CLEAR BLUE is Now Playing at Aarhus Teater

Hele verden vælter ind på et badeværelse til en kvinde, der står med underbukserne nede om anklerne og en graviditetstest i hånd. Det store øjeblik, de mest afgørende tre minutter du nogensinde vil opleve, begyndelsen på resten af dit liv - lige foran dig. For det er du vil...ikke? En kvinde i trediverne. Du står lige her. Klar til at tage telefonen når din mor ringer, kigge på institutioner og vælte bagover i den lyksalige børne fremtid.

Er det her historien, du senere fortæller dit barn om hvad der skete dengang? Og er det et barn eller en lille grå alien, der gror derinde? Vil det vokse op i en gennem forurenet verden? Kommer I til at bo på en tømmerflåde på evig jagt efter vand? Hvad nu, hvis verdensøkonomien kollapser, eller en atombombe har gjort kartoflerne giftige? Hvad nu, hvis du kører galt? Hvis du går ud og hænger dig i en skov? Hvad nu hvis du fortryder?

Clear Blue er en gennemstrømning af de scenarier og billeder, der opstår i de få minutter, hvor en krop venter på et svar. Alt, det der vælter ind, forsøger at skabe mening og klarhed over hvad netop dette øjeblik egentlig er. Et pulserende mareridts-drømmespil om, hvordan vi mennesker forestiller os fremtiden, og hvad det gør med vores nutid. Om beslutningen over alle andre beslutninger: børn eller ikke børn. Men hvem tager beslutningen? Er det dig?

Clear Blue er ny dansk dramatik skrevet af den danske dramatiker Sonja Ferdinand, der tidligere har dramatiseret bl.a. Grimm på Teater Republique og Stolthed og fordom på Betty Nansen Teatret, som i 2022 vandt en Reumert for Årets Forestilling.

Clear Blue byder dig med på et kitschet og ærligt syretrip mod fremtiden og moderskabet.

