ANNIE Will Embark on UK and Ireland Tour

ANNIE will embark on a UK and Ireland tour opening at New Wimbledon Theatre on Saturday 23 May 2026. Further dates and casting to be announced soon.
Set in 1930s New York during The Great Depression, brave young Annie is forced to live a life of misery and torment at Miss Hannigan's orphanage. Her luck soon changes when she's chosen to spend a fairytale Christmas with famous billionaire, Oliver Warbucks. Meanwhile, spiteful Miss Hannigan has other ideas and hatches a plan to spoil Annie's search for her true family...
With its Tony award-winning book and score, this stunning production includes the unforgettable songs ‘It's the Hard Knock Life', ‘Easy Street', ‘I Don't Need Anything But You' and ‘Tomorrow'.
ANNIE has Music by Charles Strouse, Lyrics by Martin Charnin and a Book by Thomas Meehan. It is directed by Curve's Artistic Director Nikolai Foster with set and costume design by Colin Richmond, choreography by Nick Winston, lighting by Ben Cracknell and sound design by Richard Brooker.
ANNIE is produced by Michael Harrison and David Ian. This tour was licensed by Music Theatre International (MTI).
SATURDAY 23 – SATURDAY 30 MAY 2026
NEW WIMBLEDON THEATRE
www.atgtickets.com/venues/new-wimbledon-theatre/
ON SALE 12 SEPTEMBER 2025
TUESDAY 2 – SATURDAY 6 JUNE 2026
THE ALEXANDRA, BIRMINGHAM
https://www.birminghamhippodrome.com/
ON SALE 12 SEPTEMBER 2025
TUESDAY 9 – SATURDAY 20 JUNE 2026
PALACE THEATRE MANCHESTER
www.atgtickets.com/venues/palace-theatre-manchester/
ON SALE 12 SEPTEMBER 2025
MONDAY 22 – SATURDAY 27 JUNE 2026
THEATRE ROYAL PLYMOUTH
ON SALE SOON
TUESDAY 30 – SATURDAY 4 JULY 2026
MARLOWE THEATRE, CANTERBURY
ON SALE SOON
TUESDAY 7 – SATURDAY 18 JULY 2026
WALES MILLENIUM CENTRE, CARDIFF
ON SALE 3 OCTOBER 2025
TUESDAY 21 – SUNDAY 26 JULY 2026
MILTON KEYNES THEATRE
www.atgtickets.com/venues/milton-keynes-theatre/
ON SALE 12 SEPTEMBER 2025
TUESDAY 28 – SATURDAY 1 AUGUST 2026
BLACKPOOL OPERA HOUSE
www.wintergardensblackpool.co.uk/our-venues/large-venues/opera-house/
ON SALE 12 SEPTEMBER 2025
TUESDAY 4 – SATURDAY 8 AUGUST 2026
THEATRE ROYAL, NEWCASTLE
https://www.theatreroyal.co.uk/
ON SALE 25 SEPTEMBER 2025
TUESDAY 11 – SUNDAY 16 AUGUST 2026
BORD GAIS ENERGY THEATRE, DUBLIN
ON SALE 19 SEPTEMBER 2025
TUESDAY 18 – SUNDAY 23 AUGUST 2026
BRISTOL HIPPODROME
www.atgtickets.com/venues/bristol-hippodrome/
ON SALE 12 SEPTEMBER 2025
TUESDAY 1 – SUNDAY 6 SEPTEMBER 2026
CONCERT HALL, NOTTINGHAM
ON SALE 19 SEPTEMBER 2025
TUESDAY 8 – SUNDAY 13 SEPTEMBER 2026
HULL NEW THEATRE
https://www.hulltheatres.co.uk/hull-new-theatres
ON SALE SOON
TUESDAY 15 – SUNDAY 20 SEPTEMBER 2026
EDINBURGH PLAYHOUSE
www.atgtickets.com/venues/edinburgh-playhouse/
ON SALE 12 SEPTEMBER 2025
TUESDAY 22 – SATURDAY 26 SEPTEMBER 2026
LIVERPOOL EMPIRE
www.atgtickets.com/venues/liverpool-empire/
ON SALE 12 SEPTEMBER 2025
TUESDAY 29 – SUNDAY 4 OCTOBER 2026
HALL FOR CORNWALL, TRURO
https://www.hallforcornwall.co.uk/
ON SALE 27 OCTOBER 2025
TUESDAY 6 – SUNDAY 11 OCTOBER 2026
THE EVERYMAN THEATRE, CHELTENHAM
https://www.everymantheatre.org.uk/
ON SALE SOON
TUESDAY 13 – SUNDAY 18 OCTOBER 2026
REGENT THEATRE, STOKE-ON-TENT
www.atgtickets.com/venues/regent-theatre/
ON SALE 12 SEPTEMBER 2025
TUESDAY 20 – SATURDAY 24 OCTOBER 2026
THE HAWTH THEATRE, CRAWLEY
www.parkwoodtheatres.co.uk/the-hawth
ON SALE SOON
TUESDAY 27 – SATURDAY 31 OCTOBER 2026
GRAND OPERA HOUSE, BELFAST
ON SALE SOON
TUESDAY 3 – SUNDAY 8 NOVEMBER 2026
HIS MAJESTY’S THEATRE, ABERDEEN
www.aberdeenperformingarts.com/his-majestys-theatre/
ON SALE SOON
MONDAY 16 – SATURDAY 21 NOVEMBER 2026
NEW VICTORIA THEATRE, WOKING
ON SALE 12 SEPTEMBER 2025
MONDAY 23 – SATURDAY 28 NOVEMBER 2026
ALHAMBRA THEATRE, BRADFORD
www.bradford-theatres.co.uk/alhambra-theatre
ON SALE 13 OCTOBER 2025
TUESDAY 15 DECEMBER 2026 – SUNDAY 3 JANUARY 2027
NEW THEATRE OXFORD
www.atgtickets.com/venues/new-theatre-oxford/
ON SALE 12 SEPTEMBER 2025
MONDAY 18 – SATURDAY 23 JANUARY 2027
THE SUNDERLAND EMPIRE
www.atgtickets.com/venues/sunderland-empire/
ON SALE 12 SEPTEMBER 2025
TUESDAY 2 – SUNDAY 7 FEBRUARY 2027
NORWICH THEATRE ROYAL
https://norwichtheatre.org/your-visit/norwich-theatre-royal/
ON SALE SOON
TUESDAY 16 – SUNDAY 21 FEBRUARY 2027
GRAND THEATRE, WOLVERHAMPTON
https://www.grandtheatre.co.uk/
ON SALE SOON
TUESDAY 2 – SUNDAY 7 MARCH 2027
KING’S THEATRE, GLASGOW
www.atgtickets.com/venues/kings-theatre-glasgow/
ON SALE 12 SEPTEMBER 2025
TUESDAY 9 – SUNDAY 14 MARCH 2027
CURVE THEATRE, LEICESTER
https://www.curveonline.co.uk/
ON SALE SOON
