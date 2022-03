AWARDS: DID AWARDS (Destaque Imprensa Digital - Digital Press Highlight) Announces 4th Edition Nominees

After a long hiatus due to the Covid-19 pandemic, the Digital Press Highlight Award (DID - Destaque Imprensa Digital ) celebrates the resumption of the cultural sector and the season of new premieres, providing the opportunity to also resume their activities, as well as their tribute and recognition to the great highlights of Brazilian musical theater in São Paulo City. The ceremony, which reaches its 4th edition, announced this Friday 04th, its nominees.

With 16 shows evaluated, Barnum leads the list with 8 nominations, followed by the musicals The Color Purple and Silvio Santos Vem Aí, with 7 nominations each.

Após um longo hiato em função da pandemia da Covid-19, é com alegria que o Prêmio Destaque Imprensa Digital (DID) celebra a retomada do setor cultural e a temporada de novas estreias, proporcionando a oportunidade de retomarem também suas atividades, bem como sua homenagem e reconhecimento aos grandes destaques do teatro musical brasileiro na cidade de São Paulo. A cerimônia, que chega a sua 4ª edição, anunciou nesta sexta-feira, 04, seus indicados.

Idealizado pelo jornalista Joaquim Araújo, responsável também pela organização junto da jornalista Grazy Pisacane, de Pedro de Landa e Wall Toledo, a celebração, em constante crescente e considerada a maior e mais importante no formato digital, surgiu da vontade de unir não apenas os profissionais do gênero, mas também a imprensa online, que se dedica a ele de inúmeras formas, elevando assim sua importância e ampliando o alcance de sua divulgação.

Excepcionalmente este ano, a organização planeja realizar duas edições, sendo a primeiro no mês de abril, referente aos últimos 26 meses, considerando espetáculos estreados entre 1ª de novembro de 2019 e 31 de dezembro de 2021 e que atendam ao regulamento, e a segundo no mês de dezembro, visando manter o calendário original e contemplando as produções que estrearem em 2022. Ao todo 25 membros da imprensa cultural, divididos em 18 veículos, - do qual este articulista e este veículo fazem parte -, voltados para cultura e entretenimento, além dos especializados, acompanharam os espetáculos.

A celebração virtual, a ser realizada neste ano em parceria com o Teatro União Cultural, se difere por sua dinâmica audiovisual e números musicais inéditos, com versões exclusivas de canções dos espetáculos indicados na categoria Destaque Musical Estrangeiro - Versão Brasileira. Atualmente a láurea direciona seu olhar para o universo artístico e já reconheceu o talento de dezenas de profissionais. Nesta edição, ao todo 100 nomes foram destacados pelo time de jurados entre as 10 categorias, e os mais votados compõem a lista final com 50 indicados. Confira!



INDICADOS DID 20.21

.Destaque Musical Brasileiro



.Destaque Musical Estrangeiro (Versão Brasileira)

A Cor Púrpura, O Musical - Estamos Aqui Produções

- Estamos Aqui Produções Assassinato para Dois - Morente Forte

- Morente Forte Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate - Atelier de Cultura

- Atelier de Cultura O Rei do Show, Barnum - Barho Produções

- Barho Produções Summer - Donna Summer Musical - Atual Produções e Bárbaro! Produções



.Destaque Ator

Jarbas Homem de Mello - Conserto para Dois - O Musical

- Conserto para Dois - O Musical Marcel Octavio - Assassinato para Dois

- Assassinato para Dois Murilo Rosa - O Rei do Show, Barnum

- O Rei do Show, Barnum Thiago Perticarrari - Assassinato para Dois

- Assassinato para Dois Velson D'Souza - Silvio Santos Vem Aí - Uma Comédia Musical

.Destaque Atriz

Claudia Raia - Conserto para Dois - O Musical

- Conserto para Dois - O Musical Jennifer Nascimento - Summer - Donna Summer Musical

- Summer - Donna Summer Musical Karin Hils - Summer - Donna Summer Musical

- Summer - Donna Summer Musical Kiara Sasso - O Rei do Show, Barnum

- O Rei do Show, Barnum Letícia Soares - A Cor Púrpura, O Musical



.Destaque Direção

Fernanda Chamma e Marilia Toledo - Silvio Santos Vem Aí - Uma Comédia Musical

- Silvio Santos Vem Aí - Uma Comédia Musical Gustavo Barchilon - O Rei do Show, Barnum

- O Rei do Show, Barnum Jarbas Homem de Mello - Conserto para Dois - O Musical

- Conserto para Dois - O Musical Tadeu Aguiar - A Cor Púrpura, O Musical

- A Cor Púrpura, O Musical Zé Henrique de Paula - Assassinato para Dois

.Destaque Ator Coadjuvante

Adriano Tunes - Silvio Santos Vem Aí - Uma Comédia Musical

- Silvio Santos Vem Aí - Uma Comédia Musical Alan Rocha - A Cor Púrpura, O Musical

- A Cor Púrpura, O Musical Ivan Parente - Silvio Santos Vem Aí - Uma Comédia Musical

- Silvio Santos Vem Aí - Uma Comédia Musical Matheus Paiva - O Rei do Show, Barnum

- O Rei do Show, Barnum Rodrigo Miallaret - Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate



.Destaque Atriz Coadjuvante

Analu Pimenta - A Cor Púrpura, O Musical

- A Cor Púrpura, O Musical Daniela Cury - Silvio Santos Vem Aí - Uma Comédia Musical

- Silvio Santos Vem Aí - Uma Comédia Musical Flavia Santana - A Cor Púrpura, O Musical

- A Cor Púrpura, O Musical Giulia Nadruz - O Rei do Show, Barnum

- O Rei do Show, Barnum Sara Sarres - Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate

.Destaque Coreografia

Alex Martins - Naked Boys Singing! Brasil

- Naked Boys Singing! Brasil Alonso Barros - O Rei do Show, Barnum

- O Rei do Show, Barnum Barbara Guerra - Summer - Donna Summer Musical

- Summer - Donna Summer Musical Floriano Nogueira - Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate

- Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate Katia Barros - Conserto para Dois - O Musical

.Destaque Roteiro Original

Anna Toledo - Conserto para Dois - O Musical

- Conserto para Dois - O Musical Caique Oliveira - Hadassa - O Musical

- Hadassa - O Musical Lucio Mauro Filho - Novos Baianos, O Musical

- Novos Baianos, O Musical Marilia Toledo e Emilio Boechat - Silvio Santos Vem Aí - Uma Comédia Musical

- Silvio Santos Vem Aí - Uma Comédia Musical Vitor Rocha - Bom Dia Sem Companhia

.Destaque Direção Musical