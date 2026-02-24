My Shows
Photos: Julie Benko Celebrates Album Release With EUPHONIC GUMBO’S MARDI GRAS SPECTACULAR At Birdland

The Broadway performer marked the launch of her new Club44 Records album with a New Orleans–inspired concert.

Broadway and cabaret performer Julie Benko celebrated the release of her new album on Club44 Records with EUPHONIC GUMBO’S MARDI GRAS SPECTACULAR at Birdland. See photos from the show.

The concert took place on February 16 and served as the annual New Orleans–inspired jazz event led by Benko and her band, Euphonic Gumbo.

Benko fronted the ensemble, which includes Jason Yeager (piano/arrangements), Linus Wyrsch (reeds), Andy Warren (trumpet), Ron Wilkins (trombone), Michael O’Brien (bass), and Jay Sawyer (drums). Special guest singer and tap dancer John Manzari joined the performance.

Following her Broadway run as Fanny Brice in FUNNY GIRL and her return to Broadway in HARMONY, Benko returned to Birdland for the album release concert, which featured selections performed in a Mardi Gras–themed setting.

Photo Credit: Kevin Alvey

Photos: Julie Benko Celebrates Album Release With EUPHONIC GUMBO’S MARDI GRAS SPECTACULAR At Birdland Image
Julie Benko

Photos: Julie Benko Celebrates Album Release With EUPHONIC GUMBO’S MARDI GRAS SPECTACULAR At Birdland Image
Jason Yeager, Julie Benko

Photos: Julie Benko Celebrates Album Release With EUPHONIC GUMBO’S MARDI GRAS SPECTACULAR At Birdland Image
John Manzari, Julie Benko, Jason Yeager

Photos: Julie Benko Celebrates Album Release With EUPHONIC GUMBO’S MARDI GRAS SPECTACULAR At Birdland Image
Michael O?Brien, Jay Sawyer, Sasha Papernik, Andy Warren, John Manzari, Julie Benko, Linus Wyrsch, Mike Fahie, Jason Yeager

Photos: Julie Benko Celebrates Album Release With EUPHONIC GUMBO’S MARDI GRAS SPECTACULAR At Birdland Image
Michael O?Brien, Jay Sawyer, Sasha Papernik, Andy Warren, John Manzari, Julie Benko, Linus Wyrsch, Mike Fahie, Jason Yeager

Photos: Julie Benko Celebrates Album Release With EUPHONIC GUMBO’S MARDI GRAS SPECTACULAR At Birdland Image
Jim Caruso, Julie Benko, Jason Yeager

Photos: Julie Benko Celebrates Album Release With EUPHONIC GUMBO’S MARDI GRAS SPECTACULAR At Birdland Image
Mike Fahie, Andy Warren

Photos: Julie Benko Celebrates Album Release With EUPHONIC GUMBO’S MARDI GRAS SPECTACULAR At Birdland Image
Jason Yeager, Julie Benko

Photos: Julie Benko Celebrates Album Release With EUPHONIC GUMBO’S MARDI GRAS SPECTACULAR At Birdland Image
Julie Benko

Photos: Julie Benko Celebrates Album Release With EUPHONIC GUMBO’S MARDI GRAS SPECTACULAR At Birdland Image
Julie Benko

Photos: Julie Benko Celebrates Album Release With EUPHONIC GUMBO’S MARDI GRAS SPECTACULAR At Birdland Image
Julie Benko

Photos: Julie Benko Celebrates Album Release With EUPHONIC GUMBO’S MARDI GRAS SPECTACULAR At Birdland Image
Jason Yeager

Photos: Julie Benko Celebrates Album Release With EUPHONIC GUMBO’S MARDI GRAS SPECTACULAR At Birdland Image
Julie Benko

Photos: Julie Benko Celebrates Album Release With EUPHONIC GUMBO’S MARDI GRAS SPECTACULAR At Birdland Image
Jason Yeager, Julie Benko, John Manzari

Photos: Julie Benko Celebrates Album Release With EUPHONIC GUMBO’S MARDI GRAS SPECTACULAR At Birdland Image
Julie Benko, John Manzari

Photos: Julie Benko Celebrates Album Release With EUPHONIC GUMBO’S MARDI GRAS SPECTACULAR At Birdland Image
Julie Benko, John Manzari

Photos: Julie Benko Celebrates Album Release With EUPHONIC GUMBO’S MARDI GRAS SPECTACULAR At Birdland Image
Michael O''Brien

Photos: Julie Benko Celebrates Album Release With EUPHONIC GUMBO’S MARDI GRAS SPECTACULAR At Birdland Image
Sasha Papernik

Photos: Julie Benko Celebrates Album Release With EUPHONIC GUMBO’S MARDI GRAS SPECTACULAR At Birdland Image
Julie Benko

Photos: Julie Benko Celebrates Album Release With EUPHONIC GUMBO’S MARDI GRAS SPECTACULAR At Birdland Image
Julie Benko

Photos: Julie Benko Celebrates Album Release With EUPHONIC GUMBO’S MARDI GRAS SPECTACULAR At Birdland Image
John Manzari

Photos: Julie Benko Celebrates Album Release With EUPHONIC GUMBO’S MARDI GRAS SPECTACULAR At Birdland Image
Julie Benko, John Manari

Photos: Julie Benko Celebrates Album Release With EUPHONIC GUMBO’S MARDI GRAS SPECTACULAR At Birdland Image
Julie Benko, Joh Manzari

Photos: Julie Benko Celebrates Album Release With EUPHONIC GUMBO’S MARDI GRAS SPECTACULAR At Birdland Image
Sasha Papernik, Jason Yeager

Photos: Julie Benko Celebrates Album Release With EUPHONIC GUMBO’S MARDI GRAS SPECTACULAR At Birdland Image

Photos: Julie Benko Celebrates Album Release With EUPHONIC GUMBO’S MARDI GRAS SPECTACULAR At Birdland Image
Julie Benko, Mitch Marois, Johnny Ruzzo

Photos: Julie Benko Celebrates Album Release With EUPHONIC GUMBO’S MARDI GRAS SPECTACULAR At Birdland Image
Lewis Flinn, Julie Benko, Douglas Carter Beane

Photos: Julie Benko Celebrates Album Release With EUPHONIC GUMBO’S MARDI GRAS SPECTACULAR At Birdland Image
Haley Schattschneider, Julie Benko, Wayne Haun, Jim Caruso - all from Club44 Record Label

Photos: Julie Benko Celebrates Album Release With EUPHONIC GUMBO’S MARDI GRAS SPECTACULAR At Birdland Image
Frank Galgano, Julie Benko, Matt Castle


