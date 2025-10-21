FAEDRA Comes to Aarhus Teater Next Month

Enter Your Email to Unlock This Article



To af dansk scenekunsts mest kompromisløse kunstnere nyfortolker den græske tragedie om en kvindes seksuelle begær, så safterne suser og blodet bobler.

Fædra er en antik legende, der taler lige ind i vores tid, når den skamløst lystent og med rå brutalitet skildrer begæret og kærlighedens magt. Fædra forelsker sig i sin stedsøn Hippolytos og fyldes af et altfortærende begær. Da Fædras mand pludselig falder om og går i koma, kan intet længere stoppe hende.

Uundgåeligt ruller det skæbnesvangre hjul. Aarhus Teaters Fædra står på skuldrene af det mytiske stof, som bl.a. Euripides, Seneca og Racine tidligere har gendigtet. Samtidig skriver den sig ind i en kulturel tendens, hvor den midaldrende kvindes begær eksisterer som en selvstændig og dominerende kraft. Det ses for eksempel i film som Dronningen fra 2019 med Trine Dyrholm og Babygirl med Nicole Kidman fra 2024.

Som en del af vores jubilæumsfejring er Fædra lagt i hænderne på to af den nye scenekunsts stærkeste kort: instruktør, scenograf, tidligere huskunstner på Aarhus Teater og nu kunstnerisk leder ved teatret Sort/Hvid Nathalie Mellbye og forfatter og dramatiker Bjørn Rasmussen. Sammen skabte de succesforestillingerne A Clockwork Orange og Traum på Aarhus Teater.

Sidstnævnte indbragte Nathalie Mellbye en Reumert for Årets Instruktør 2024 og Bjørn Rasmussen en Reumert-nominering for Årets Dramatiker 2024. Prisvindende Bjørn Rasmussen, bl.a. kendt for den hormon-galopperende Kirstens hævn på STUDIO, gendigter Fædra som en nutidig og hardcore historie om sex, magt, overgreb og manipulation. I et sprog, der er fræsende kropsligt og syndigt poetisk. På scenen leverer komponist og performer Amanda Drew, der også gemmer sig bag artistnavne som Precious Mayhem og Natlyst, dirrende forførisk livemusik. I rollerne som Fædra og Hippolytos kan du opleve Aarhus Teaters eminente skuespillere Nanna Bøttcher og Emil Busk Jensen.