Kian Ogo Lança Novo Single Ao Lado De Luiza Lapa

Kian Ogo lançou no último dia 27 o seu mais novo single, a música 'Amazona', uma parceria com a atriz e cantora Luiza Lapa. A música é um manifesto sobre feminilidade, meio-ambiente e empoderamento, em uma sociedade machista que oprime tais características associadas à figura feminina.

Escute o single nas principais plataformas de streaming: https://sl.onerpm.com/4087006544

Kian Ogo é uma persona artística. Dentro de sua narrativa é uma inteligência artificial alienígena. Se lançou no mercado em 2019 e lançou seus primeiros singles "Legião", "Amor Retrô" e "Game Boy" apresentando seu eletropop indie mesclado com MPB, sempre acompanhado de vídeos e referências visuais e estéticas que flertam com a mitologia judaico-cristã, ficção científica e o movimento retrowave. Em abril de 2020 lançou um EP com seis faixas intitulado "O Ev4ngelho de Kian Ogo, Pt. 1", disponível em todas as plataformas digitais.

Por trás dessa persona está o brasiliense, Jon Fonseca, ator, músico, compositor, coreógrafo e escritor brasiliense que recentemente se mudou para São Paulo e criou o universo de Kian Ogo com o objetivo de ser um projeto musical, visual e de ficção. Jon participou de musicais profissionais na capital como "Domingo no Parque", "Quem Um Dia Irá Dizer", "Agreste" e "Um Reles Potter" como ator, cantor e dançarino, assina o livro de ficção 'AURA: Mundos Sombrios, Vol. I', publicado pela Modo Editora, a produção e composição de seu álbum debut "TNT" (2018) e atualmente também atua como coreógrafo do Instituto Lumiere em São Paulo.

