyll & Hyde”, “Funny Girl”, “Pretty Woman” e “The Greatest Showman”.

Non mancheranno poi brani tratti da altri musical di Broadway e del West End che saranno eseguiti per la prima volta dal vivo in Italia come “Merrily We Roll Along” e “Company” di Stephen Sondheim, “Dirty Rotten Scoundrels” e “The Secret Garden”.

Il primo atto si chiuderà con un medley delle hit del musical “Les Misérables”, recentemente applaudito al Teatro Arcimboldi di Milano e al Rossetti di Trieste, mentre nel finale del secondo atto ci sarà un medley dei capolavori di Andrew Lloyd Webber come “Sunset Boulevard”, “Cats”, “The Phantom of The Opera” e “Love Never Dies”, musical che ha visto protagonista Ramin Karimloo nella prima edizione nel West End di Londra.

Dopo aver conquistato Cina e Giappone, il concerto farà tappa in Europa, in esclusiva assoluta, solo in due città italiane: Milano, al TAM Teatro Arcimboldi (13 gennaio 2025) e Trieste, presso il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia (15 e 16 gennaio 2025).

“The Reunion” è un viaggio irripetibile tra le stelle e i brani iconici del musical theatre. Cuore di questa esperienza affascinante è il talento impareggiabile di una star assoluta come Ramin Karimloo, interprete del Fantasma nella performance per il 25° anniversario di “The Phantom of the Opera” al Royal Albert Hall. La sua straordinaria esibizione fu trasmessa in tutto il mondo il 2 ottobre 2011 e incantò oltre 100 milioni di spettatori.

In Italia Ramin Karimloo è stato applaudito da oltre 40.000 spettatori nell’edizione italiana di The Phantom of The Opera diretto da Federico Bellone. Dopo l’impegno in “The Reunion” tornerà a Broadway nel marzo 2025 dove sarà protagonista al fianco di David Hyde Pierce di “Pirates! The Penzance Musical”, una rilettura in chiave jazz del classico di Gilbert & Sullivan.

In The Reunion, Ramin è affiancato dalla star del West End Samantha Barks, interprete di Elsa nella produzione londinese di “Frozen” della Disney al Theatre Royal Drury Lane (che arriverà nel 2025, su Disney+, dove interpreterà il ruolo principale) e interprete del ruolo di Eponine nel film Les Misérables di Tom Hooper al fianco di Hugh Jackman, Russel Crowe, Anne Hathaway ed Eddie Redmayne.

Completano la line-up pluripremiati artisti provenienti da iconiche produzioni del West End e di Broadway come Earl Carpenter che - fra le tante eccellenti prove - è stato l’ispettore Javert nella produzione per il 25° anniversario de “Les Misérables” di Cameron Mackintosh e Monsieur Firmin nel “Phantom of the Opera” nell’edizione italiana, Hadley Fraser interprete del Dr. Frederick Frankenstein nella produzione originale del West End di “Young Frankenstein” di Mel Brooks al Garrick Theatre, Holly-Anne Hull, applaudita Christine Daaé nella produzione itinerante e del West End di “The Phantom of the Opera” di Andrew Lloyd Webber, Natalie May Paris, Jane Seymour nell’edizione originale di “SIX! The Musical”.

La serata si completa grazie alla presenza di una straordinaria orchestra, la FVG Orchestra, diretta da Beatrice Venezi, una delle più giovani e acclamate direttrici d’orchestra al mondo, recentemente nominata “direttore principale ospite” del Teatro Colón di Buenos Aires.

Le orchestrazioni di The Reunion sono curate da Adam Hoskins.

“The Reunion” al TAM Teatro Arcimboldi sarà un'esperienza unica accompagnata dalle note dei musical più famosi a mondo!

