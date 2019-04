BWW Review: Unpublished Musical AS CANGACEIRAS, GUERREIRAS DO SERTAO (The Cangaceiras, Warriors of Backcountry) Opens at Teatro do SESI-SP

Cangaço was the banditism phenomenon of Northeast Brazil in the late 19th and early 20th centuries. This region of Brazil is known for its aridness and hard way of life, and in a form of "social banditry" against the government, many men and women decided to become nomadic bandits, roaming the hinterlands seeking money, food and revenge.

With text and lyrics by Newton Moreno, direction by Sérgio Modena and musical direction by Fernanda Maia, the show is free inspired by testimonies of women involved in the Cangaço and exalts the female force. Tickets are free.

Com texto e letras de Newton Moreno, direção de Sérgio Módena e direção musical de Fernanda Maia, o musical As Cangaceiras, Guerreiras Do Sertão é livremente inspirado em depoimentos de mulheres envolvidas no Cangaço e exalta a força feminina. Trata-se de uma fábula inspirada nas mulheres que seguiam os bandos nordestinos, que atuavam contra a desigualdade social da região.

photo by Priscila Prade/Divulgação

O musical, que fica em cartaz no Teatro do Sesi-SP de 25 de abril a 4 de agosto, com ingressos gratuitos, conta a história de um grupo de mulheres que se rebelam contra mecanismos de opressão que encontravam dentro do próprio Cangaço, e encontram, umas nas outras, a força para seguir. Além de reflexões sobre o conceito de justiça social que o Cangaço representava, o espetáculo também reflete sobre as forças do feminino nesse espaço de libertação e sobre a ideia de cidadania e heroísmo.

Um pouco sobre a encenação

photo by Priscila Prade/Divulgação

As canções originais foram compostas por Fernanda Maia (música) e Newton Moreno (letras), inspirados em ritmos da cultura nordestina. "Nas canções usei várias referências da música nordestina e tive uma abordagem afetiva desse material, por ser filha de paraibano e por ter morado no Nordeste enquanto fazia faculdade de música. Nessa época, pude entrar mais em contato com a cultura do Nordeste, que é de uma riqueza ímpar, cheia de personalidade, identidade, poesia e, ao mesmo tempo, muito paradoxal. Esse trabalho foi a união das vozes de todos. Não há como receber um texto de Newton Moreno nas mãos e não se encantar com o universo que existe ali", conta Fernanda Maia.

Além dos atores cantarem em cena, o espetáculo traz cinco músicos para completar a parte musical (baixo, violão, guitarra, violoncelo e acordeão). Texto e música se misturam, palavra e canto se complementam, como se tudo fosse uma única linha dramatúrgica. "Optamos por uma narrativa que realmente seja uma continuação da cena e não um momento musical que pare para celebrar, ou para criar umas aspas dentro da história. Isso só é possível com canções compostas para o espetáculo. Buscamos um DNA totalmente brasileiro para a peça, tanto na embocadura, na fala, na construção do texto, como na interpretação dos atores. Não tem um modelo importado, não tem uma misancene importada, é uma investigação a partir de códigos que pertencem a uma estética do nosso país e do teatro brasileiro", comenta o diretor Sérgio Módena.

Como tudo começou

photo by Priscila Prade/Divulgação

O produtor Rodrigo Velonni, o diretor Sérgio Módena e o dramaturgo Newton Moreno queriam fazer uma parceria no teatro há tempos. Em 2018, o produtor Rodrigo Velloni sugeriu que colocassem um projeto no edital do Sesi-SP, juntos decidiram falar do feminino dentro do Cangaço. Assim nasceu As Cangaceiras, Guerreiras do Sertão um musical brasileiro inédito autoral.

Tanto a questão do protagonismo feminino como a questão da cultura e da história do Nordeste sempre foram muito presentes na dramaturgia e no teatro feitos por Newton Moreno. "Eu achei que falar sobre as Cangaceiras unia essas duas fontes. Uma escuta sensível a várias vozes femininas, quebrando o silêncio e falando sobre tantas violências, isso me fez pensar sobre os espaços onde não imaginamos que existam lutas silenciosas ou que não são mostradas. Simultaneamente, acessamos documentários, materiais de internet, notícias de jornal e o livro "Maria Bonita: Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço", da Adriana Negreiros, que discute a trajetória de Maria Bonita, falando que, apesar de o Cangaço ser um espaço de liberdade para algumas mulheres, era também um lugar violento. O cangaço reproduzia alguns mecanismos de violência do Sertão - abusos, estupros, desmandos. Enfim, ficou relativizado esse lugar de liberdade. Então, o Cangaço acabou virando um trampolim, uma janela, para falarmos sobre a situação de hoje. Por isso, fizemos a opção de não contar - elas são inspiração, mas não contamos a biografia de nenhuma dessas mulheres. Não há registro histórico de um bando dessa natureza. Mas, e se houvesse?", explica Newton.

