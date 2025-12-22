Final Weeks to Vote for the 2025 BroadwayWorld Toronto Awards; Stratford Festival Leads Favorite Theatre!

Voting continues through December 31, 2025.
We're in the final weeks to vote for the 2025 BroadwayWorld Toronto Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
Best Cabaret/Concert/Solo Performance (Non-Professional)
Tom Finn - VEGAS NIGHTS - Buddies In Bad Times 29%
Robert Black - SONDHEIM - Wavestage Theatre 20%
Hayley Pickess - SONDHEIM - Wavestage Theatre 18%
Nathaniel Bacon - CABARET - Theater To Go 14%
Joëlle Arianna Staropoli - DARK DAY CABARET - Icarus theatre 14%
Nathaniel - BACON - Theatre TO 6%
Best Cabaret/Concert/Solo Performance (Professional)
Lucy Darling - LUCY DARLING IN INDULGENCE - Crow's Theatre 27%
Annie Luján and Veronica Hortiguela - MONKS - Crow's Theatre 11%
Celeste Catano - LA VIE EN ROSE - Shaw Festival 10%
Alana Bridgewater - ELLA & LOUIS - Shaw Festival 10%
Tynomi Banks - SOLID GOLD: AN EVENING WITH TYNOMI BANKS - Crow's Theatre 8%
Caitlyn Lopez-Howe - NOT A CULT THE MUSICAL - Alumnae Theatre 8%
Margo MacDonald - THE ELEPHANT GIRLS - Red Sandcastle Theatre 6%
Sara Mayfield - WHO DRINKS MOCKTAILS ON THE BEACH?! - Tarragon Extraspace/TO Fringe 6%
Cheryl Mullings - LA VIE EN ROSE - Shaw Festival 5%
Jonathan Wilson - A PUBLIC DISPLAY OF AFFECTION - Studio 180 Theatre/Crow's 4%
Jeremiah Sparks - ELLA & LOUIS - Shaw Festival 4%
Sugith Varughese - 26 DOCTORS - Summerworks 3%
Best Choreography Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Aniko Murphy/ Penelope Artemis - IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS - Wavestage Theatre 17%
Chantal Forde - MATILDA THE MUSICAL - BurlOak Theatre Group 14%
Jennifer Gibbs-Reilly - BEAUTIFUL - Brampton Music Theatre 6%
Meg Sutton - LITTLE WOMEN: THE MUSICAL - Hillcrest Village Players 6%
Margot Greve & Alli Carry - IRIS (SAYS GOODBYE) - Mixtape Projects 6%
Maya Lacey - CABARET - Horrorshow Productions 6%
Joanne Chow - OLIVER! - Theatre Unlimited Performing Arts 6%
Julian Lam - RENT - Scarborough Music Theatre 6%
Emily Sugianto - DOGFIGHT: THE MUSICAL - Harbourfront Centre Theatre 5%
Stephanie Gemmell - WE WILL ROCK YOU - Brampton Music Theatre 5%
Emilia Ballester - WOMEN ON THE VERGE OF A NERVOUS BREAKDOWN - Meridian arts Center 5%
Michael MacLennan - HOLIDAY INN - Drury Lane 4%
Sarah Buddo - PLAYGROUND - Toronto Fringe Festival, Soulpepper Theatre 4%
Renee Jones - 9 TO 5 THE MUSICAL - City Centre Musical Productions 3%
Sabrina Hooper - THE SOUND OF MUSIC - Scarborough Music Theatre 3%
Vedika Jha - COMPANY - Isabel Bader Theatre / Victoria College Drama Society 2%
Mila Frumovitz & Avril Brigden - ANYONE CAN WHISTLE - Theatre Passe Muraille 1%
Best Choreography Of A Play Or Musical (Professional)
Adam Sergison - CABARET - TheatreTO 12%
Garth Fagan - THE LION KING - Mirvish Productions 11%
Donna Feore - ANNIE - Stratford Festival 11%
Madison Arnason - RIDE THE CYCLONE - Shifting Ground Collective 8%
Ray Hogg - NATASHA, PIERRE AND THE GREAT COMET OF 1812 - Mirvish Productions, Crow's Theatre, The Musical Stage Company 6%
Stephanie Graham - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Stratford Festival 6%
