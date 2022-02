The Final One 2020 – Caroline Wozniacki vs. Angelique Kerber Comes to the Royal Arena

Grundet de forlængede coronarestriktioner bliver Caroline Wozniackis afskedskamp flyttet til tirsdag den 5. april 2022.

f Sports Group, Arrangørerne af The Final One 2020 - Caroline Wozniacki & Angelique Kerber, ser sig grundet coronarestriktionerne nødsaget til at udskyde Wozniackis afskedskamp. Kampen som skulle have fundet sted i Royal Arena den 9. februar 2022.

Alle parterne involveret er blevet enige om at rykke kampen til tirsdag den 5. april 2022, hvor Royal Arena slår dørene op til en denne spektakulære tennisaften. Danmarks største tennisstjerne nogensinde, Caroline Wozniacki, fortjener hyldest og masser af klapsalver for sin fabelagtige karriere.

Både Caroline Wozniacki og Angelique Kerber glæder sig enormt meget til at spille kampen i Royal Arena. Selv udtaler Caroline:

"Desværre spænder Coronapandemien fortsat ben for afholdelse af The Final One, men derfor glæder det mig også, at vi allerede nu, har en ny dato på plads. Vi ønsker, at alle kan føle sig trygge ved at deltage i denne event og vil hellere være på forkant af situationen. Vi følger myndighedernes råd og vejledninger og i mellemtiden træner jeg videre og glæder mig endnu mere til kampen mod Angie. Det bliver en storslået aften og den betyder utrolig meget for mig. Jeg håber at se så mange som muligt, for jeg glæder mig til at give noget tilbage til alle mine danske fans. Opbakningen igennem min karriere og til denne kamp har været helt fantastisk, og jeg ønsker at sige alle et kæmpe tak."

Der bliver tale om dobbelt afsked, da forkampen spilles af blandt andre Wimbledon-vinderen, Frederik Løchte Nielsen, der for nyligt meddelte sit karrierestop. Forkampen bliver altså en herredouble bestående på den ene side af Frederik Løchte Nielsen og Davis Cup-spiller Johannes Ingildsen og på den anden side ingen mindre end legenden Mansour Bahrami og Davis Cup-spilleren Christian Sigsgaard.

Det bliver underholdning af højeste klasse. Frederik Løchte Nielsen er Danmarks mest vindende doublespiller og Mansour Bahrami er en af de mest populære spillere i verden. Han er kendt for sit showmanship. Han inviteres til mange store showkampe rundt i verden, hvor han til stor fornøjelse for de mange tilskuere viser sine, for mange, umulige trickslag og humoristiske spillestil.

Aftenens Program

Kl. 19.00 Forkamp: Frederik Løchte Nielsen & Johannes Ingildsen vs. Mansour Bahrami & Christian Sigsgaard

Kl. 21.00 Caroline Wozniacki vs. Angelique Kerber (bedst af tre sæt med tiebreak i alle sæt)

Alle billetkøbere har selvfølgelig mulighed for at beholde deres billet og dermed sikre sig adgang til den unikke tennisaften. De vil alle modtage en mail fra Ticketmaster med yderligere information herom. Der er fortsat billetter tilbage på ticketmaster.dk, men ikke mange, så man skal ikke vente for længe.

Hovedsponsorerne for The Final One 2022 - Caroline Wozniacki & Angelique Kerber er HusCompagniet og Danske Spil.