BIOGRAFIE

Ramin Karimloo

Ramin Karimloo ha recentemente interpretato Fredrick Barrett nel concerto “Encores” del New York City Center dedicato a “Titanic” e più recentemente Piquillo nella produzione “Songbird” della Washington National Opera, un nuovo adattamento dell'operetta “La Périchole” di Jacques Offenbach. Tra i crediti teatrali: ha ripreso il ruolo del Fantasma nella produzione italiana di “The Phantom of the Opera”; Gomez Addams ne “La famiglia Addams”, Nicky Arnstein in “Funny Girl” (August Wilson Theatre, Broadway); Re Artù in “Camelot in Concert” (London Palladium), Shams in “Rumi: The Musical” (London Coliseum), Anatoly in “Chess in Concert” (Umeda Arts Theatre, Osaka & Tokyo International Forum), Judas in “Jesus Chris Superstar in Concert” (Theatre Orb, Tokyo); Doctor Zhivago in “Doctor Zhivago: Concert” (London Palladium & Cadogan Hall, Londra); Che in “Evita” (Theatre Orb, Tokyo & Vancouver Opera); Anatoly nella produzione 2018 del Kennedy Centre di “Chess”, Gleb Vaganov in “Anastasia” (Broadway, NYC); Tom in “Murder Ballad” (Arts Theatre, Londra); Archibald Craven in “The Secret Garden” (Lincoln Centre); White Rabbit “Red Rabbit” (NYC); Jean Valjean in “Les Misérables” (Toronto, Londra e NYC); Phantom in “The Phantom of the Opera” e Phantom in “Love Never Dies” (Londra); “Prince of Broadway” (prima mondiale al Theatre Orb, Tokyo e all'Umeda Arts Theatre, Osaka); Chris in “Miss Saigon”; Enjolras in “Les Misérables” e Joe Gillis in “Sunset Boulevard”.

Cinema/TV: “Your Friends and Neighbours” (Apple) “Echelon” (Sthenic Studios), “Bound” (Paralysis Productions), “Holby City” (BBC1), “Jesus: His Life” (History Channel), “Nativity Rocks” (Mirrorball Films), “Life's Too Short” (BBC), “Blue Bloods” (CBS), “The Spa” (Tiger Aspect Productions), “The Phantom of the Opera at the Royal Albert Hall: 25th Anniversary”, “Les Misérables in Concert: 25th Anniversary”. Si è anche esibito per due anni consecutivi nell'ambito del Festival of Remembrance della BBC1.

Oltre ai suoi successi teatrali, Ramin Karimloo ha creato il concerto “The Reunion”, presentato in anteprima a Pechino e Shanghai. Ha effettuato numerose tournée in tutto il mondo eseguendo concerti sia come artista solista che con la sua band, Ramin Karimloo & The Broadgrass Band. Ha pubblicato cinque album da solista con la Sony Records: “From Now On”, “Human Heart”, “The Road to Find Out: East”, “The Road to Find Out: South” e “The Road to Find Out: North”.

Ramin Karimloo apparirà nella prima mondiale di “A Face in the Crowd” nel ruolo di “Lonsome” Larry Rhodes, con le musiche di Elvis Costello e il libretto di Sarah Ruhl, da settembre a novembre 2024 allo Young Vic. Inoltre, sarà in “Dirty Rotten Scoundrels” nel ruolo di Freddy con Hadley Fraser al London Palladium. Ritornerà poi a Broadway nel ruolo del Re dei Pirati in una nuova produzione di “The Pirates of Penzance” con David Hyde Pierce a partire dall'aprile 2025.

Samantha Barks

Ha appena concluso la sua interpretazione di Elsa nella produzione originale del West End di “Frozen” della Disney al Theatre Royal Drury Lane. Questo impegno ha seguito immediatamente il suo debutto a Broadway, avvenuto nel ruolo di Vivian Ward in “Pretty Woman”. Tra gli altri suoi numerosi crediti teatrali figurano il ruolo di Cathy in “The Last Five Years” al fianco di Jonathon Bailey al The Other Palace, quello di Nancy nella tournée nazionale di “Oliver” e quello di Velma Kelly in “Chicago” all'Hollywood Bowl, oltre a molti altri.

Ha trasferito le sue abilità teatrali sullo schermo nel ruolo di Eponine nel film premio Oscar di Tom Hopper, “Les Misérables”, al fianco di Eddie Redmayne, Hugh Jackman e Anne Hathaway. Si è esibita con i co-protagonisti alla cerimonia dell'85ª edizione degli Academy Awards e la sua interpretazione di “On My Own” ha raggiunto la 97° posizione nella Billboard Hot 100 Charts. L’impegno le è stato affidato grazie alla popolarità acquisita nel ruolo di “Eponine” al Queen's Theatre nel West End e in “Les Misérables in Concert: The 25th Anniversary”, rappresentato e filmato all'Arena 02 nel 2010 insieme ad Alfie Boe, Ramin Karimloo, Nick Jonas e Lea Salonga.

