THE SOUND OF MUSIC Comes to Aarus Teater

Rodgers' og Hammersteins The Sound of Music har gennem mere end seks årtier formået at ramme musikelskende sjæle i helt enestående grad. Musicalen, der først hittede på Broadway, blev i 1965 udødeliggjort som femdobbelt Oscar-vindende film med Julie Andrews i hovedrollen som Maria. Stærkt medvirkende til succesen er et fornemt opbud af smukt skårne sange som "The Hills Are Alive", "Edelweiss", "Do-Re-Mi" og "My Favorite Things". Nu bringer vi for første gang nogensinde denne ikoniske musical til live på Aarhus Teater.

Det er historien om nonneaspiranten Maria, der forlader klostret for at blive barnepige for syv børn i huset hos den militære enkemand Kaptajn von Trapp. Han har opdraget sine børn med streng disciplin, men Maria tilbyder dem en mere legesyg og umiddelbar tilgang til verden. Men Maria er også en ung kvinde, der kæmper for det, hun tror på, og står op imod uretfærdigheden i et højspændt Europa.

Historien foregår i 1938, da uretten er klædt i skrårem og brune skjorter, og Maria flygter sammen med børnene og von Trapp fra nazisternes magtovertagelse i Østrig til det neutrale Schweiz.

Oplev Aarhus Teaters forrygende Amanda Friis Jürgensen som Maria og Jacob Madsen Kvols som Kaptajn von Trapp - de kunne også begge opleves i musicalen CHICAGO i foråret 2024.

The Sound of Music sættes i scene af den ombejlede svenske instruktør Viktor Tjerneld. Ligeledes svenske Melker Sörensen står for koreografien, som han også gjorde det med stor succes på EVITA. Franciska Zahle står for scenografien, mens Karin Gille vil stå for kostumedesignet. Begge har tidligere skabt en række flotte designs på Aarhus Teater. Kapelmester Henrik Svenning, der fik Charlie & Chokoladefabrikken til at swinge, har den musikalske taktstok.

Comments