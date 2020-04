BWW Feature: DENTRO DI TE IL BRANO DEL MAESTRO SIMONE MARTINO ISPIRATO DALL'EMERGENZA COVID-19

Il Maestro Simone Martino, autore di numerose opere musicali, ci presenta, con la collaborazione di performer e musicisti del panorama teatrale italiano, un nuovo brano inedito intitolato "Dentro di te". Scritto in questo momento di grande difficotà che tutti, artisti e non, stanno affrontando per portare un messaggio di amore, di condivisione e di ascolto verso se stessi per riflettere e sperare.

La ben nota passione e profondità del suo modo di comporre si conferma in questo brano scritto in questo arduo momento di isolamento sociale che risulta ancora più pesante da sopportare proprio per chi è abituato a condividere se stesso e la propria arte con vaste platee di pubblico.

Il suo messaggio "Insieme e uniti si può superare qualsiasi battaglia!" è un inno alla speranza che questa pandemia non distrugga la nostra cultura in tutti i suoi aspetti. Ci vorrà ancora molto prima che potremmo ritornare senza paura a riempire i teatri e le sale da concerto, ma succederà di nuovo e noi saremo tutti presenti per sostenere l'arte e la cultura.

Al seguente link potete visionare il video della canzone "Dentro di te"

https://www.youtube.com/watch?v=ldsIVeBSIBM

Musica e testo: Simone Martino

Voci: Giovanni De Filippi, Alberto Mangia Vinci, Claudia Paganelli, Angela Pascucci, Eleonora Esse ? Danilo Ramon Giannini, nella parte recitata.

Chitarra elettrica: Stefano Candidda

Sax: Valerio De Negri

Montaggio video: Giovanni De Filippi