Samantha Barks ha iniziato a lavorare nel settore come concorrente del talent show televisivo “I'd Do Anything” all'età di 17 anni, e ha chiuso il cerchio con le recenti riprese del talent show di ITV “Mamma Mia! I Have A Dream” dove è giudice e mentore.

Earl Carpenter

I crediti di Earl a Broadway e nel West End includono il ruolo del Fantasma nell'originale “The Phantom of the Opera” di Andrew Lloyd Webber e Cameron Mackintosh (Her Majesty's Theatre); Dubdhara in “The Pirate Queen” di Schönberg e Boublils (London Coliseum); l'Ispettore Javert nelle produzioni di Cameron Mackintosh di “Les Misérables” e “Les Misérables 25th Anniversary Production” (Imperial Theater Broadway, Barbican e Queens Theatre); il Vescovo di Digne e Bamatabois nel 2019 in “Les Misérables Stage Concert” (Gielgud e Solheim Theatre); Lionel Solomon in “The Dreamers” (Abbey Road); Padre nella pluripremiata produzione di “Ragtime” (Charing Cross Theatre); Ed Parsley nel cast originale e Daryl van Horne in “Le streghe di Eastwick” (Drury Lane e Prince of Wales) e la Bestia in “Disney's Beauty and the Beast” (Dominion Theatre).

La sua carriera nel Regno Unito e all'estero include i ruoli di Monsieur André (e Resident Director) per la produzione di Broadway Italia di “The Phantom of the Opera” (Trieste, Milano e Monte Carlo); Maskew e Turnkey in “Moonfleet” alla Salisbury Playhouse; l'Ispettore Javert nelle produzioni di Cameron Mackintosh de “Les Misérables 25th Anniversary Production” (Toronto, Parigi, Singapore, Manila e tournée nel Regno Unito), Phantom nelle produzioni per il 25° anniversario di “The Phantom of the Opera” di Andrew Lloyd Webber e Cameron Mackintosh (tournée nel Regno Unito); Morrison nella produzione di “Forbidden City: Portrait of an Empress” del Singapore Repertory Theatre; Joe Gillis nel cast originale per il tour di “Sunset Boulevard” (tournée nel Regno Unito); Peron in “Evita” di Bill Kenwrights (Europa e tournée nazionale); Commander Khassoggi in “We Will Rock You” dei Queen (tournée nel Regno Unito); prima mondiale di “Zorro”; Archibald Craven nella prima scozzese di “The Secret Garden”; Gaston in “Beauty and the Beast” della Disney (tournée nel Regno Unito); “Robin, Prince of Sherwood” e “Joseph” nelle produzioni di Bill Kenwright (tournée nel Regno Unito) e “The Amazing Technicolor© Dreamcoat” (tournée nel Regno Unito).

In ambito concertistico ha lavorato al fianco di Colm Wilkinson in “Broadway and Beyond” e per MSDT “Song and Dance of Broadway”, entrambi in Giappone; è stato il Banditore nel Concerto per il 25° Anniversario di “The Phantom of the Opera” di Andrew Lloyd Webber e Cameron Mackintosh (Royal Albert Hall); il Vescovo nel Concerto per il 25° Anniversario de “Les Misérables” di Cameron Mackintosh (02 Arena). Ha lavorato con la BBC Concert Orchestra (“Friday Night is Music Night”); la Bournemouth Symphony Orchestra (“Three Phantoms”, “Les Misérables in Concert”, “Some Enchanted Evening” e “Chess in Concert”); ha lavorato in “Disney 100 The Concert” (tour nelle arene del Regno Unito); con la Royal Liverpool Philharmonic (“Three Phantoms”, “A Musical Night of Queen” e “Christmassy Wonderland”), nonché nelle celebrazioni per il 50° anniversario della Royal Shakespeare Company (Stratford-upon-Avon) ed è stato direttore del “Royal Gala Performance of Musicals From The Heart”, in collaborazione con Heartbeat, al Mayflower Theatre con la Bournemouth Symphony Orchestra.