Sydney LaForme - THE LITTLE MERMAID - TYT Theatre 6%
Kimberley Rampersad - ANYTHING GOES - Shaw Festival 6%
Nicholas Rocque - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Shifting Ground Collective 5%
Robin Calvert - A CHRISTMAS STORY - Theatre Aquarius 5%
Stephen Cota - CTRL ALT DELETE: AN ALPHABETICAL MUSICAL - Toronto Fringe, Theatre Passe Muraille 4%
Rodney Diverlus - A STRANGE LOOP - Soulpepper Theatre, Crow's Theatre, The Musical Stage Company & T.O. Live 3%
Matt Alfano - LA VIE EN ROSE - Shaw Festival 3%
Kendra Brophy - STRANGER SINGS! - Randolph Theatre 3%
Mona Hillis - A YEAR WITH FROG AND TOAD - TYT Theatre 3%
Lisa Goebel - BRIGHT STAR - The CAA Theatre - Mirvish 3%
Kendra Marie Brophy - STRANGER SINGS! - Randolph Theatre 2%
Marie-Neika Obas - TAKING CARE OF MAMAN - Roseneath Theatre 1%
Best Costume Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Sarah Langford/ Kelly Martin - IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS - Wavestage Theatre 15%
Briar MacPherson - LITTLE WOMEN - Hillcrest Village Community Players 8%
Alessia Urbani - IRIS (SAYS GOODBYE) - Mixtape Projects 8%
Sally Kilburn - COMPANY - BurlOak Theatre Group 8%
Allison Wither, Cass Van Wyck, Laura Piccinin - APOTHECARY - Theatre Passe Muraille 8%
Silvana Di Bello - BEAUTIFUL - Brampton Music Theatre 7%
Diana Pialis - RENT - Scarborough Music Theatre 6%
Gabe Woo - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Thaumatrope Theatre 6%
Grace Gauvin - WE WILL ROCK YOU - Brampton Music Theatre 5%
Diana Pialis - THE SOUND OF MUSIC - Scarborough Music Theatre 5%
Michael Buchert - OLIVER! - Theatre Unlimited Performing Arts 5%
Jason Dauvin - PLAYGROUND - Toronto Fringe Festival, Soulpepper Theatre 4%
Xurui Wang - DOGFIGHT: THE MUSICAL - Harbourfront Centre Theatre 4%
Grace Ferreira Gauvin - 9 TO 5 THE MUSICAL - City Centre Musical Productions 3%
Diana Pialis - SONDHEIM ON SONDHEIM - Scarborough Music Theatre 3%
Gabriel Woo - KILLY WILLY - Toronto Fringe Festival 3%
Erin Hawke - QYPSY THE MUSICAL FABLE - Mariposa arts theatre at the orillia opera house 2%
Best Costume Design Of A Play Or Musical (Professional)
Michelle Vanderheyden - THE THREEPENNY OPERA - Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective 11%
Ming Wong - NATASHA, PIERRE & THE GREAT COMET OF 1812 - Royal Alexandra Theatre, Mirvish, Crow's Theatre, The Musical Stage Company 9%
Tycoda Gilecki - CABARET - TheatreTO 8%
Claudia Matas - RIDE THE CYCLONE - Shifting Ground Collective 8%
Jason Dauvin - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Shifting Ground Collective 7%
Sue LePage - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Stratford Festival 6%
Michael Gianfrancesco - ANNIE - Stratford Festival 6%
Cory Sincennes - ANYTHING GOES - Shaw Festival 6%
Amanda Wong - POWERS AND GLORIA - Blyth Festival 5%
Alex Amini - ESTELLE SINGERMAN - Harold Green Jewish Theatre 5%
Julie Fox - WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF? - Canadian Stage 4%
Andrew Nasturzio - STRANGER SINGS! - Randolph Theatre 4%
Andrew Nasturzio - BUDDY: THE BUDDY HOLLY STORY - The Grove Theatre 4%
Julia Kim - CTRL ALT DELETE: AN ALPHABETICAL MUSICAL - Toronto Fringe, Theatre Passe Muraille 3%
Ming Wong - FLEX - A Crow's Theatre & Obsidian Theatre Company Co-Production 3%
