Previews: JESUS CHRIST SUPERSTAR al TEATRO SISTINA

JESUS CHRIST SUPERSTAR

L’Opera Rock più amata di tutti i tempi

torna a Roma per la Pasqua 2025 nell’anno del Giubileo

Al Teatro Sistina da giovedì 17 aprile

Per la Pasqua 2025 nell’anno del Giubileo a Roma, non poteva mancare “Jesus Christ Superstar”, il titolo più famoso tra le Opere Rock, in scena dal 17 aprile al Teatro Sistina nella storica versione in lingua originale di Massimo Romeo Piparo.

L’allestimento spettacolare, la potenza della musica, il messaggio rivoluzionario di fratellanza attraverso il racconto della passione di un uomo-simbolo come Gesù, ora più che mai attuale: Jesus Christ Superstar, il capolavoro di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, è un concentrato di bellezza ed energia che supera ogni confine ed entusiasma il pubblico di tutte le età.

Prodotto dalla PeepArrow Entertainment, lo spettacolo, in inglese, con la travolgente Orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello, vedrà sul palco un cast di incredibile talento, con Luca Gaudiano nel ruolo di Gesù, Beatrice Baldaccini (Maria Maddalena), Feisal Bonciani (Giuda), Luca Buttiglieri (Erode), Claudio Compagno (Pilato), Giorgio Adamo (Simone), Mattia Braghero (Hannas), Davide Tagliamento (Caifa), Gianluca Pilla (Pietro) ed un ricco cast di artisti tra ballerini, acrobati, trampolieri e mangiafuoco.

Considerato un vero e proprio fenomeno internazionale, il "Jesus Christ Superstar" firmato da Piparo prosegue dunque il suo lungo, incredibile, appassionante cammino: era il marzo del 1994 quando il regista guidò la prima rappresentazione italiana del titolo, cambiando per sempre la Storia del Musical italiano. Ed è proprio nel costante collegamento con il nostro presente che "Jesus Christ Superstar" anche in questa edizione rinnova e amplifica il suo grande valore simbolico. Premiata costantemente dal pubblico e dalla critica, l’opera di Piparo, che vanta 31 anni di successi, con più di 1.600 rappresentazioni, 190 artisti che si sono alternati nel cast, oltre 2 milioni e 500mila spettatori, 12 anni consecutivi in cartellone nei Teatri italiani dal 1994 al 2006, ha vinto anche il prestigioso Musical World Award, uno dei riconoscimenti internazionali più autorevoli nell’ambito del Musical. Piparo, ha inoltre compiuto il “miracolo” di riunire sulle scene italiane ed europee i protagonisti originali del film cult del 1973: prima Carl Anderson-Giuda e, in seguito, Ted Neeley-Gesù, Yvonne Elliman-Maddalena e Barry Dennen-Pilato.

www.jesuschristsuperstar.it

www.ilsistina.it

www.peeparrow.com

JESUS CHRIST SUPERSTAR

di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice

Regia di Massimo Romeo Piparo

Prodotto da PeepArrow Entertainment

su licenza esclusiva The Really Useful Group – London

TEAM CREATIVO

Emanuele Friello Direzione Musicale

Teresa Caruso Scene

Cecilia Betona Costumi

Roberto Croce Coreografie

Daniele Ceprani Luci

Stefano Gorini Suono

Con

Luca Gaudiano / Gesù

Beatrice Baldaccini / Maria Maddalena

Feisal Bonciani / Giuda

Luca Buttiglieri / Erode

Claudio Compagno / Pilato

Giorgio Adamo / Simone

Mattia Braghero / Hannas

Davide Tagliamento / Caifa

Gianluca Pilla / Pietro

Ensemble

Gabriele Aulisio

Federico Colonnelli

Simone Giovannini

Daniel Guidi (fuoco e trampoli)

Francesca Iannì

Cristina La Gioia

Rossella Lubrino

Simone Nocerino

Viola Oroccini

Simone Ragozzino

Pierpaolo Scida

Sara Telch

Rossana Vassallo

Orchestra

Emanuele Friello – Direzione/Tastiera 1

Federico Zylka – Assistente Direttore/Tastiera 2

Stefano Falcone – Batteria

Pino Saracini – Basso

Simone Gianlorenzi – Chitarra 1

Alex Massari – Chitarra 2

Andrea Di Pilla – Tromba

Ramon Papatonno – Corno

