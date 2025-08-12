Broadway Grosses: Week Ending 8/10/25 - MAMMA MIA! Hits Top 5 in First Week of Previews

The top grossing shows included Hamilton, currently celebrating its 10th anniversary and more.
Also, you will find information on each show's historical grosses, cumulative grosses and other statistics on how each show stacked up this week and in the past.
Of note this week: MAMMA MIA! is in previews at the Winter Garden and opens on 8/14. JEFF ROSS: TAKE A BANANA FOR THE RIDE began previews at the Nederlander and opens on 8/18. HAMILTON had special 10th anniversary matinee and evening performances on Weds. 8/6.
Up for the week by attendance (% of capacity) was: GYPSY (16.8%), MJ (2.6%), CALL ME IZZY (2.1%), OH, MARY! (2.1%), PURPOSE (0.9%), HADESTOWN (0.8%), ALADDIN (0.5%), HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD (0.5%), JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN (0.5%), THE BOOK OF MORMON (0.4%), MAMMA MIA! (0.3%), THE LION KING (0.1%),
Down for the week by attendance (% of capacity) was: CABARET AT THE KIT KAT CLUB (-6.7%), SIX: THE MUSICAL (-4.6%), & JULIET (-2.9%), HELL'S KITCHEN (-2%), OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (-1.5%), STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (-1.5%), MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (-1.3%), DEATH BECOMES HER (-0.9%), CHICAGO (-0.7%), BUENA VISTA SOCIAL CLUB (-0.5%), HAMILTON (-0.1%), JUST IN TIME (-0.1%), THE OUTSIDERS (-0.1%),
This week, 29 shows played on Broadway, with 251,610 tickets sold and a total gross of $31,003,860. The average ticket price was $123.22.
This was up the number of shows as last week. Compared to last week, attendance was up 6.17%. On the sales front, overall grosses were up 3.13% vs. last week. This week's average ticket price of $123.22 is down $-3.64 compared to last week.
Top 5 by This Week Gross
WICKED: $2,244,288
THE LION KING: $2,230,569
HAMILTON: $1,704,651
MAMMA MIA!: $1,573,128
ALADDIN: $1,459,275
Bottom 5 by This Week Gross
CALL ME IZZY ($391,432), CABARET AT THE KIT KAT CLUB ($569,166), CHICAGO ($589,693), OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL ($630,036), SIX: THE MUSICAL ($651,588)
Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
MAMMA MIA!: $1,311,332
GYPSY: $249,027
OH, MARY!: $79,860
MJ: $42,546
THE BOOK OF MORMON: $37,542
Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
HAMILTON ($-526,748), & JULIET ($-143,828), WICKED ($-100,553), SIX: THE MUSICAL ($-61,473), DEATH BECOMES HER ($-47,264)
Top 5 by Average Ticket Price
JUST IN TIME: $227.94
MAYBE HAPPY ENDING: $176.69
THE LION KING: $168.40
OH, MARY!: $166.52
HAMILTON: $158.68
Bottom 5 by Average Ticket Price
CABARET AT THE KIT KAT CLUB ($85.78), HELL'S KITCHEN ($86.87), THE GREAT GATSBY ($90.96), MOULIN ROUGE! THE MUSICAL ($97.62), CHICAGO ($97.94)
Top 5 by % of Total Seats Filled
JUST IN TIME: 103.2%
MAYBE HAPPY ENDING: 102.5%
JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN: 102.2%
THE OUTSIDERS: 102%
HAMILTON: 101.4%
Bottom 5 % of Total Seats Filled
CALL ME IZZY (58%), CHICAGO (69.7%), STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (74.8%), CABARET AT THE KIT KAT CLUB (77.5%), SIX: THE MUSICAL (78.4%)
Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
MAMMA MIA!: 9087
GYPSY: 2137
MJ: 281
OH, MARY!: 147
CALL ME IZZY: 136
Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
CABARET AT THE KIT KAT CLUB (-575), SIX: THE MUSICAL (-373), & JULIET (-238), HELL'S KITCHEN (-232), STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (-189)
That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League..
