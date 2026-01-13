Review: BROKEBACK MOUNTAIN al TEATRO QUIRINO

🎭 NEW! Italy Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Italy & beyond. ✨ Sign Up

Debutto romano al Teatro Quirino Vittorio Gassman per l’adattamento teatrale di Brokeback Mountain una prosa con musica dal vivo tratta dal film omonimo.

Nel ventennale dall’uscita del film, Giancarlo Nicoletti ha adattato e diretto il testo di Ashley Robinson tratto dal racconto originale di Annie Proulx a cui si era ispirato il regista premio Oscar Ang Lee per la versione cinematografica.

Considerata una delle più intense e drammatiche storie d’amore mai portate sullo schermo, le vite di Ennis e Jack vengono travolte da una passione che neanche loro riescono a spiegarsi e a capire fino in fondo. Nell’America del Mid-West, arretrata, bigotta e brutale, l’amore di due uomini pur esistendo, non deve esistere. I silenzi e la repressione dei sentimenti si trasforma in un calvario che può solo portare alla distruzione delle anime e a finali dolorosi. Il rimpianto struggente del non vissuto e ormai per sempre perduto, diviene un monito a non rifiutare l'amore quando si presenta così preponderante nelle nostre vite.

In questo adattamento la trama segue passo passo quella del film, omettendo alcuni passaggi pur restando i momenti salienti che permettono allo spettatore di ricordare il film ma anche di penetrare maggiormente nell’animo dei due protagonisti tramite parole, confronti e scontri in maniera più tangibile che non nel film. La regia di Nicoletti è superbamente scarna ma profondamente incentrata sulle anime dei protagonisti di cui si riesce a percepire l’intensità del sentimento che li lega.

Fondamentale e sicuramente altro decisivo punto di forza di questa messa in scena è l’introduzione di brani originali composti da Den Gillespie Sells (Tutti parlano di Jamie) perfettamente in tono con l’atmosfera anni ’60 di quella parte dell’America. La voce di Malyka Ayane oltre ad interpretare in maniera magistrale questi brani diviene l’anima stessa di Brokeback Mountain, il luogo che ha visto nascere questo amore così forte e così maledetto. I brani sono cantati e suonati dal vivo sotto la direzione musicale di Marco Bosco (al piano) con Giacomo Belli alla chitarra e Giulio Scarpato al basso.

Profonde e vigorose le interpretazioni di Edoardo Purgatori (Ennis) e Filippo Contri (Jack) nel difficile ruolo di non dover “copiare” chi li ha preceduti sullo schermo. Entrambi sono riusciti ad impossessarsi di questi personaggi con veemenza e la giusta carica. Accanto a loro in scena Mimosa Campironi e Matteo Milani.

Come sempre originali e ben calibrate le scenografie create da Alessandro Chiti. Scene filmate proiettate su schermi con sagome geometriche da cui, con pochissime trovate - un letto a scomparsa, una porta multifunzione - si passa senza esitazioni da uno scenario casalingo all’aperta montagna, a un bar, a una stanza di motel.

Oltre ad essere un pezzo di storia del cinema e ora del teatro, la storia di Ennis e Jack dovrebbe essere un insegnamento per chi ancora condanna alcune forme di amore senza comprenderne l’entità e l’assoluta verità. Soprattutto ai nostri giorni in cui tutte le conquiste fatte dagli anni ’60 in poi sono messe in discussione dal preoccupante ritorno di atteggiamenti bigotti e repressivi.

Altra Scena & GF Entertainment, Accademia Perduta Romagna Teatri, in accordo con Arcadia & Ricono Ltd.



presentano

BROKEBACK MOUNTAIN

Regia e versione italiana: Giancarlo Nicoletti

Testo: Ashley Robinson dal racconto di Annie Proulx



Direzione musicale: Marco Bosco

Live band:

Marco Bosco (pianoforte)

Giacomo Belli (chitarre)

Giulio Scarpato (basso e contrabbasso)

Mimosa Campironi (armonica e chitarra)



Scene: Alessandro Chiti

Costumi: Giulia Pagliarulo Disegno luci: Giuseppe Filipponio Aiuto regia: Giuditta Vasile

Costumi di Malika Ayane: Rebecca Baglini e Team Baglini



Cast

Edoardo Purgatori

Filippo Contri

Malyka Ayane

Mimosa Campironi

Matteo Milani

Reader Reviews

Ricevi le notizie di Broadway su WhatsApp Ricevi gli ultimi aggiornamenti, notizie e contenuti esclusivi direttamente nell’app.

Don't Miss a Italy News Story

Sign up for all the news on the Winter season, discounts & more...