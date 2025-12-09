Broadway Grosses: Week Ending 12/7/25 - HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD Beats HAMILTON

View the latest Broadway Grosses
Click below to access all the Broadway grosses from all the shows for the week ending 12/7/2025 in BroadwayWorld's grosses section.
Also, you will find information on each show's historical grosses, cumulative grosses and other statistics on how each show stacked up this week and in the past.
Of note this week:
MARJORIE PRIME is in previews at the Hayes and opens on 12/8. Thanksgiving fell within the prior week (Week 27). Last season, Thanksgiving fell within this week (Week 28).
Click Here to Visit the Broadway Grosses...
Up for the week by attendance (% of capacity) was: JUST IN TIME (14.1%), LIBERATION (9.9%), MARJORIE PRIME (6.6%), STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (6%), SIX: THE MUSICAL (5.5%), ART (4.5%), DEATH BECOMES HER (1.4%),
Down for the week by attendance (% of capacity) was: OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (-14.6%), OEDIPUS (-13%), & JULIET (-8.4%), BEETLEJUICE (-6.5%), CHESS (-6.1%), HELL'S KITCHEN (-5.7%), THE OUTSIDERS (-5.4%), THE GREAT GATSBY (-4.6%), LITTLE BEAR RIDGE ROAD (-4.2%), THE QUEEN OF VERSAILLES (-3.9%), MAYBE HAPPY ENDING (-3.8%), THE BOOK OF MORMON (-3%), CHICAGO (-2.7%), ALADDIN (-2.3%), MAMMA MIA! (-2.2%), HADESTOWN (-2%), BUENA VISTA SOCIAL CLUB (-1.7%), MJ (-1.6%), WAITING FOR GODOT (-1.5%), HAMILTON (-1.2%), THE LION KING (-1%), MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (-0.9%), TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (-0.9%),
Click Here to Visit the BroadwayWorld Grosses...
This week, 34 shows played on Broadway, with 291,637 tickets sold and a total gross of $42,629,351. The average ticket price was $146.17.
This was the same as the number of shows as last week. Compared to last week, attendance was down -2.10%. On the sales front, overall grosses were down -11.86% vs. last week. This week's average ticket price of $146.17 is down $-16.18 compared to last week.
Top 5 by This Week Gross
HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $2,939,627
HAMILTON: $2,745,993
WICKED: $2,700,183
THE LION KING: $2,410,203
CHESS: $1,955,707
Bottom 5 by This Week Gross
MARJORIE PRIME ($283,007), LIBERATION ($378,904), LITTLE BEAR RIDGE ROAD ($422,090), BEETLEJUICE ($624,785), TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) ($627,565)
Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
JUST IN TIME: $196,473
ART: $155,515
DEATH BECOMES HER: $70,402
LIBERATION: $55,162
MARJORIE PRIME: $33,126
Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
HAMILTON ($-2,131,807), THE LION KING ($-376,897), THE OUTSIDERS ($-362,183), HADESTOWN ($-319,295), WICKED ($-311,906)
Top 5 by Average Ticket Price
HAMILTON: $258.96
JUST IN TIME: $254.75
HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $226.54
ART: $202.39
CHESS: $183.22
Bottom 5 by Average Ticket Price
MARJORIE PRIME ($75.03), LIBERATION ($81.07), BEETLEJUICE ($83.59), THE QUEEN OF VERSAILLES ($90.10), HELL'S KITCHEN ($94.64)
Top 5 by % of Total Seats Filled
JUST IN TIME: 103%
HAMILTON: 100.1%
RAGTIME: 100%
HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: 100%
WICKED: 100%
Bottom 5 % of Total Seats Filled
LIBERATION (55.1%), BEETLEJUICE (56.7%), LITTLE BEAR RIDGE ROAD (68.3%), TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (72.8%), CHICAGO (73.3%)
Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
LIBERATION: 840
JUST IN TIME: 782
STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: 773
MARJORIE PRIME: 769
SIX: THE MUSICAL: 455
Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
OEDIPUS (-1054), OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (-922), BEETLEJUICE (-857), LITTLE BEAR RIDGE ROAD (-812), CHESS (-707)
That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League..
Videos