Sarah Nixon - NOT A CULT THE MUSICAL - Alumnae Theatre 3%
Gillian Gallow - MAJOR BARBARA - Shaw Festival 2%
Ming Wong - TRIDENT MOON - Crow's Theatre 2%
Laura Delchiaro - THE BIDDING WAR - Crow's Theatre 1%
Sabrina Miller - TAKING CARE OF MAMAN - Roseneath Theatre 1%
Ming Wong - WIGHTS - Crow's Theatre 1%
Best Direction Of A Musical (Non-Professional)
Sarah Langford - ANASTASIA - Wavestage Theatre 15%
Tim Cadeny - MATILDA THE MUSICAL - BurlOak Theatre Group 10%
Amanda Sinclair - THE SOUND OF MUSIC - Scarborough Music Theatre 8%
Jack Phoenix & Reba Pyrah - CABARET - Horrorshow Productions 6%
Margot Greve - IRIS (SAYS GOODBYE) - Mixtape Projects 6%
Matt Lacas - WE WILL ROCK YOU - Brampton Music Theatre 6%
Gloria Buchert - OLIVER! - Theatre Unlimited Performing Arts 6%
Krista Mihevc - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Hillcrest Village Community Players 5%
Dot Routledge - SONDHEIM ON SONDHEIM - Scarborough Music Theatre 5%
Cass Van Wyck - APOTHECARY - Theatre Passe Muraille 5%
Olivia Daniels - PLAYGROUND - Toronto Fringe Festival, Soulpepper Theatre 5%
Alyse Squirrell & John DuSomme - MARY POPPINS - Queensville players 4%
Emilia Ballester - WOMEN ON THE VERGE OF A NERVOUS BREAKDOWN - Meridian arts Center 4%
Renee Jones - 9 TO 5 THE MUSICAL - City Centre Musical Productions 4%
Michael MacLennan - HOLIDAY INN - Drury Lane 3%
Justin P. Douglas - RENT - Scarborough Music Theatre 3%
Isabella Cesari - DOGFIGHT: THE MUSICAL - Harbourfront Centre Theatre 3%
Mila Frumovitz - ANYONE CAN WHISTLE - Theatre Passe Muraille 1%
Lev Tokol - COMPANY - Isabel Bader Theatre / Victoria College Drama Society 1%
Josh Halbot - GYPSY - Mariposa arts theatre 1%
Best Direction Of A Musical (Professional)
Anita La Selva - THE THREEPENNY OPERA - Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective 12%
Chris Abraham - NATASHA, PIERRE & THE GREAT COMET OF 1812 - Mirvish, Crow's Theatre, The Musical Stage Company 7%
Christopher Ashley - COME FROM AWAY - Royal Alexandra Theatre 7%
Steven Hao - RIDE THE CYCLONE - Shifting Ground Collective 6%
Alan Kinsella - JOSEPH/DREAMCOAT - TheatreTO 6%
Jennifer Walls - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Shifting Ground Collective 6%
Julie Taymour - THE LION KING - Mirvish Productions 6%
Kat Sandler - ANNE OF GREEN GABLES - Stratford Festival 5%
Tracey Flye - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Stratford Festival 5%
Jeremy Hutton - CABARET - TheatreTO 4%
Andrew Seok - ALMOST EVER AFTER - Playground 4%
Evan Harkai - THE LITTLE MERMAID - TYT Theatre 4%
Annie Tippe - LIFE AFTER - Mirvish 4%
Stephen Cota - CTRL ALT DELETE: AN ALPHABETICAL MUSICAL - Toronto Fringe, Theatre Passe Muraille 3%
Brian Hill - TELL TALE HARBOUR - Mirvish Productions 3%
Ray Hogg - A STRANGE LOOP - Soulpepper Theatre, Crow's Theatre, The Musical Stage Company & T.O. Live 3%
Chris Abraham - OCTET - Crow's Theatre, Soulpepper Theatre, The Musical Stage Company 3%
Mary Francis Moore - A CHRISTMAS STORY - Theatre Aquarius 3%
Kimberley Rampersad - ANYTHING GOES - Shaw Festival 3%
Zachary Mansfield - STRANGER SINGS! - Randolph Theatre 3%
Mallary Davenport - NOT A CULT THE MUSICAL - Small but Mighty Productions 2%
Best Direction Of A Play (Non-Professional)
