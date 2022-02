BWW Previews: TUTTI PARLANO DI JAMIE al TEATRO BRANCACCIO

È stata presentata oggi al Teatro Brancaccio di Roma una delle produzioni più ambiziose della nuova stagione teatrale, la prima post-covid.

Tutti Parlano Di Jamie è un musical rimasto nel cassetto per tutto il periodo della pandemia: il direttore artistico del teatro, Alessandro Longobardi, con la complicità del regista e adattatore del testo Piero di Blasio, hanno raccontato la lunga gestazione di questo musical e il modo quasi irreale in cui con amore e con passione hanno battuto altri concorrenti nell'accaparrarsene i diritti. Felice come un bambino la mattina di Natale, Piero di Blasio, ben sostenuto dalle sue note capacità recitative, ha molto simpaticamente introdotto tutto il cast artistico e tecnico con molta attenzione ai particolari e con l'amore di un padre che presenta per la prima volta un figlio al resto della famiglia. Particolare attenzione è stata riservata alla introduzione a questa storia perché non venga considerata come l'ennesima storia di un ragazzo gay, ma come la storia di un ragazzo che semplicemente vuole essere se stesso.

Più volte è stato sottolineato che questa trama è ispirata alle reali vicende di Jamie Campbell, un ragazzo della provincia inglese che con leggerezza vuole solamente recarsi al ballo di fine anno della scuola con un abito femminile. Non è quindi la storia di una drag queen, anche se per riuscire ad affermare la sua personalità passerà per quel percorso: è la storia di un ragazzo che crede in se stesso. E ci riuscirà con l'aiuto di alcune forti personalità femminili che lo sosterranno e guideranno nel suo intento. La sua migliore amica, una ragazza musulmana, la sua incredibile madre che lo ha allevato da sola dopo il rifiuto del padre che non ha sopportato di avere un figlio che lo repelle. Con l'aiuto della zia che gli fa da padre e la sua professoressa che rappresenta quello che tutti vorremmo: le istituzioni che finalmente si rendono conto che non c'è nulla di male a voler essere se stessi. Più volte durante questo incontro si è fatto riferimento all'affossamento del DDL ZAN avvenuto proprio quando il musical era in pre-produzione e alla squallida dimostrazione data da alcuni politici in quell'occasione. Come ha giustamente sottolineato Piero di Blasio, in un paese civile non ci dovrebbe essere bisogno di una legge come quella: sappiamo invece che purtroppo serve e speriamo sia presto riportata in discussione e approvata.

La conferenza stampa è stata aperta con la presentazione di due dei numerosi brani di questo musical. Il protagonista Giancarlo Commare ha interpretato il brano Ma per tutti è un segreto accompagnato dall'ensemble: a seguire Barbara Cola, nel personaggio della madre Margaret, ha magistralmente interpretato il brano Sei mio, si tuo, un vero show stopper. Tutto il cast era presente e singolarmente ognuno è intervenuto introducendo il proprio personaggio e il proprio apporto a questa storia. Oltre ai già citati, del cast fanno parte Franco Mannella, Ludovica di Donato, Lisa Angelillo, Benedetta Boschi, Flavio Marullo, Umberto Noto, Michele Savoia, Sebastian Gimelli Morosini. L'ensemble è composto da Giovanni Abbracciavento, Elena Barani, Robert Ediogiu, Giovanni Ernani Di Tizio, Erica Mariniello, Giuseppe Menozzi, Matilde Pellegri e Giovanna Tino.

La direzione musicale è affidata a Dino Scuderi che oltre ad esprimere il piacere di lavorare su una serie di brani molto orecchiabili di un tipico pop inglese - scritti da Dan Gillespie Sells del gruppo The Feeling - ha sottolineato come ogni singolo membro del cast sia stato scelto non soltanto in base all'approvazione della casa madre inglese, ma anche in base alla grande professionalità e preparazione. Ogni singolo membro dell'ensemble, ha insistito il Maestro Scuderi, è in grado di leggere gli spartiti, oltre che recitare e danzare.

Le scenografie sono di Alessandro Chiti, i costumi di Francesca Grossi, le coreografie di Laccio.

Altra particolarità di questa versione è quella di aver avuto la rarissima concessione da parte dei produttori inglesi di rendere l'edizione italiana originale rispetto alle altre di altri paesi del mondo. Mentre ad esempio l'edizione ora in scena a Los Angeles o la compagnia attualmente in tour nel Regno Unito sono identiche in tutto e per tutto alla prima produzione, a questo team è stata lasciata la libertà di reinventare la messa in scena con nuove scenografie, nuove coreografie, nuovi costumi, pur mantenendosi fedeli al libretto originale.

Questa produzione si presenta come il fiore all'occhiello della stagione 2021/2022 non solo del Teatro Brancaccio ma dell'intera scena del musical in Italia per qualità del cast, qualità dei tecnici e qualità del team produttivo, portando una ventata di novità e di professionalità che non ha niente da invidiare ai cugini inglesi. Aspetteremo impazientemente la prima ufficiale per verificare se queste aspettative saranno confermate. Per il momento un sentito Break a leg a tutta la produzione per queste ultime intense giornate di prove.