È direttore della Ginger Boy Productions Limited, patrono e artista associato della più grande casa di produzione e presentazione indipendente del Regno Unito, il Mayflower Theatre, e professore ospite della Solent University. Earl Carpenter è anche produttore creativo e direttore della produzione itinerante britannica e internazionale “Three Phantoms” ed è direttore generale di “The Reunion” di Ramin Karimloo (Pechino, Shanghai, Guangzhou, Milano, Tokyo e Trieste).

Hadley Fraser

I crediti teatrali comprendono: “Opening Night” (Gielgud Theatre); “The Lehman Trilogy” (Gillian Lynn Theatre), “2: 22 A Ghost Story” (Noel Coward Theatre); “City of Angels” (Garrick Theatre); “The Antipodes” (National Theatre); “The Deep Blue Sea” (Chichester Festival Theatre); “Young Frankenstein” (Garrick Theatre); “Saint Joan”, “City of Angels”, “Coriolanus”, “The Vote” (tutti al Donmar Warehouse); “Long Day's Journey Into Night” (Bristol Old Vic); “The Winter's Tale & Harlequinade” (Kenneth Branagh Theatre Company al Garrick Theatre); “The Machine” (Manchester International Festival & Park Avenue Armoury, NYC); “The Pajama Game” (Chichester Festival Theatre); “Les Misérables” (Queens & Palace Theatres); “The Pirate Queen” (Broadway); “The Fantastics” (Duchess Theatre); “A Christmas Carol” (Birmingham Rep); “The Shaughraun” (Abbey Theatre, Dublino); “Assassins” (Sheffield Crucible); “Pacific Overtures” (Leicester Haymarket); “Longitude” (Greenwich); “The Pirates of Penzance”; “Peter Pan” (entrambi al Savoy Theatre); “The Far Pavilions” (Shaftesbury Theatre); “The Last 5 Years” (Theater Aspen, Colorado) e “The Phantom of the Opera 25th Anniversary” (Royal Albert Hall); “Les Misérables 25th Anniversary” (O2 Arena). Ha lavorato a lungo per il NATIONAL THEATRE, DONMAR WAREHOUSE, ALMEIDA THEATRE, OLD VIC e molti altri.

Per cinema e televisione ha interpretato “The Gold”, “Gentleman Jack”, “All is True”, “Murder on the Orient Express”, “The Legend of Tarzan”, “Les Miserables”, “Decline & Fall”, “The Wrong Mans”, “Endeavour”, “Holby City”, “Doctor Who”, “Pompidou”, “Him” e “Sons of Liberty”.

Tra i concerti ricordiamo “Dirty Rotten Scoundrels”, “The Secret Garden” (entrambi al London Palladium); “Chess” (Theatre Royal, Drury Lane); “South Pacific” (National Concert Hall, Dublino); “Carousel”, “The Light Princess” (Cadogan Hall). Altri concerti includono apparizioni in contesti come The Royal Albert Hall, Royal Festival Hall, Birmingham Symphony Hall, Hackney Empire, The Other Palace, Lyric Hammersmith, Zedel London, Birdland Jazz (NYC), M Bar (Los Angeles), Little Lake Festival (Toronto), Il Rossetti (Trieste), Tianqiao P.A.C. (Pechino), Shanghai Grand Theatre e Orchard Hall (Tokyo).

Hadley ha scritto il libretto e le liriche del musical “Committee…" per il Donmar Warehouse. Come artista discografico e musicista Hadley ha partecipato a numerosi album, tra cui il recente “Lights around the Shore” con il pianista jazz Will Butterworth, il suo EP “Just Let Go” e le registrazioni dei cast di “Young Frankenstein”, “The Pirate Queen”, “The Phantom of the Opera 25th Anniversary” e “Les Misérables 25th Anniversary”. Ha composto musica per produzioni teatrali come “Measure for Measure” (Donmar Warehouse) e “Hobson's Choice” (Regent's Park Open Air Theatre) e per la radio per “Ross Noble: Britain in Bits”. Ha collaborato con artisti e compositori come Pete Townsend, Claude-Michel Schonberg, Adam Cork, Grant Olding, Joby Talbot, Joe Stilgoe, Jeremy Holland-Smith, Michael Bruce, Tom Deering, Laura Tisdall, Scott Alan, Ramin Karimloo e Stuart Matthew Price. Hadley è co-presentatore del podcast “Poddin' on the Ritz” con Ross Noble. È ospite regolare della trasmissione “Friday Night is Music Night” della BBC RADIO 2. Hadley Fraser è membro della Royal Academy of Music e patrono del PPA di Guildford e del Debut Performing Arts College di Manchester.