Yo Mustafa - TWELVE ANGRY MEN - West End Studio Theatre 36%
Isabella Cesari & Jay Roomes - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Thaumatrope Theatre 35%
Cindy Leitch - NARNIA: THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE - Queensville players 29%
Best Direction Of A Play (Professional)
Kat Sandler - ANNE OF GREEN GABLES - The Stratford Festival 16%
Ziggy Schulting - THE IRISH PUB PLAY (OR, A GOAT, A GHOST & A GUINNESS) - The King Black Box 9%
Ben Yoganathan - ZEITGEIST - Off the Nose 7%
Weyni Mengesha - THE WELKIN - Soulpepper 7%
Antoni Cimolino - THE WINTERS TALE - Stratford Festival 7%
Isobel McArthur - PRIDE AND PREJUDICE (*SORT OF) - CAA Theatre 5%
Lizzie Song - TALKING TO DEAD CATS IN THE NIGHT - Arrowwood Theatre Presented by Bygone Theatre 5%
Julia Nish-Lapidus - THE MERCHANT OF VENICE - Shakespeare BASH'd 5%
Stafford Arma - FORGIVENESS - Stratford Festival 4%
Tom McHale - LIFE SUCKS - Outliers Theatre Collective 4%
Kelli Fox - WAITING FOR GODOT - Coal Mine Theatre 4%
Mary Ellis - THE ELEPHANT GIRLS - Red Sandcastle Theatre 3%
Kimberley Rampersad - BLUES FOR AN ALABAMA SKY - Shaw Festival 3%
Mumbi Tindyebwa Otu - FLEX - A Crow's Theatre & Obsidian Theatre Company Co-Production 3%
David Ferry - ESTELLE SINGERMAN - Harold Green Jewish Theatre 3%
Iain Moggach - BLUEBIRDS - Theatre on the Ridge 3%
Chris Abraham - WIGHTS - Crow's Theatre 2%
Paolo Santalucia - THE BIDDING WAR - Crow's Theatre 2%
Shailyn Pierre-Dixon - MINIMUM - The Players' Guild of Hamilton 2%
Nina Lee Aquino - TRIDENT MOON - Crow's Theatre 2%
Lydie Dubuisson - TAKING CARE OF MAMAN - Roseneath Theatre 2%
Michelle Soicher - MACHINAL - The Flare Productions 2%
Patricia Allison - TIFF'NY OF ATHENS - Shakespeare in the Ruff 1%
Peter Hinton-Davis - MAJOR BARBARA - Shaw Festival 1%
Peter Hinton-Davis - POWERS AND GLORIA - Blyth Festival 1%
Best Ensemble (Non-Professional)
IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS - Wavestage Theatre 10%
WE WILL ROCK YOU - Brampton Music Theatre 10%
IRIS SAYS GOODBYE - Soulpepper 9%
RENT - Scarborough Music Theatre 6%
TWELVE ANGRY MEN - West End Studio Theatre 6%
MATILDA THE MUSICAL - BurlOak Theatre Group 5%
9 TO 5 THE MUSICAL - City Centre Musical Productions 5%
LITTLE WOMEN - Hillcrest Village Community Players 5%
BEAUTIFUL - Brampton Music Theatre 4%
A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Thaumatrope Theatre 4%
CABARET - Alumnae Theatre 4%
COMPANY - BurlOak Theatre Group 4%
OLIVER! - Theatre Unlimited Performing Arts 4%
SWEAT - BurlOak Theatre Group 4%
PLAYGROUND - Toronto Fringe Festival 4%
APOTHECARY - Theatre Passe Muraille 3%
SONDHIEM ON SONDHEIM - Scarborough Music Theatre 3%
12 ANGRY MEN - West End Studio Theatre 2%
CONNECTIONS - Theatre Center 2%
BRIDGES OF MADISON COUNTRY - Bowtie Productions 1%
COMPANY - Isabel Bader Theatre / Victoria College Drama Society 1%
ANYONE CAN WHISTLE - Theatre Passe Muraille 1%
TAKING CARE OF MAMAN - Roseneath Theatre 1%
GYPSY - Mariposa arts theatre 1%
Best Ensemble (Professional)
THE LION KING - Mirvish Productions 9%
THE THREEPENNY OPERA - Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective 8%
COME FROM AWAY - Royal Alexandra Theatre 6%
THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE - Shaw Festival 6%