Um pouco da trama

photo by Priscila Prade/Divulgação

Uma das grandes características dessa dramaturgia é seu caráter fabular e não de uma reprodução histórica e factual do que foi o Cangaço e o próprio Nordeste brasileiro da época.

O enredo começa quando Serena (personagem de Amanda Acosta) descobre que seu filho, que ela acreditava ter sido morto a mando do marido, Taturano (personagem de Marco França), está vivo. Ela, então, larga seu grupo do Cangaço, chefiado por Taturano, para partir em busca de seu bebê. Neste momento ela não tem a dimensão de que sua luta para encontrar o filho se tornará uma luta coletiva, maior que seu problema pessoal. Outras mulheres que formavam o bando se engajam nessa batalha, além de futuras companheiras que cruzam seu caminho.

Segundo a atriz Amanda Acosta a peça "é o grito de libertação que estas mulheres não puderam dar, mas que darão agora através desta obra escrita pelo nosso grande dramaturgo Newton Moreno. Grito que fala sobre coragem, amor, empatia, união, insurreição e liberdade".

"A partir do momento que essa dramaturgia traz um bando de mulheres, que é algo que nunca ocorreu, temos uma liberdade para abrir várias janelas de reflexão, inclusive, fazendo um paralelo com o que estamos vivendo hoje. É uma reflexão sobre o sistema de opressão, no caso a mulher, mas você pode estender para qualquer camada social que está ali sendo historicamente oprimida", completa o diretor. Ainda no elenco temos Vera Zimmermann, Carol Badra, Luciana Lyra, Rebeca Jamir, Jessé Scarpellini, Marcelo Boffat, Milton Filho, Pedro Arrais, Carol Costa, Badu Morais e Eduardo Leão.

Ficha Técnica:

Elenco: Amanda Acosta, Marco França, Vera Zimmermann, Carol Badra, Luciana Lyra, Rebeca Jamir, Jessé Scarpellini, Marcelo Boffat, Milton Filho, Pedro Arrais, Carol Costa, Badu Morais, Eduardo Leão.

Músicos: Pedro Macedo (contrabaixo), Clara Bastos (contrabaixo), Daniel Warschauer (acordeon), Dicinho Areias (acordeon), leandro Nonato (violão), Abner Paul (bateria), Pedro Henning (bateria), Roberta Regina (violoncelo), Felipe Parisi (violoncelo)

photo by Priscila Prade/Divulgação

Dramaturgia: Newton Moreno

Direção: Sergio Módena

Produção: Rodrigo Velloni

Direção Musical: Fernanda Maia

Canções Originais de Fernanda Maia e Newton Moreno

Coreografia: Erica Rodrigues

Figurino: Fabio Namatame

Cenário: Marcio Medina

Iluminação: Domingos Quintiliano

Assistente de Dramaturgia: Almir Martines

Diretora Assistente: Lorena Morais

Pianista Ensaiador e Assistente de Direção Musical: Rafa Miranda

Designer Gráfico e Ilustrações: Ricardo Cammarota

Fotografia: Priscila Prade

Produção Executiva: Swan Prado e Luana Fioli

Assistente de Produção: Adriana Souza e Bruno Gonçalves

Gestão Financeira: Vanessa Velloni

Administração: Velloni Produções Artísticas

Realização: SESI-SP

Serviço:

AS CANGACEIRAS, GUERREIRAS DO SERTÃO

Temporada: de 25 de abril a 4 de agosto

Horários: quinta a sábado às 20h; domingo, às 19h

Local: Teatro do Sesi-SP - av. Paulista, 1313 (em frente à estação Trianon-Masp do Metrô)

Duração do espetáculo: 120 minutos

Classificação indicativa: 12 anos

Agendamentos: ccfagendamentos@sesisp.org.br

Grátis.

Reservas antecipadas de ingressos pelo site www.centroculturalfiesp.com.br abertas todas as segundas-feiras, às 8h. Ingressos remanescentes serão distribuídos no dia da apresentação, 15 minutos antes na bilheteria do Teatro.





