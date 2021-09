INTERNATIONALE ORKESTEN: LONDON SYMPHONY ORCHESTRA Comes to the Antwerp Symphony Orchestra This Month

Het London Symphony Orchestra rijgt een eindeloze reeks wereldrecords aan elkaar: het LSO is het meest op plaat vastgelegde orkest ter wereld, het meest gestreamde orkest op Spotify en een vaste waarde in de shortlist met de beste orkesten ter wereld. En last but not least, sinds enkele jaren staat de ongeëvenaarde Sir Simon Rattle er aan het roer. Voor de gelegenheid laat Rattle zich vergezellen door mezzosopraan Magdalena Kožená, die naast zijn echtgenote ook zijn vaste muzikale metgezel is. De opnames van de Tsjechische ster werden bekroond met onder meer een Echo Award, een Diapason d'or en meerdere Gramophone Awards. Op het programma staan de sfeervolle liedcyclus Where Are You? en de Zesde symfonie van Beethoven, een monumentale pastorale die Rattle nauw aan het hart ligt. Een symfonie over de kracht en schoonheid van de natuur. Een uitzonderlijke combinatie van topmusici, voor het eerst te gast in de Koningin Elisabethzaal.

Antwerp Symphony Orchestra en DE SINGEL nodigen uit

Het Antwerp Symphony Orchestra zet de veiligheid en de gezondheid van zijn publiek en zijn medewerkers op de eerste plaats en volgt de richtlijnen van de overheid nauwgezet op. De toegang tot onze concerten is daarom enkel mogelijk op vertoon van een Covid Safe Ticket en je identiteitskaart of een ander bewijs van identiteit (+12 jaar).

Daarom vragen we bij de ingang van onze concerten naar jouw Covid Safe Ticket (CST). Je beschikt over een CST als je minstens twee weken volledig bent gevaccineerd, een herstelcertificaat van minder dan 6 maanden hebt, een PCR-test hebt laten afnemen met een negatief resultaat (dag van de test plus twee dagen) of een snelle antigeentest hebt laten afnemen door medisch geschoold personeel, met een negatief resultaat (dag van de test plus één dag).

We houden steeds rekening met de geldende maatregelen. Alle info vind je terug op www.antwerpso.be/gerustgenieten