NATASHIA, PIERRE AND THE GREAT COMEDY OF 1812 - Mirvish 5%
THE IRISH PUB PLAY (OR, A GOAT, A GHOST & A GUINNESS) - The King Black Box 5%
RIDE THE CYCLONE - Shifting Ground Collective 4%
THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Shifting Ground Collective 4%
ANNE OF GREEN GABLES - Stratford Festival 4%
CABARET - TheatreTO 4%
THE WELKIN - Soulpepper 3%
STRANGER SINGS! - Randolph Theatre 3%
TELL TALE HARBOUR - Mirvish Productions 3%
JOSEPH/DREAMCOAT - TheatreTO 3%
PRIDE AND PREJUDICE (*SORT OF) - CAA Theatre 3%
THE LITTLE MERMAID - TYT Theatre 2%
MINIMUM - The Players' Guild of Hamilton 2%
A STRANGE LOOP - Soulpepper Theatre, The Musical Stage Company, Crow's Theatre, TO Live 2%
CTRL ALT DELETE: AN ALPHABETICAL MUSICAL - Toronto Fringe, Theatre Passe Muraille 2%
THE MERCHANT OF VENICE - Shakespeare BASH'd 2%
ANYTHING GOES - Shaw Festival 2%
25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE - Shifting Ground Collective 2%
BRIGHT STAR - Garner Theatre Productions 2%
ALL THAT SHE WROTE - Makeshift Company 2%
LIFE AFTER - CAA Ed Mirvish Theatre 2%
Best Lighting Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Caileigh Lavery - ANASTASIA - Wavestage Theatre 21%
Connor Price-Kelleher - CABARET - Horrorshow Productions 13%
Ryan Fisher - SWEAT - BurlOak Theatre Group 12%
Ryan Marshall - WE WILL ROCK YOU - Brampton Music Theatre 12%
Emily Pople - RENT - Scarborough Music Theatre 9%
Sophie Mihevc - LITTLE WOMEN - Hillcrest Village Community Players 9%
Lindsay Murray - OLIVER! - Theatre Unlimited Performing Arts 9%
Emily Pople - THE SOUND OF MUSIC - Scarborough Music Theatre 8%
Emily Pople - SONDHEIM ON SONDHEIM - Scarborough Music Theatre 6%
Best Lighting Design Of A Play Or Musical (Professional)
Howell Binkley - COME FROM AWAY - Royal Alexandra Theatre 12%
Mike Slater - THE THREEPENNY OPERA - Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective 10%
Kimberly Purtell - NATASHA, PIERRE & THE GREAT COMET OF 1812 - Royal Alexandra Theatre, Mirvish, Crow's Theatre, The Musical Stage Company 7%
Bonnie Beecher - MAJOR BARBARA - Shaw Festival 6%
Christian Horoszczak - THE BIDDING WAR - Crow's Theatre 5%
Mathilda Kane - RIDE THE CYCLONE - Shifting Ground Collective 5%
Niall Durcan - THE LITTLE MERMAID - TYT Theatre 5%
Niall Durcan - CABARET - TheatreTO 5%
Franco Pang - TALKING TO DEAD CATS IN THE NIGHT - Arrowwood Theatre presented by Bygone Theatre 4%
Colin Grenfell - PRIDE & PREJUDICE (*SORT OF) - CAA Theatre 4%
Justine Cargo - CTRL ALT DELETE: AN ALPHABETICAL MUSICAL - Toronto Fringe, Theatre Passe Muraille 4%
Niall Durcan - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Shifting Ground Collective 4%
Kimberley Purtell - NATASHA & PIERRE - Mirvish, Crow's Theatre, The Musical Stage Company 3%
Linas Kairys - STRANGER SINGS! - Randolph Theatre 3%
Zarha Esmail - NOT A CULT THE MUSICAL - Small but Mighty Productions 3%
Imogen Wilson - WIGHTS - Crow's Theatre 3%
Sruthi Suresan - THE MERCHANT OF VENICE - Shakespeare BASH'd 2%
Laura Wheeler - THE ELEPHANT GIRLS - Red Sandcastle Theatre 2%
Johnson Wang - MINIMUM - The Players' Guild of Hamilton 2%
Raha Javanfar - FLEX - A Crow's Theatre & Obsidian Theatre Company Co-Production 2%
Steve Lucas - POWERS AND GLORIA - Blyth Festival 2%
