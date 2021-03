L'Associazione Culturale "Manuel Frattini"

PRESENTA

"APPUNTAMENTO CON ..."

PRIMA DATA

14 marzo 2021 ore 16.00

Tra le iniziative che l'Associazione Culturale "Manuel Frattini" intende promuovere, sono state inserite alcune giornate di studio con artisti e performer che mettono a disposizione il loro tempo e la loro professionalità per sostenere il cammino di crescita dei talenti nell'ambito delle discipline che fanno del Musical uno tra gli spettacoli da palcoscenico più completi. Nonostante le ormai note regole che limitano gli incontri di persona, l'Associazione Culturale "Manuel Frattini" non si arrende e vuole esservi ancora vicina in attesa di tempi migliori.

Il 14 marzo a partire dalle ore 16 si terrà il primo "APPUNTAMENTO CON..." che ospiterà ILARIA SUSS. A lei l'onore e il piacere di dare il via alla serie di lezioni online di "APPUNTAMENTO CON..." che porteranno direttamente nelle vostre case la Danza, la Recitazione, il Canto e tutto ciò che ruota vorticosamente sul palco di un musical.

ILARIA SUSS è performer, coreografa e docente di prestigio che più volte ha collaborato con Manuel nei suoi spettacoli, tra i più noti "Pinocchio" e "Toc toc a time for musical".

La troverete su Zoom in esclusiva per un'ora di TIP TAP (livello open), la disciplina più coinvolgente per iniziare.

Le iscrizioni sono aperte a tutti:

Associati 7€

Non associati 10€

Prenota il tuo spot personale inviando una mail a info.associazione@manuelfrattini.com riportando tutti i tuoi dati (nome, cognome e codice fiscale).

Contestualmente, effettua il pagamento tramite bonifico (IBAN: IT98F0503456760000000002242) oppure tramite PayPal (info.associazione@manuelfrattini.com)

Per la buona riuscita di questo primo "APPUNTAMENTO CON..." i posti saranno limitati a garanzia di un adeguato scambio di informazioni anche individuali tra allievi e docente

L'Associazione Culturale "Manuel Frattini" ha in programma altre date di "APPUNTAMENTO CON..." che si svolgeranno, almeno per il momento, via web ma sta già preparando le edizioni in presenza che si terranno presso luoghi più consoni all'attività e anche all'aperto.

Ricordiamo che le finalità dell'Associazione portano sempre con sé l'entusiasmo che Manuel ci ha trasmesso nel tempo ed il desiderio di offrire l'opportunità di crescere a tutti coloro che provano quelle stesse emozioni così nella vita come sul palcoscenico.

E allora un grande e sincero abbraccio alla cara ILARIA SUSS che dona il suo tempo all'Associazione Culturale "Manuel Frattini"e si lancia per prima in questa nuova divertente e calorosa esperienza .

Grazie Ilaria, e buon divertimento a tutti !

Associazione Culturale "Manuel Frattini"