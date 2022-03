THE MINDS OF 99 Comes to Royal Arena Next Month

Mere end 65.000 mennesker har allerede købt billet til The Minds of 99s 'Infinity Action' tour, og de skal have hele oplevelsen med. Derfor har Live Nation og The Minds of 99 besluttet at skyde touren nogle få måneder til april 2022.

'Infinity Action' tour april 2022:

7. april: Royal Arena, Kbh. (Udsolgt - venteliste)

8. april: Royal Arena, Kbh. (Ekstrakoncert)

De nuværende restriktioner gælder som bekendt til den 17. januar og The Minds of 99 skulle have startet deres tour i Næstved 21. januar. En tour med så mange og så store koncerter kræver et ekstremt stort forarbejde. Der skal derfor tages en beslutning - først og fremmest for publikums skyld, men også for alle involverede i opsætningen af turnéen.

Arenatouren blev annonceret i ugerne op til bandets udsolgte koncert i Parken og byder blandt andet på to gange Royal Arena i København. og tre udsolgte koncerter i Ceres Arena i Aarhus. Det er stadig muligt at få billet til nogle enkelte koncerter på touren. Alle billetholdere vil automatisk få ombyttet sine billetter til de nye datoer. Billetkøbere modtager mail direkte fra Ticketmaster med mere information.

The Minds of 99 'Infinity Action Tour' i Royal Arena flyttes fra/til:

Royal Arena fredag 28. januar 2022 --> torsdag 7. april 2022

Royal Arena lørdag 29. januar 2022 --> fredag 8. april 2022