Imogen Wilson - ALMOST EVER AFTER - Playground 2%
Glenn Davidson - ESTELLE SINGERMAN - Harold Green Jewish Theatre 2%
Michelle Ramsay - TRIDENT MOON - Crow's Theatre 2%
Shania Scott - BLUEBIRDS - Theatre on the Ridge 2%
Best Music Direction & Orchestra Performance (Non-Professional)
Charlie Henderson - COMPANY - BurlOak Theatre Group 12%
Adam Rosenfeld/Jake Schindler - CABARET - Horrorshow Productions 10%
Ben Kopp - IRIS (SAYS GOODBYE) - Mixtape Projects 9%
Galen Cussion - WE WILL ROCK YOU - Brampton Music Theatre 9%
Adam Brox - OLIVER! - Theatre Unlimited Performing Arts 8%
Steve Lavoie - RENT - Scarborough Music Theatre 7%
Michele Jacot - LITTLE WOMEN - Hillcrest Village Community Players 6%
Jack Grunsky - PLAYGROUND - Toronto Fringe Festival, Soulpepper Theatre 6%
Allison Wither - APOTHECARY - Theatre Passe Muraille 6%
Jessa Richer - THE CALLING - Makeshift 5%
Ethan Rotenberg - BRIDGES OF MADISON COUNTY - Bowtie Productions 4%
Miguel Malaco - SONDHEIM ON SONDHEIM - Scarborough Music Theatre 3%
Jake Schindler - CABARET - Horrorshow Productions 3%
Neill Kernohan - THE MUSIC MAN - Theatre Aurora 3%
Jordan May - 9 TO 5 THE MUSICAL - City Centre Musical Productions 3%
Jo O'Leary-Ponzo - COMPANY - Isabel Bader Theatre / Victoria College Drama Society 2%
Jo O'Leary-Ponzo - ANYONE CAN WHISTLE - Theatre Passe Muraille 2%
Best Music Direction & Orchestra Performance (Professional)
Bob Foster - COME FROM AWAY - Royal Alexandra Theatre 20%
Justin Hiscox - THE THREEPENNY OPERA - Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective 16%
Ryan DeSouza - NATASHA & PIERRE - Mirvish, Crow's Theatre, The Musical Stage Company 10%
Robert Popoli - CABARET - TheatreTO 8%
Michael Ippolito - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Shifting Ground Collective 7%
Michael Ippolito - RIDE THE CYCLONE - Shifting Ground Collective 6%
Quinton Naughton - THE LITTLE MERMAID - TYT Theatre 5%
Bob Foster - TELL TALE HARBOUR - Mirvish Productions 5%
Chris Kong - LIFE AFTER - CAA Ed Mirvish Theatre 5%
Alex Toskov - ALMOST EVER AFTER - Playground 5%
Paul Sportelli - ANYTHING GOES - Shaw Festival 5%
Douglas Price - CTRL ALT DELETE: AN ALPHABETICAL MUSICAL - Toronto Fringe, Theatre Passe Muraille 4%
Quinton Naughton - NOT A CULT THE MUSICAL - Small but Mighty Productions 3%
Quinton Naughton - A YEAR WITH FROG AND TOAD - TYT Theatre 2%
Best Musical (Non-Professional)
ANASTASIA - Wavestage Theatre 13%
WE WILL ROCK YOU - Brampton Music Theatre 8%
LITTLE WOMEN: THE MUSICAL - Hillcrest Village Community Players 8%
MATILDA THE MUSICAL - BurlOak Theatre Group 7%
RENT - Scarborough Music Theatre 6%
IRIS SAYS GOODBYE - Soulpepper 6%
HOLIDAY INN - Drury Lane 5%
COMPANY - BurlOak Theatre 5%
CABARET - Horrorshow Productions 4%
PLAYGROUND - Toronto Fringe Festival, Soulpepper Theatre 4%
OLIVER! - Theatre Unlimited Performing Arts 4%
BEAUTIFUL - Brampton Music Theatre 4%
APOTHECARY - Theatre Passe Muraille 3%
9 TO 5 THE MUSICAL - City Centre Musical Productions 3%
THE CALLING - Makeshift 3%
JEKYLL & HYDE - Meridian arts center 2%
SONDHEIM ON SONDHEIM - Scarborough Music Theatre 2%
THE MUSIC MAN - Theatre Aurora 2%
MARY POPPINS - Queensville players 2%
DOGFIGHT: THE MUSICAL - Harbourfront Centre Theatre 2%
BRIDGES OF MADISON COUNTRY - Bowtie Productions 2%
