Duda Barros Estreia No Teatro Musical Em JOÃO E MARIA

Atriz e cantora mirim Duda Barros estreia em seu primeiro espetáculo musical, 'João e Maria - O Musical' com direção de Fernanda Chamma.

Uma versão inédita musical para o conto dos irmãos Grimm está em cartaz no Teatro D, em São Paulo, com direção de Fernanda Chamma e Daniela Stirbulov em um formato diferenciado respeitando o distanciamento social.

Com músicas originais compostas por Fred Silveira, 'João e Maria - O Musical' conta a clássica trajetória da dupla de irmãos que encontra uma casa feita de doces habitada por uma Bruxa, interpretada por Ivan Parente, que também da vida à Madrasta, casada com o Pai (Adriano Fanti) de Maria e João. Em um espaço alternativo as apresentações acontecem em um palco semi-arena e os atores e a plateia usam máscaras para segurança de todos.

A narrativa, universalmente conhecida, traz símbolos do medo e da coragem, dos sonhos e dos pesadelos, mantendo atual o conto alemão escrito em 1812. 'João e Maria - O Musical' traz esperança para enfrentarmos as dificuldades com músicas alegres e emocionantes e cenas de muita risada e suspense também. A montagem tem participação de 60 jovens talentos, divididos em dois elencos, entre eles, estreando no gênero está a atriz e cantora mirim Duda Barro. A direção musical do espetáculo é de Willian Sancar e as coreografias de Mariana Barros. O musical é para toda família e tem aproximadamente 70 minutos de duração.

Duda Barros possui muitas habilidades e é uma menina bem dinâmica e extrovertida, ama cantar, faz sapateado, teatro musical, acrobacia, basquete, ballet, ginástica artística e canto. Já desfilou e cantou em eventos, além de se apresentar no programa do Raul Gil, como a mini Fernanda Brum em 2017 e em 2019 no quadro dos Funkeirinhos. Se apresentou em um show em um Festival de Slime, onde cantou a sua música autoral. Fez parte do elenco dos filmes 'As Verdades Secretas dos Pais', de Andrea Magri e 'O Grande Vencedor'.

Serviço:

Lounge de Eventos - TEATRO-D

Rua João Cachoeira, 899 - Itaim Bibi

1o andar (Piso G-2)

Entrada pelo Hipermercado Extra Itaim

Gênero: Musical

Duração: 70 minutos

Classificação indicativa: Livre

Sábados e Domingos às 16h

Ingressos pelo site Sympla

Ficha Técnica:

Direção Geral: Fernanda Chamma

Texto e Direção: Daniela Stirbulov

Músicas e Trilha Original: Fred Silveira

Letras e Direção Musical: Willian Sancar

Coreografia: Mariana Barros

Produção: Estúdio Broadway

Atores Convidados: Ivan Parente e Adriano Fanti

Direção de movimento Fernanda Chamma

Ensaiador: Roberto Justino

Figurinos: Fernanda Chamma

Fotografia: Adriano Doria

