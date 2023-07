Nuovi Appuntamenti All'AURA COMEDY SHOW

Continuano gli appuntamenti con AURA COMEDY SHOW, la prima rassegna di teatro, canzone, commedia e Stand-up promossa dal Centro Commerciale Aura con la direzione artistica della Never Seen srl - Web & Events Agency.

Anche questa settimana saranno due le imperdibili serate che animeranno l'arena del Centro Commerciale di Valle Aurelia.

Mercoledì 12 luglio in scena MIMMO RUGGIERO con il suo “COMEDY SHOW”. Un vero e proprio Varietà moderno con il quale intrattiene il pubblico con le sue innumerevoli qualità artistiche: un incontenibile showman a 360 gradi, canta, imita, “ballicchia”, recita, suona, coinvolgendo il pubblico in un vortice di risate. Non mancano monologhi comici inerenti alla quotidianità per concludere con un grande omaggio al grande esponente del vecchio varietà che Mimmo apprezza e studia da quando e nato…Il Principe della risata Antonio De Curtis in arte Totò.

Giovedì 13, invece, è la volta dell'ironia de I PEZZI DI NERD. I Pezzi di Nerd (con la N di Napoli, mi raccomando!) sono un gruppo comico formato da 3 ragazzi: un siciliano (Michele Iovane), un pugliese (Jey Libertino) e un romano (Mirko Cannella). Il gruppo “i Pezzi di Nerd” si è formato agli inizi del 2012, muovendo i primi passi nel cabaret. Dopo l'esperienza in varie piazze italiane, hanno cominciato a scrivere commedie teatrali grazie alle quali stanno girando l'Italia, da Trento a Palermo, da Milano a Roma, vincendo nel 2018 il “Premio eccellenza ambito artistico” per la nona rassegna teatrale di Ceriale (SV).