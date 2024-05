Set in the World of Haute Couture, BIZET'S CARMEN Opens at Theatro Municipal de Sao Paulo

Enter Your Email to Unlock This Article



One of the most celebrated works in history, Carmen is an opera in four acts by the French composer Georges Bizet. The libretto was written by Henri Meilhac and Ludovic Halévy, based on the novella of the same title by Prosper Mérimée. The opera was first performed by the Opéra-Comique in Paris on 3 March 1875, where its breaking of conventions shocked and scandalised its first audiences. Bizet died suddenly after the 33rd performance, unaware that the work would achieve international acclaim within the following ten years. Carmen has since become one of the most popular and frequently performed operas in the classical canon; the "Habanera"(L'amour est un oiseau rebelle) and "Seguidilla" from act 1 and the "Toreador Song" from act 2 are among the best known of all operatic arias.

The passionate work, which entered in the hearts of the audience due to its protagonist's transgression and unforgettable arias, in this version, takes place in a haute couture atelier in the context of the Spanish Franco dictatorship. It is there that a sequence of actions involving the universal themes of jealousy, passion, possessiveness and female empowerment is set, with the signature of a specialist in the theme, director Jorge Takla (Mademoiselle Chanel, Cabaret, The King and I), Ronaldo Zero as associate diretor, and musical direction by Roberto Minczuk.

Seven performances will be presented, starting on May 3rd, in an innovative production with all the visual impact that the title deserves. Known for its colors, exuberance and the number of singers, actors and dancers on stage (the cast reaches 125 people in all scenarios at the same time on stage), the version that will be presented in seven performances in May on 3/4 , at 8pm, 4/4, at 5pm, 5/4, at 5pm, 7/4, at 8pm, 8/4, at 8pm, 10/4, at 8pm, and 11/4, at 5pm will feature 400 costumes specially designed by Argentine designer Pablo Ramírez, under sets inspired by the work of Goya by Argentine artist Nicolás Boni (La Traviata, Madama Butterfly). The work lasts approximately 180 minutes with intermission, and tickets are available from R$12 to R$165 (full price).

Toureador aria.

photo by Larissa Paz

Habanera aria

photo by Larissa Paz

Nicolás Boni's set for the opera Carmen.

photo by Divulgação

SERVIÇO:

CARMEN

Ópera em quatro atos de Georges Bizet com libreto de Henri Meilhac e Ludovic Halévy

03/05/2024 • sexta-feira - 20h

04/05/2024 • sábado - 17h

05/05/2024 • domingo - 17h

07/05/2024 • terça-feira - 20h

08/05/2024 • quarta-feira - 20h

10/05/2024 • sexta-feira - 20h

11/05/2024 • sábado - 17h

ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL

CORO LÍRICO MUNICIPAL

CORO INFANTOJUVENIL DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Roberto Minczuk, direção musical

Jorge Takla, direção cênica

Ronaldo Zero, direção associada

Érica Hindrikson, regente Coro Lírico Municipal

Regina Kinjo, regente Coro Infantojuvenil da Escola Municipal de Música

Nicolás Boni, cenografia

Mirella Brandi, design de luz

Pablo Ramírez, figurino

Katia Barros, coreografia

Malonna, visagismo

Thiane Lavrador, assistente de direção

.ELENCO:

.dias 3, 5, 8 e 11

Annalisa Stroppa, Carmen

Max Jota, Don José

Camila Provenzale, Micaela

Fabián Veloz, Escamillo

.Dias 4, 7 e 10

Lilia Istratii, Carmen

Giovanni Tristacci, Don José

Marly Montoni, Micaela

Bongani J Kubheka, Escamillo

.Todas as datas

Raquel Paulin, Frasquita

Andreia Souza, Mercedes

Jean William, Remendado

Johnny França, Dancaire

Guilherme Rosa, Moralès

Sérgio Righini, Zuniga

Marcio Louzada, Lillas Pastia

Atores-bailarinos

Alessandra Helena

Andressa Corso

Angela Fonseca

Antonio Benega

Carla Zarzur

Daniel Suleiman

Daniela Malatesta

Eduardo Martins

Felipe Rio Ruas

Gabriel Felix

Isabella Oliveira

Jackson Murifran

Jennifer Rosa

Karina Cruz

Lucas Maia

Natália Antunes

Pina

Vita Christoffel

Vitor Rosa

Vivian Albuquerque

Duração aproximada 180 minutos (com intervalo)

Classificação indicativa – Não recomendado para menores de 12 anos – pode conter histórias com agressão física, insinuação de consumo de drogas e insinuação leve de sexo.

Ingressos: https://theatromunicipalsp.byinti.com/#/event/opera-carmen

de R$12 a R$165 (inteira)

Play Broadway Games