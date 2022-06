Feature: PRESENTAZIONE DELLA NUOVA STAGIONE 2022/23 del TEATRO MANZONI

IL PIACERE DI ANDARE A TEATRO

la nuova stagione del Teatro MAnzoni oltre a presentare una rica selezione di spettacoli, si arricchisce di importanti appuntamenti culturali: MANZONI PROSA, SCRITTORI IN SCENA, MANZONI IDEE, MANZONI EVENTI CON LA SERIE TEATRALE NASCOSTE E DONNE DI CARTA, MANZONI DA FAVOLA, MANZONI DANZA: UN'OFFERTA INTERESSANTE E VARIATA.



Emozione e divertimento, iniziative culturali di alto livello e un profondo rinnovamento: queste le premesse per la nuova stagione del Teatro Manzoni di Roma, diretto da Pietro Longhi, pronto a ripartire con grande passione e voglia di crescere.

Privilegiando la commedia, da sempre il suo cavallo di battaglia, lo storico teatro di Prati, che compie quarant'anni il prossimo anno, cambia volto ed apre il sipario su contenuti diversi con un'immagine totalmente rinnovata.

La sosta forzata, dovuta alla pandemia, ha dato l'opportunità di lavorare su progetti a lungo termine. Ed ecco che il Manzoni si presenta fortemente arricchito sul piano artistico e aperto su nuovi fronti culturali, dotato di migliori tecnologie e aggiornato nella comunicazione.

Oltre alla Prosa, completano il programma gli eventi culturali Scrittori in scena e Manzoni Idee, Manzoni Eventi con la serie teatrale Nascoste e Donne di carta, gli spettacoli per famiglie di Manzoni da Favola e Manzoni Danza.

GLI SPETTACOLI DI MANZONI PROSA

A inaugurare la programmazione 2022/23 sarà uno spettacolo tutto al femminile con Paola Gassman e Mirella Mazzeranghi, protagoniste della commedia sulla natura umana e sulla famiglia Quasi amiche, scritta e diretta da Marina Pizzi, in scena dal 6 al 23 ottobre. Dal 10 al 27 novembre sarà la volta di Paolo Triestino, Edy Angelillo ed Emanuele Barresi con Que Serà di Roberta Skerl, testo che celebra il valore inestimabile dell'amicizia, per la regia Paolo Triestino.

Dal 1° al 18 dicembre a salire sul palcoscenico di via Monte Zebio saranno Ottavia Bianchi, Patrizia Ciabatta, Beatrice Gattai e Giulia Santilli con la commedia a tema familiare Le Sorellastre di Ottavia Bianchi, per la regia di Giorgio Latini. Mentre dal 12 al 29 gennaio la scena sarà della collaudata coppia formata da Gaia de Laurentiis e Pietro Longhi con Note stonate di Israel Horovitz, per la regia di Enrico Maria Lamanna, tema musicale originale di Pino Donaggio.

Dal 2 al 19 febbraio andrà in scena la black comedy Nero come un canarino con Pino Ammendola e Maria Letizia Gorga di Aldo Nicolaj, per la regia di Silvio Giordani mentre dal 23 febbraio al 12 marzo Patrizia Pellegrino e Jane Alexander saranno le protagoniste di una commedia carica di sensualità e mistero, La Venexiana, per la regia di Cinzia Berni.

Si prosegue, dal 16 marzo al 2 aprile, con Agnese Fallongo, Tiziano Caputo e Adriano Evangelisti, ne I Mezzalira. Panni sporchi fritti in casa, un racconto che mescola i toni brillanti della commedia all'italiana alle tinte fosche del giallo, scritto da Agnese Fallongo per la regia Raffaele Latagliata.

Dal 3 al 14 maggio sarà la volta di Toilet, scritto, diretto e interpretato da Gabriele Pignotta, spettacolo pop e innovativo che unisce alla commedia atmosfere di suspense e introspezione psicologica mentre dal 18 maggio al 4 giugno andrà in scena Ivana Monti con Preferirei di no di Antonia Brancati, per la regia Silvio Giordani, che vede protagoniste una madre e una figlia profondamente diverse fra loro.