Holly-Anne Hull

Crediti teatrali: Christine Daeé nella produzione di Andrew Lloyd Webber di “The Phanotom of the Opera”, UK Tour e Her Majesty's Theatre; “Old Friends Stephen Sondheim Gala Concert”; Ensemble, Cover Fantine e Cover Cosette in “Les Misérables all star Concert”, West End; Ensemble e Cover Cosette in “Les Misérables”, International Tour & West End; Holly Manson, Loserville, The Union Theatre; Gladys e Cover Lola, “Copacabana”, UK Tour e Maid Marion, “Robin Hood”, Grove Theatre.

Holly-Anne Hull fa parte di Remember Monday, la girlband country/pop più virale del Regno Unito. Hanno partecipato allo show di Jennifer Hudson e hanno fatto da “opening act” per artisti come Billy Joel e Natasha Bedingfield. Recentemente hanno registrato il tutto esaurito in un tour britannico.

Vocalist, RTE Concert Orchestra, Shoshana Bean, Marc McBride. Solista, Sing With Scott Alan, Scott Alan e in “The Reunion” (Pechino, Shanghai, Guangzhou, Milano e Trieste).

NATALIE MAY PARIS

Natalie May è apparsa nelle produzioni del West End di “Les Misérables” (Palace & Queens Theatre); “Chitty Chitty Bang Bang” (London Palladium); “Joseph” (New London Theatre); “Sunday In the Park with George”, cantando anche nella registrazione del cast (Menier Chocolate Factory & Wyndhams's Theatre); “Billy Elliot” (Victoria Palace); è l'originale Jane Seymour in “Six The Musical”, per cui ha ricevuto una nomination all'Olivier ed è anche presente nella registrazione del cast originale che ha ricevuto oltre 200.000.000 di stream e un disco d'oro, parte della performance del cast originale ad Hampton Court e ha filmato l'originale Live Capture nel 2022. Si è unita al tour di “Six” US Aragon nel 2023. Altri spettacoli teatrali e concerti includono: “The Regulars” (The Hope Mill Theatre, Manchester); “Starry workshop” (The Other Palace); “Frank Wildhorn & Friends” alla Cadogan Hall; “Emojiland in Concert” (Garrick Theatre); “Benjamin Rauhala & His West End Besties concert” alla Cadogan Hall; “No Limits” (Turbine Theatre); Kit De Luca in “Pretty Woman the musical” nel primo tour di Regno Unito e Irlanda 2023/2024; “The Reunion “(Pechino, Shanghai, Guangzhou, Milano e Trieste) e “Girlband 'SVN' Headline Show” all'O2 Islington.

Per la televisione è stata in “Trust” di Cupids Daughters, voce nel programma ITV “Saturday Night Take Away”, voce nella campagna/pubblicità di Schiesser “Turn The Tables” e cantante nella trasmissione della BBC Strictly “Come Dancing 2022” e nello speciale di Natale 2023.

BEATRICE VENEZI - Direttore d’Orchestra e Pianista

È dal 2022 Direttore Artistico della Fondazione Taormina Arte, dal 2020 al 2022 è stata Direttore Principale Ospite dell’Orchestra della Toscana e precedentemente Direttore Principale dell’Orchestra Sinfonica Milano Classica, membro della Consulta Femminile del Pontificio Consiglio per la Cultura (nel 2019), dal 2017 al 2018 Direttore Principale Ospite del Festival Puccini di Torre del Lago e prima Assistant Conductor della State Orchestra of Armenia 2016 e Direttore Principale dell'Orchestra Scarlatti Young.

Vanta all’attivo oltre 160 concerti sinfonici e oltre 40 recite di opere liriche nei più importanti teatri italiani e internazionali.

