ANNIE Will Embark on UK and Ireland Tour

The tour opens at New Wimbledon Theatre on Saturday 23 May 2026.

By: Sep. 11, 2025
ANNIE Will Embark on UK and Ireland Tour Image
ANNIE will embark on a UK and Ireland tour opening at New Wimbledon Theatre on Saturday 23 May 2026. Further dates and casting to be announced soon.

Set in 1930s New York during The Great Depression, brave young Annie is forced to live a life of misery and torment at Miss Hannigan's orphanage. Her luck soon changes when she's chosen to spend a fairytale Christmas with famous billionaire, Oliver Warbucks. Meanwhile, spiteful Miss Hannigan has other ideas and hatches a plan to spoil Annie's search for her true family...

With its Tony award-winning book and score, this stunning production includes the unforgettable songs ‘It's the Hard Knock Life', ‘Easy Street', ‘I Don't Need Anything But You' and ‘Tomorrow'.

ANNIE has Music by Charles Strouse, Lyrics by Martin Charnin and a Book by Thomas Meehan. It is directed by Curve's Artistic Director Nikolai Foster with set and costume design by Colin Richmond, choreography by Nick Winston, lighting by Ben Cracknell and sound design by Richard Brooker.

ANNIE is produced by Michael Harrison and David Ian. This tour was licensed by Music Theatre International (MTI).

Tour Dates

SATURDAY 23 – SATURDAY 30 MAY 2026

NEW WIMBLEDON THEATRE

www.atgtickets.com/venues/new-wimbledon-theatre/

ON SALE 12 SEPTEMBER 2025

TUESDAY 2 – SATURDAY 6 JUNE 2026

THE ALEXANDRA, BIRMINGHAM

https://www.birminghamhippodrome.com/

ON SALE 12 SEPTEMBER 2025

TUESDAY 9 – SATURDAY 20 JUNE 2026

PALACE THEATRE MANCHESTER

www.atgtickets.com/venues/palace-theatre-manchester/

ON SALE 12 SEPTEMBER 2025

MONDAY 22 – SATURDAY 27 JUNE 2026

THEATRE ROYAL PLYMOUTH

https://theatreroyal.com/

ON SALE SOON

TUESDAY 30 – SATURDAY 4 JULY 2026

MARLOWE THEATRE, CANTERBURY

https://marlowetheatre.com/

ON SALE SOON

TUESDAY 7 – SATURDAY 18 JULY 2026

WALES MILLENIUM CENTRE, CARDIFF

https://www.wmc.org.uk/en

ON SALE 3 OCTOBER 2025

TUESDAY 21 – SUNDAY 26 JULY 2026

MILTON KEYNES THEATRE

www.atgtickets.com/venues/milton-keynes-theatre/

ON SALE 12 SEPTEMBER 2025

TUESDAY 28 – SATURDAY 1 AUGUST 2026

BLACKPOOL OPERA HOUSE

www.wintergardensblackpool.co.uk/our-venues/large-venues/opera-house/

ON SALE 12 SEPTEMBER 2025

TUESDAY 4 – SATURDAY 8 AUGUST 2026

THEATRE ROYAL, NEWCASTLE

https://www.theatreroyal.co.uk/

ON SALE 25 SEPTEMBER 2025

TUESDAY 11 – SUNDAY 16 AUGUST 2026

BORD GAIS ENERGY THEATRE, DUBLIN

www.bordgaisenergytheatre.ie/

ON SALE 19 SEPTEMBER 2025

TUESDAY 18 – SUNDAY 23 AUGUST 2026

BRISTOL HIPPODROME

www.atgtickets.com/venues/bristol-hippodrome/

ON SALE 12 SEPTEMBER 2025

TUESDAY 1 – SUNDAY 6 SEPTEMBER 2026

CONCERT HALL, NOTTINGHAM

https://trch.co.uk/

ON SALE 19 SEPTEMBER 2025

TUESDAY 8 – SUNDAY 13 SEPTEMBER 2026

HULL NEW THEATRE

https://www.hulltheatres.co.uk/hull-new-theatres

ON SALE SOON

TUESDAY 15 – SUNDAY 20 SEPTEMBER 2026

EDINBURGH PLAYHOUSE

www.atgtickets.com/venues/edinburgh-playhouse/

ON SALE 12 SEPTEMBER 2025

TUESDAY 22 – SATURDAY 26 SEPTEMBER 2026

LIVERPOOL EMPIRE

www.atgtickets.com/venues/liverpool-empire/

ON SALE 12 SEPTEMBER 2025

TUESDAY 29 – SUNDAY 4 OCTOBER 2026

HALL FOR CORNWALL, TRURO

https://www.hallforcornwall.co.uk/

ON SALE 27 OCTOBER 2025

TUESDAY 6 – SUNDAY 11 OCTOBER 2026

THE EVERYMAN THEATRE, CHELTENHAM

https://www.everymantheatre.org.uk/

ON SALE SOON

TUESDAY 13 – SUNDAY 18 OCTOBER 2026

REGENT THEATRE, STOKE-ON-TENT

www.atgtickets.com/venues/regent-theatre/

ON SALE 12 SEPTEMBER 2025

TUESDAY 20 – SATURDAY 24 OCTOBER 2026

THE HAWTH THEATRE, CRAWLEY

www.parkwoodtheatres.co.uk/the-hawth

ON SALE SOON

TUESDAY 27 – SATURDAY 31 OCTOBER 2026

GRAND OPERA HOUSE, BELFAST

https://www.goh.co.uk/

ON SALE SOON

TUESDAY 3 – SUNDAY 8 NOVEMBER 2026

HIS MAJESTY’S THEATRE, ABERDEEN

www.aberdeenperformingarts.com/his-majestys-theatre/

ON SALE SOON

MONDAY 16 – SATURDAY 21 NOVEMBER 2026

NEW VICTORIA THEATRE, WOKING

www.atgtickets.com/woking/

ON SALE 12 SEPTEMBER 2025

MONDAY 23 – SATURDAY 28 NOVEMBER 2026

ALHAMBRA THEATRE, BRADFORD

www.bradford-theatres.co.uk/alhambra-theatre

ON SALE 13 OCTOBER 2025

TUESDAY 15 DECEMBER 2026 – SUNDAY 3 JANUARY 2027

NEW THEATRE OXFORD

www.atgtickets.com/venues/new-theatre-oxford/

ON SALE 12 SEPTEMBER 2025

MONDAY 18 – SATURDAY 23 JANUARY 2027

THE SUNDERLAND EMPIRE

www.atgtickets.com/venues/sunderland-empire/

ON SALE 12 SEPTEMBER 2025

TUESDAY 2 – SUNDAY 7 FEBRUARY 2027

NORWICH THEATRE ROYAL

https://norwichtheatre.org/your-visit/norwich-theatre-royal/

ON SALE SOON

TUESDAY 16 – SUNDAY 21 FEBRUARY 2027

GRAND THEATRE, WOLVERHAMPTON

https://www.grandtheatre.co.uk/

ON SALE SOON

TUESDAY 2 – SUNDAY 7 MARCH 2027

KING’S THEATRE, GLASGOW

www.atgtickets.com/venues/kings-theatre-glasgow/

ON SALE 12 SEPTEMBER 2025

TUESDAY 9 – SUNDAY 14 MARCH 2027

CURVE THEATRE, LEICESTER

https://www.curveonline.co.uk/

ON SALE SOON