ANYONE CAN WHISTLE - Theatre Passe Muraille 2%
CONNECTIONS - Theatre Center 1%
COMPANY - Isabel Bader Theatre / Victoria College Drama Society 1%
GYPSY - Mariposa arts theatre 1%
Best Musical (Professional)
THE LION KING - Mirvish Productions 14%
THE THREEPENNY OPERA - Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective 11%
COME FROM AWAY - Royal Alexandra Theatre 11%
NATASHA, PIERRE & THE GREAT COMET OF 1812 - Mirvish, Crow’s Theatre and The Musical Stage Company’s co-production 6%
ANNIE - Stratford Festival 6%
RIDE THE CYCLONE - Shifting Ground Collective 5%
CABARET - TheatreTO 5%
A CHRISTMAS STORY - Theatre Aquarius 5%
25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE - Shifting Ground Collective 5%
CTRL ALT DELETE: AN ALPHABETICAL MUSICAL - Toronto Fringe, Theatre Passe Muraille 4%
A STRANGE LOOP - Soulpepper Theatre, The Musical Stage Company, Crow's Theatre, TO Live 4%
NOT A CULT: THE MUSICAL - Small but Mighty Productions 3%
TELL TALE HARBOUR - Mirvish Productions 3%
STRANGER SINGS! - Randolph Theatre 3%
ANYTHING GOES - Shaw Festival 3%
LIFE AFTER - CAA Ed Mirvish Theatre 2%
ALL THAT SHE WROTE - Makeshift Company 2%
A YEAR WITH FROG AND TOAD - TYT Theatre 2%
BRIGHT STAR - Garner theatre productions 2%
THUNDEROR - VideoCabaret 2%
NATASHA & PIERRE - Mirvish 1%
ALMOST EVER AFTER - Playground 1%
Best New Play Or Musical (Non-Professional)
PLAYGROUND - Toronto Fringe Festival, Soulpepper Theatre 25%
APOTHECARY - Theatre Passe Muraille 17%
IRIS (SAYS GOODBYE) - Mixtape Projects 15%
IRIS SAYS GOODBYE - Passe Muraille 11%
MONKS - The Theatre Centre 11%
THE CALLING - Makeshift 11%
CONNECTIONS - Theatre Center 10%
Best New Play Or Musical (Professional)
ANNE OF GREEN GABLES - Stratford Festival 18%
TELL TALE HARBOUR - Mirvish Productions 9%
THE IRISH PUB PLAY (OR, A GOAT, A GHOST & A GUINNESS) - The King Black Box 8%
LIFE AFTER - Mirvish 7%
IRIS (SAYS GOODBYE) - Mixtape Projects / Toronto Fringe 6%
ALL THAT SHE WROTE - Makeshift Company 5%
CTRL ALT DELETE: AN ALPHABETICAL MUSICAL - Toronto Fringe, Theatre Passe Muraille 5%
NOT A CULT THE MUSICAL - Small but Mighty Productions 5%
FORGIVENESS - Stratford Festival 3%
ZEITGEIST - Off the Nose 3%
TALKING TO DEAD CATS IN THE NIGHT - Arrowwood Theatre presented by Bygone Theatre 3%
MINIMUM - The Players' Guild of Hamilton 3%
PLAYING SHYLOCK - Canadian Stage 3%
ALMOST EVER AFTER - Playground 3%
THE BIDDING WAR - Crow's Theatre 3%
MASTER PLAN - Crow's Theatre 2%
TRIDENT MOON - Crow's Theatre 2%
TIFF'NY OF ATHENS - Shakespeare in the Ruff 2%
BACHELOR MAN - Renaissance Theatre/ Tarragon 2%
BIG STUFF - Crow's Theatre 2%
WIGHTS - Crow's Theatre 1%
TAKING CARE OF MAMAN - Djennie Laguerre 1%
ESTELLE SINGERMAN - Harold Green Jewish Theatre 1%
A PUBLIC DISPLAY OF AFFECTION - Studio 180 Theatre/Crow's 1%
Best Performer In A Musical (Non-Professional)
Rick Schiralli - IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS - Wavestage Theatre 11%
Ayokunmi Oladesu - APOTHECARY - Theatre Passe Muraille 6%
Alex Pearce - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Hillcrest Village Community Players 5%
Celine Jung - MATILDA THE MUSICAL - BurlOak Theatre Group 5%
Graeden Bourne - MATILDA THE MUSICAL - BurlOak Theatre Group 4%
Emily Searle - BEAUTIFUL - Brampton Music Theatre 4%