Ha collaborato con grandi interpreti di fama internazionale come Bruno Canino, Stefan Milenkovich, Valentina Lisitsa, Andrea Griminelli, Eleonora Abbagnato, Carla Fracci e Andrea Bocelli.

Ha eseguito diverse prime assolute di compositori italiani e stranieri, sia in veste di pianista che di direttore d’orchestra; tra questebrani di Dobrinka Tabakova, Penka Kouneva, Edouard Hayrapetyan, Marco Taralli, Cristian Carrara, Exequiel Mantega.

Diversi i riconoscimenti ottenuti, in particolare per le sue capacità artistiche, per l’impegno per la diffusione della cultura musicale nelle giovani generazioni e per il contributo all’eradicazione delle discriminazioni nei confronti delle donne.

Beatrice Venezi si batte per la divulgazione dell’opera in maniera accessibile e accattivante. Sempre in prima linea, per far scoprire ai giovani la musica classica, si presta a iniziative in collaborazione con artisti rappresentativi di generi musicali diversi. La dimensione sociale della sua musica ha un importante messaggio di apertura e innovazione, grazie alla sua carriera nei maggiori teatri del mondo, anche in paesi molto conservatori. È stata la prima donna sul podio in Armenia, in Georgia e in Azerbajian, dove ha ricevuto l’apprezzamento del pubblico e la stima per il suo impegno per l’eradicazione di ogni discriminazione nei confronti delle donne.

Adam Hoskins

Adam Hoskins è un direttore d'orchestra e orchestratore che lavora principalmente per il teatro. I suoi recenti lavori concertistici includono “West End Women”; “Nothin like a Dame”; “Playing our Part”, “Main Men of Musicals” e “Love at the Musicals” (Cadogan Hall, Londra).

Come direttore musicale nel West End di Londra, ha lavorato recentemente in “Diana the Musical” (Eventim Apollo, Londra); “Carousel” (Royal Festival Hall, Londra); “Camelot”, “The Secret Garden”; “Once”; “Annie Get Your Gun”; “Dr Zhivago”; “Side Show, Bare e Songs for a New World” (London Palladium), oltre a fornire arrangiamenti per Ben Forster (Theatre Royal Haymarket); Lucie Jones (His Majesty's Theatre); Collabro (Adelphi Theatre/UK Tour) Layton & Nikita Live! (Theatre Royal Drury Lane/UK Tour) e Joe McElderry's Freedom (UK Tour).

Altri lavori concertistici nel Regno Unito includono “Musicals from the Heart”, in collaborazione con Heartbeat, al Mayflower Theatre con la Bournemouth Symphony Orchestra, oltre ad aver curato la direzione orchestrale per diversi artisti, tra cui Lea Salonga, Jason Robert Brown, Bernadette Peters e Cynthia Erivo.

L’attività internazionale include “Once in Concert” (Tokyo e Cina); “Park Lane Live” (Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita) e il ruolo di supervisore musicale e direttore musicale in “The Reunion” (Pechino, Shanghai, Guangzhou, Milano, Tokyo e Trieste).

È stato supervisore musicale per le presentazioni digitali di “First Date” (BroadwayHD) e “Songs for a New World” (The Other Palace).

TAM - TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

Viale dell’Innovazione 20 – Milano

Infoline: mail: boxoffice@teatroarcimboldi.it

website: www.teatroarcimboldi.it

facebook: www.facebook.com/teatroarcimboldimilano

instagram: www.instagram.com/teatroarcimboldimilano

BIGLIETTERIA:

- da lunedì a venerdì dalle 14 alle 18

THE REUNION

Lunedì 13 gennaio 2025 – ore 21.00

PREZZI DEI BIGLIETTI

Platea Gold € 130,00 + prevendita

Platea Bassa € 100,00 + prevendita

Platea Alta € 75,00 + prevendita

I Galleria € 55,00 + prevendita

II Galleria € 45,00 + prevendita

PREVENDITE

Biglietti disponibili su

TAM TICKETS: https://ticket.teatroarcimboldi.it

TICKETONE: www.ticketone.it

UFFICIO STAMPA - SHOW BEES e TAM teatro arcimboldi milano

Cristina Atzori - cristina.atzori@showbees.it - + 39 349.8205112

