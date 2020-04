Giovani artisti da tutto il mondo uniti contro lo sconforto da quarantena, nasce 'A pandemic day of Sun'

"Abbiamo deciso di utilizzare l'arte per combattere la tristezza, la noia e la mancanza di speranza, tutte cose che caratterizzano questa quarantena"

Dal Giappone al Brasile, dagli Stati Uniti all'Italia, dalla Spagna al Canada questi giovani si sono uniti con la volontà di costruire una comunità artistica globale per affrontare le difficoltà della situazione corrente.

Il video, riadattamento del numero musicale Another Day of Sun dal celeberrimo La La Land, è infatti il risultato della collaborazione internazionale tra studenti e diplomati di MTS-Musical! The School (Milano) e dei corsi Open Program e Certificate Program di Peridance Capezio Center (New York) e molti altri artisti autonomi.

A PANDEMIC DAY OF SUN vuole essere la loro risposta ad un momento come questo dove la società ha bisogno di bellezza, speranza e allegria.



"Vogliamo dimostrare che è possibile essere ispirati da qualsiasi cosa e in qualsiasi momento per fare arte, e che l'arte può creare un cambiamento nella società, in questo caso spazzando via il grigiore della quarantena"



Nonostante le difficoltà tecniche sono riusciti a dare vita a questa produzione, utilizzando uno strumento ormai comunissimo e fondamentale: il cellulare. Ogni video e l'audio sono stati infatti ripresi tramite i telefoni personali degli artisti.

A PANDEMIC DAY OF SUN

Idea e Coreografia di Luca Villa

Regia di Margherita Pezzella, Alessia Seclì, Sara Izzo e Luca Villa

Direzione Musicale di Alessia Seclì e Margherita Pezzella

Video editing a cura di Sara Izzo

Audio editing e Grafiche a cura di Margherita Pezzella

Un ringraziamento speciale a Carlo Candelora e Kendl Studios per l'aiuto prezioso nell' Audio Editing

CAST

Arianna Wellmoney - Ilenia Pelliccia - Candy Ichijo - Alessia Seclì - Sara Santucci - Claudia Urselli - Sofia Coretti - Martina Accardi - Sara Izzo - Miriam Razza - Marta Dall'Aglio - Cecilia Campelli - Annamaria Amorevole - Sara Grassi - Denise Francica - Isadora Miragaia - Amanda D'Arrigo - Domenico Zampelli - Valentina Preziosi - Matteo Di Guida - Linda Antosiano - Claudia Barelli - Margherita Pezzella - Alicia Castro - Marco Carletto - Rinre Kunii - Arianna Zanzottera - Nicola Hopley - Silvia Pieroni - Emma Hopley - Luca Villa - Rocco Siclari - Elga Mara Martino - Federica Tradi





