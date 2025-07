AQUI JAZZ Opens at Teatro Itália: A Heartfelt Musical Blending Jazz, Family, and Life's Surprises

Get Access To Every Broadway Story



São Paulo, Brazil—On August 2, 2025, the charming and innovative musical Aqui Jazz will make its debut at Teatro Itália in São Paulo. This intimate show promises a unique experience, blending the soulful rhythms of jazz with heartfelt storytelling about family, choices, and life's unpredictable improvisations. Created and directed by Giovani Tozi, Aqui Jazz draws inspiration from jazz and jam sessions—those spontaneous musical gatherings where improvisation reigns. The production explores deep themes like family relationships, bullying, and parental abandonment, all woven into a narrative that celebrates life's surprises and the importance of improvising through challenges.

The story centers on Jazzinho, played by Felipe Hintze, a man whose life is shaped by the legacy of jazz and family expectations. His mother, Marina—portrayed by Camilla Camargo, a talented actress from a family deeply rooted in music—divides her passions between two men, Milton and Valdir, setting the stage for Jazzinho’s complex journey. Camilla, daughter of Zezé Di Camargo and sister of Wanessa Camargo, brings her rich musical background to the role, adding authenticity and emotion to the story.

The musical direction is by Marcus Veríssimo, who, in addition to acting, also plays trumpet and harmonica, creating a vibrant musical atmosphere that complements the narrative. The cast also includes talented musicians such as Rafael Gama and Gabriel Ferrara, who bring their skills on piano, guitar, drums, and violin, enriching the live musical experience of the show. The musical also addresses contemporary issues such as bullying and parental neglect, with Nando Pradho playing multiple characters, all with the same face—the absent father—highlighting themes of loss and reconciliation. Nando, a renowned figure in Brazilian musical theater with extensive Broadway experience, brings depth and nuance to his role, exploring the intimate and personal side of the narrative.

Camilla Camargo shares that jazz entered her life through this show. She highlights her favorite songs from the show, including classics like "Big Spender”, "Maybe This Time”, and "Bang Bang”, the latter being her favorite to perform. Aqui Jazz is described by Giovani Tozi as a “musical unconventional”, breaking away from traditional Broadway formats. Instead of a fixed script, the show relies on live music, dialogue, and improvisation—like a real jam session—making each night special and different. The experience is designed to be immersive, with the audience feeling part of the story’s rhythm and flow.



This production is a celebration of life’s improvisations, reminding us that, like jazz, our paths are often unpredictable but beautiful when embraced with humor and heart.

Aqui Jazz promises to be a celebration of life with lots of jazz, humor and emotion.

photo by: Fatu Martins.

The show is inspired by jazz and the improvisation of jam sessions as a language.

photo by: Fatu Martins.

“A musical unconventional” is how

director Giovani Tozi defines Aqui Jazz.

photo by Kimberly Alves.

Aqui Jazz is an intimate musical that transforms everyday life

into an epic improvisation about belonging, legacy, and reconciliation.

photo by Fernando de Santis.



FICHA TÉCNICA

Texto e direção: Giovani Tozi. Elenco: Felipe Hintze, Camilla Camargo, Marcus Verissimo e Nando Prahdo. Músicos: Gabriel Ferrara e Rafael Gama. Assistência de Direção: Letícia Calvosa. Direção Musical: Marcus Verissimo. Arranjos: Rafael Gama. Preparação vocal: Rafa Miranda. Coreografia: Dani de Lova. Desenho de Luz: Cesar Pivetti. Figurinos: Fábio Namatame. Cenografia e desenvolvimento de conteúdo de projeção: Giovani Tozi. Cenotécnico: Evas Carretero. Fotografia: Priscila Prade. Direção de Arte Gráfica: Giovani Tozi. Redes Sociais: Gigi Prade. Assessoria de Imprensa: Fernanda Teixeira, Macida Joachim e Maurício Barreira - Arteplural; Laura Castro - Vira Comunicação. Preparação de atores: Inês Aranha e Luiz Damasceno. Visagismo Elenco: Ronalda. Operadora de som: Barbara Frazão. Administração Financeira: Carlos Gustavo Poggio. Assessoria jurídica: Martha Macruz. Produção executiva: Thomas Marcondes. Idealização: Giovani Tozi. Realização: Tozi Produções

SERVIÇO:

AQUI JAZZ

Temporada: de 28 de julho a 1º de setembro.

Sessões: Sábados às 21h | Domingos e segundas às 20h.

Local: Teatro Itália – Av. Ipiranga, 344 – República, São Paulo – SP.

Ingressos à venda na bilheteria do teatro e pelo site oficial.

Classificação indicativa: 12 anos.

Duração: 90 minutos.