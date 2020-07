BWW Feature: MICHELANGELO NARI presenta Il Suo Nuovo Cd

Michelangelo Nari è uno dei più attivi giovani performer di musical della scena italiana spaziando in vari generi dall'antologico Sanremo Musical al dark Sweenie Todd a Tutti Insieme Appassionatamente. Parallelamente alla sua attività di scena è un apprezzato performer in concerti come solista o in coppia con la spumeggiante Rosy Messina con le loro ben collaudate serate a due voci. In questo 2020 così peculiare si è concentrato su un aspetto molto passionale del repertorio del grande Charles Aznavour di cui ha ripreso in concerto alcune delle sue più intense interpretazioni ottenendo un grande successo di pubblico e critica. Con una presenza scenica molto attenta ai particolari e una pronuncia francese impeccabile quella esperienza di scena è diventata un cd registrato negli scorsi mesi e ora disponibile all'acquisto sulle principale piattaforme e in forma fisica direttamente dal suo sito. Un'ottima occasione per riscoprire canzoni intramontabili interpretate con classe e personalità, senza imitare il grande maestro di vita che è stato Charles Aznavour: Michelangelo Nari riesce a fare suoi questi brani dandogli una nuova vita nel totale rispetto degli originali.

Qui di seguito il comunicato stampa e i link al trailer e al sito per il consigliatissimo acquisto del cd.

"VOUS PERMETTEZ, AZNAVOUR?"

Il CD di Michelangelo Nari dedicato al cantautore francese

https://www.youtube.com/watch?v=TN5rGxs9heY

