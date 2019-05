TANZ DER VAMPIRE Will Return To Germany Fall 2019

Zum 20. Geburtstag des Stage Metronom Theaters im Herbst 2019 holt Stage Entertainment ein echtes Kult-Musical ins Ruhrgebiet: TANZ DER VAMPIRE. Damit kehrt eines der beliebtesten Musicals überhaupt nach Oberhausen zurück, da die Blutsauger hier bereits von 2008 bis 2010 zu Gast waren, bestätigt Jürgen Marx, Area Director der Region Süd/West bei Stage Entertainment: „TANZ DER VAMPIRE ist eines der beliebtesten Musicals weltweit. Fans kommen immer wieder mit der Bitte auf uns zu, diese Show endlich wieder auf den Spielplan zu setzen. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir diesen Wunsch nun ausgerechnet zum 20. Geburtstag des Stage Metronom Theaters in Oberhausen erfüllen können." Tickets für die fünfmonatige Spielzeit sind ab sofort erhältlich unter www.musicals.de

Mit einer einzigartigen Kombination aus Schauer und Komik begeistert das Kult-Musical von Michael Kunze und Jim Steinman mit rockig-gefühlvollen Balladen, furiosen Tanzszenen, spektakulären Bühnenbildern und opulenten Kostümen nun schon seit über zwanzig Jahren. Der Siegeszug der Vampire nach der Uraufführung der Vereinigten Bühnen Wien im Jahr 1997 im Wiener Raimund Theater reicht dabei um die ganze Welt. Die perfekte Mischung aus packenden Rock-Balladen, umwerfender Komik, fulminanten Tanzszenen und opulenter Ausstattung begeisterte mittlerweile rund 9,4 Millionen Zuschauer weltweit. Insgesamt wurden bisher mehr als 9.000 Vorstellungen in 14 Ländern und 12 Sprachen gespielt, darunter unter anderem Russland, Belgien und Ungarn.

TANZ DER VAMPIRE bietet eine amüsante Parodie auf das Vampirgenre, die den Zuschauer ins geheimnisumwobene Transsylvanien führt. Dabei sorgen skurrile Charaktere, charismatische Nachtgestalten und kuriose Geschehnisse für eine Mischung aus Gänsehaut und Humor.

Die Musik dieses Musicals stammt übrigens aus der Feder von Jim Steinman, der auch bereits die Musik für BAT OUT OF HELL - Das Musical geschrieben hat, das aktuell im Stage Metronom Theater läuft und nun bis September 2019 gespielt wird. Buch und Liedtexte stammen von Michael Kunze, der bereits mit zahlreichen Musicals Triumphe feierte.

Das Musical nimmt die Zuschauer mit auf ein turbulentes Abenteuer ins geheimnisumwobene Transsylvanien. Der Vampirforscher Professor Abronsius und sein Assistent Alfred suchen dort nach Vampiren, um endlich deren Existenz zu beweisen. Sie finden im Wirtshaus eines kleinen Bergdorfes Quartier und bereiten sich auf die Jagd nach den Blutsaugern vor. Alfred trifft beim Rundgang durch das Gasthaus auf die schöne Wirtstochter Sarah und verliebt sich prompt in die junge Frau. Sarah verdreht jedoch nicht nur dem jungen Wissenschaftler den Kopf. Auch Graf von Krolock, der ein Schloss in der Nähe des Wirtshauses bewohnt und Herr über einen Hofstaat von Vampiren ist, findet Gefallen an ihr. Er lädt die Wirtstochter zum alljährlichen Mitternachtsball in sein Schloss ein. Sie kann der Versuchung nicht widerstehen und folgt der Einladung des adligen Schlossherren. Professor Abronsius und Alfred ahnen Schlimmes. Sie machen sich auf, um Sarah vor dem Biss des Grafen zu retten.





