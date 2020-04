BWW Feature: THE PHANTOM OF THE OPERA in STREAMING sul canale You Tube THE SHOWS MUST GO ON IL 17 APRILE 2020

Prosegue la programmazione dei musical di Andrew Lloyd Webber sul canale dedicato The Shows Must Go On disponibile su YouTube.

Questo venerdì 17 aprile dalle ore 15 e per 48 ore sarà visibile in chiaro il musical dei musical, detentore di tutti i record di durata nel West End e a Broadway, The Phantom Of The Opera.

La versione trasmessa in streaming è stata registrata in occasione del 25° anniversario dalla prima londinese che fu allestita nella prestigiosa Royal Albert Hall di Londra.

Non ha lo stesso fascino dark della versione originale ma a differenza di quanto realizzato per il 25° anniversario di Les Miserables, questa non è solo una versione concerto, ma una vera e propria rappresentazione teatrale: non ha forse gli stessi effetti e ricostruzioni dell'allestimento originale ma gli si avvicina molto.

Ramin Karimloo veste i panni di Eric, il fantasma: Sierra Boggess quelli del giovane soprano Christine Daée mentre Raoul è interpretato da Hadley Fraser.

Questa rappresentazione fu trasmessa in diretta streaming nei cinema di tutto il mondo durante una delle tre serate organizzate per celebrare questo importante anniversario. Previsto inizialmente come una unica rappresentazione, vista la incredibile domanda di biglietti, la produzione fu costretta ad aggiungerne altre due.

Ne fu tratto un cd e un dvd che senz'altro gli appassionati posseggono già e hanno visionato più volte, ma per chi ancora non lo avesse visto questo è il link per non perdere l'occasione di vedere il più famoso e appassionante musical dei nostri tempi:

https://www.youtube.com/watch?v=C90eHuBPhS8

Da sottolineare che lo streaming dei musical su questo canale, con i proventi pubblicitari e donazioni spontanee va a sostenere organizzazioni benevole come Acting for Others, Broadway Cares, Actors Benevolent Fund, per il sostegno a queste categorie così penalizzate dalla chiusura dei teatri.





Related Articles Shows View More Italy Stories