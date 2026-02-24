Photos: Julie Benko Celebrates Album Release With EUPHONIC GUMBO’S MARDI GRAS SPECTACULAR At Birdland

🎭 NEW! Cabaret Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Cabaret & beyond. ✨ Sign Up

Broadway and cabaret performer Julie Benko celebrated the release of her new album on Club44 Records with EUPHONIC GUMBO’S MARDI GRAS SPECTACULAR at Birdland. See photos from the show.

The concert took place on February 16 and served as the annual New Orleans–inspired jazz event led by Benko and her band, Euphonic Gumbo.

Benko fronted the ensemble, which includes Jason Yeager (piano/arrangements), Linus Wyrsch (reeds), Andy Warren (trumpet), Ron Wilkins (trombone), Michael O’Brien (bass), and Jay Sawyer (drums). Special guest singer and tap dancer John Manzari joined the performance.

Following her Broadway run as Fanny Brice in FUNNY GIRL and her return to Broadway in HARMONY, Benko returned to Birdland for the album release concert, which featured selections performed in a Mardi Gras–themed setting.

Photo Credit: Kevin Alvey