Fuori abbonamento il Manzoni propone anche La vedova allegra di Franz Lehar con Edoardo Guarnera, in scena dal 4 al 6 novembre e La finta ammalata di Carlo Goldoni con Franco Oppini e Miriam Mesturino dal 12 al 16 aprile.

SCRITTORI IN SCENA E MANZONI IDEE

Il calendario degli spettacoli si arricchisce di tutta una serie di eventi culturali, già avviati nei mesi scorsi, curati e fortemente voluti da Barbara e Olivia Alighiero, figlie dell'indimenticabile Carlo Alighiero - regista, attore e fondatore nel 1983 del Teatro Manzoni insieme a Pietro Longhi - a cui si deve l'idea di aprire alle esperienze extra-teatrali.

Ripartono così le iniziative Scrittori in Scena e Manzoni idee, dirette da Alessandro Vaccari, che hanno riscosso grande apprezzamento del pubblico, riscoprendo la sala come luogo di incontro e condivisione dal quale non si può prescindere. Nonostante la pandemia la sala si è affollata per gli autori Giancarlo De Cataldo, Gianrico Carofiglio, Bruno Conti, Nicola Gratteri, Alberto Orioli, Nicola Fano, Domenico Quirico, Valerio Pellizzari, alcuni degli Scrittori in scena della scorsa stagione, sul palco insieme a personalità come Gianni Letta, Stefano Ceccanti, Sergio Fabbrini, Antonio Nicasio, Marta Dassù. Mentre i professori Luca Serianni, Giuseppe Di Giacomo, Alessandro Alfieri hanno messo in scena la filosofia, la letteratura, la poesia, la musica, con i cicli di incontri di Manzoni Idee.

Scrittori in Scena e Manzoni Idee sono gli appuntamenti di intrattenimento culturale che rappresentano un diverso modo di vivere il teatro con il palcoscenico popolato - oltre che dai protagonisti, studiosi, filosofi, scrittori - da filmati, fotografie e musiche, con il supporto di nuove

tecnologie, come il grande schermo cinematografico di ultima generazione. Schermo che ha anche permesso la realizzazione di una importante rassegna cinematografica, AltreCine, documentari sulla Cina, ad arricchire l'offerta culturale del Manzoni della scorsa stagione.

Il nuovo programma degli eventi sarà annunciato in autunno e sarà consultabile sul nuovo sito del Manzoni www.teatromanzoniroma.it.

MANZONI EVENTI | STORIE NASCOSTE E DONNE DI CARTA

Altro appuntamento da non perdere che completa le nuove offerte è quello - in collaborazione con l'Università Roma Tre - con la serie teatrale Nascoste. Storie perse tra le pagine del tempo, drammaturgia e regia di Silvio Giordani. Già presentato con successo il primo appuntamento su Ursula Hirschmann e la nascita del Manifesto di Ventotene, la rassegna prosegue con Margherita Sarfatti, Isabella De' Medici, Giandante X, Bellezza Orsini, Pippa Bacca, figure "nascoste", simbolo di emancipazione e resistenza. Iniziativa curata dal Centro Teatrale Artigiano di Roma.

Manzoni Eventi presenta anche Donne di carta, in collaborazione con l'Archivio di Stato di Roma, cinque percorsi drammaturgici a cura di Silvio Giordani su storie di donne presenti nelle carte dell'Archivio di Stato, accompagnati da musica dal vivo. Questi appuntamenti saranno presentati anche alle scuole.

MANZONI DA FAVOLA

La programmazione degli spettacoli per famiglie è ormai l'appuntamento consolidato del sabato e della domenica, con la programmazione di UN TEATRO DA FAVOLA a cura di Pietro Clementi.

MANZONI DANZA

Al Manzoni si balla anche: MANZONI DANZA è la proposta di spettacoli di danza a cura di Maria Cristina Gionta, che torna quest'anno ampliando l'offerta. Dal tango al flamenco, alla pizzica e altro ancora, accompagnato dalla musica dal vivo.

TEATRO MANZONI

Via Monte Zebio, 14 - Roma

www.teatromanzoniroma.it

