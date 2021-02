The Weeknd's 'After Hours' World Tour Is Well On Its Way To Selling Over 1 Million Tickets

The Weeknd's After Hours World Tour has cemented his global superstar status, selling nearly 1,000,000 tickets worldwide for the 2022 tour kicking off next year. Produced by Live Nation, the 104-date global outing will kick off on January 14th, 2022 in Vancouver at Pepsi Live at Rogers Arena with stops in Chicago, Dallas, Miami, Berlin and more, before wrapping November 16th in London at The O2.

The global tour also includes major back-to-back runs in multiple cities across the world, including four shows in Paris, five shows in London, seven nights in Southern California, six in the NYC area and four nights of shows in his hometown of Toronto.

Due to overwhelming demand, The Weeknd will also be adding dates in Australia, Southeast Asia, South America and Mexico to the After Hours Tour, to be announced.

Fans who tuned into the pop star's unforgettable Super Bowl LV Halftime Performance were able to see just a glimpse of what they can expect from the multi-talented, award-winning performer when he hits the road for what is sure to be an incredible journey continuing the storyline of his After Hours project.

AFTER HOURS WORLD TOUR 2022 DATES:

Jan 14 - Vancouver, BC - Pepsi Live at Rogers Arena

Jan 15 - Vancouver, BC - Pepsi Live at Rogers Arena

Jan 17 - Edmonton, AB - Rogers Place

Jan 19 - Winnipeg, MB - Bell MTS Place

Jan 21 - St. Paul, MN - Xcel Energy Center

Jan 23 - Chicago, IL - United Center

Jan 24 - Chicago, IL - United Center

Jan 26 - Milwaukee, WI - Fiserv Forum

Jan 27 - Detroit, MI - Little Caesars Arena

Jan 29 - Pittsburgh, PA - PPG Paints Arena

Jan 30 - Cleveland, OH - Rocket Mortgage FieldHouse

Feb 01 - Toronto, ON - Scotiabank Arena

Feb 02 - Toronto, ON - Scotiabank Arena

Feb 03 - Montreal, QC - Centre Bell

Feb 05 - Newark, NJ - Prudential Center

Feb 06 - Uncasville, CT - Mohegan Sun

Feb 08 - Boston, MA - TD Garden

Feb 09 - Boston, MA - TD Garden

Feb 11 - Brooklyn, NY - Barclays Center

Feb 12 - Brooklyn, NY - Barclays Center

Feb 13 - Washington, DC - Capital One Arena

Feb 15 - Charlotte, NC - Spectrum Center

Feb 16 - Nashville, TN - Bridgestone Arena

Feb 19 - Kansas City, MO - T-Mobile Center

Feb 20 - Tulsa, OK - BOK Center

Feb 22 - New Orleans, LA - Smoothie King Center

Feb 24 - Houston, TX - Toyota Center

Feb 25 - Dallas, TX - American Airlines Center

Feb 27 - Denver, CO - Ball Arena

Mar 01 - Salt Lake City, UT - Vivint Arena

Mar 03 - Portland, OR - Moda Center

Mar 04 - Seattle, WA - Climate Pledge Arena

Mar 06 - Sacramento, CA - Golden 1 Center

Mar 08 - Oakland, CA - Oakland Arena

Mar 09 - San Jose, CA - SAP Center

Mar 11 - Los Angeles, CA - The Forum

Mar 13 - San Diego, CA - Pechanga Arena

Mar 15 - Anaheim, CA - Honda Center

Mar 16 - Anaheim, CA - Honda Center

Mar 18 - Los Angeles, CA - Staples Center

Mar 19 - Los Angeles, CA - Staples Center

Mar 20 - Los Angeles, CA - Staples Center

Mar 22 - Glendale, AZ - Gila River Arena

Mar 25 - Ft. Worth, TX - Dickies Arena

Mar 28 - Orlando, FL - Amway Center

Mar 29 - Miami, FL - AmericanAirlines Arena

Mar 30 - Miami, FL - AmericanAirlines Arena

Apr 01 - Atlanta, GA - State Farm Arena

Apr 03 - Philadelphia, PA - Wells Fargo Center

Apr 04 - New York, NY - Madison Square Garden

Apr 05 - New York, NY - Madison Square Garden

Apr 07 - Elmont, NY - UBS Arena

Apr 08 - Buffalo, NY - KeyBank Center

Apr 10 - Toronto, ON - Scotiabank Arena

Apr 11 - Toronto, ON - Scotiabank Arena

Apr 14 - St. Louis, MO - Enterprise Center

Apr 16 - Omaha, NE - CHI Health Center Omaha

Apr 18 - Austin, TX - Moody Center

Apr 19 - San Antonio, TX - AT&T Center

Apr 23 - Las Vegas, NV - T-Mobile Arena

Apr 24 - Phoenix, AZ - Phoenix Suns Arena

Apr 27 - Fresno, CA - Save Mart Center

Apr 30 - Spokane, WA - Spokane Arena

May 01 - Tacoma, WA - Tacoma Dome

Sept 10 - Helsinki, Finland - Hartwall Arena

Sep 13 - Stockholm, Sweden - Ericsson Globe

Sep 15 - Copenhagen, Denmark - Royal Arena

Sep 16 - Copenhagen, Denmark - Royal Arena

Sep 18 - Oslo, Norway - Telenor Arena

Sep 20 - Hamburg, Germany - Barclaycard Arena

Sep 21 - Cologne, Germany - Lanxess Arena

Sep 23 - Munich, Germany - Olympiahalle

Sep 24 - Berlin, Germany - Mercedes-Benz Arena

Sep 26 - Vienna, Austria - Stadthalle

Sep 28 - Antwerp, Belgium - Sportpaleis

Sep 29 - Antwerp, Belgium - Sportpaleis

Oct 01 - Cologne, Germany - Lanxess Arena

Oct 03 - Amsterdam, Holland - Ziggo Dome

Oct 04 - Amsterdam, Holland - Ziggo Dome

Oct 06 - London, UK - The O2

Oct 07 - London, UK - The O2

Oct 08 - London, UK - The O2

Oct 10 - Manchester, UK - AO Arena

Oct 11 - Birmingham, UK - Utilita Arena

Oct 13 - Belfast, UK - SSE Arena

Oct 15 - Newcastle, UK - Utilita Arena

Oct 16 - London, UK - The O2

Oct 18 - Paris, France - Accor Arena

Oct 19 - Paris, France - Accor Arena

Oct 20 - Paris, France - Accor Arena

Oct 22 - Bordeaux, France - Arkea Arena

Oct 24 - Madrid, Spain - Wizink Center

Oct 25 - Lisbon, Portugal - Altice Arena

Oct 28 - Barcelona, Spain - Palau Sant Jordi

Oct 29 - Montpellier, France - Sud de France Arena

Nov 01 - Milan, Italy - Mediolanum Forum

Nov 02 - Zurich, Switzerland - Hallenstadion

Nov 04 - Budapest, Hungary - Budapest Arena

Nov 05 - Prague, Czech Republic - O2 Arena

Nov 07 - Krakow, Poland - Tauron Arena

Nov 10 - Mannheim, Germany - SAP Arena

Nov 12 - Lyon, France - Halle Tony Garnier

Nov 13 - Paris, France - Accor Arena

Nov 15 - Glasgow, Scotland - The SSE Hyrdro

Nov 16 - London, UK - The O2