Nicholas Paolone - COMPANY - BurlOak Theatre 3%
Diya Tirone - CONNECTIONS - Theatre Center 3%
Taylor Long - CABARET - Horrorshow Productions 3%
Cara Humeniuk - RENT - Scarborough Music Theatre 2%
Tori Waller - THE SOUND OF MUSIC - Scarborough Music Theatre 2%
Joelle Ariana Starpoli - LITTLE WOMEN - Hillcrest Village Community Players 2%
Luca McPhee - IRIS (SAYS GOODBYE) - Mixtape Projects 2%
Michelle Wagman - HOLIDAY INN - Drury Lane 2%
Carina Cautillo - THE SOUND OF MUSIC - Scarborough Music Theatre 2%
Misha Khorramshahi - WE WILL ROCK YOU - Brampton Music Theatre 2%
Jessica Richer - CABARET - Horrorshow Productions 2%
Misha Sharivker - PLAYGROUND - Toronto Fringe Festival, Soulpepper Theatre 2%
Freya Maria - LITTLE WOMEN: THE MUSICAL - Hillcrest Village Community Players 2%
Yunike Soedarmasto - PLAYGROUND - Toronto Fringe Festival, Soulpepper Theatre 2%
Sydney Gauvin - IRIS (SAYS GOODBYE) - Mixtape Projects 2%
Lizzie Song - PLAYGROUND - Toronto Fringe Festival 2%
Rebecca Rodley - THE MUSIC MAN - Theatre Aurora 2%
Katie Millar - OLIVER! - Theatre Unlimited Performing Arts 2%
Christian Baes - RENT - Scarborough Music Theatre 2%
Best Performer In A Musical (Professional)
Bryden Rutherford - JOSEPH/DREAMCOAT - TheatreTO 7%
Aria De Castro - THE THREEPENNY OPERA - Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective 6%
Alan Doyle - TELL TALE HARBOUR - Mirvish Productions 6%
Adam Brazier - A CHRISTMAS STORY - Theatre Aquarius 5%
Al Braatz - BUDDY: THE BUDDY HOLLY STORY - The Grove Theatre 4%
Amanda Milligan - CABARET - TheatreTO 4%
Evan Biulung - NATASHA PIERRE GREAT COMET OF 1812 - Mirvish Productions, Crow's Theatre, The Musical Stage Company 3%
Laura Condlln - ANNIE - Stratford Festival 3%
Eric Martin - RIDE THE CYCLONE - Shifting Ground Collective 3%
Caitlyn Lopez- Howie - NOT A CULT THE MUSICAL - Small but Mighty Productions 3%
Alexis Raphael - CTRL ALT DELETE: AN ALPHABETICAL MUSICAL - Toronto Fringe, Theatre Passe Muraille 3%
Liam Armstrong - THE THREEPENNY OPERA - Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective 2%
Benjamin Earl - THE LITTLE MERMAID - TYT Theatre 2%
Azaria Shams - NOT A CULT THE MUSICAL - Small But Mighty 2%
Malachi Mccaskill - A STRANGE LOOP - Soulpepper Theatre, Crow's Theatre, The Musical Stage Company & T.O. Live 2%
Madison Buchanan - THE THREEPENNY OPERA - Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective 2%
Donna Garner - NATASHIA PIERRE AND THE GREAT COMET OF 1812 - Mirvish, Crow's Theatre, The Musical Stage Company 2%
Shannon Murtagh - RIDE THE CYCLONE - Shifting Ground Collective 2%
Tahirih Vejdani - CTRL ALT DELETE: AN ALPHABETICAL MUSICAL - Toronto Fringe, Theatre Passe Muraille 2%
Bebe Brunjes - NOT A CULT THE MUSICAL - Small but Mighty Productions 2%
Liam Tobin - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Stratford Festival 2%
Berkley Silverman - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Shifting Ground Collective 2%
Bartu Suer - NOT A CULT THE MUSICAL - Small but Mighty Productions 2%
Rebecca Rodley - STRANGER SINGS! - Randolph theatre 2%
Misha Sharivker - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Shifting Ground Collective 2%
Best Performer In A Play (Non-Professional)
Chris Reid - TWELVE ANGRY MEN - West End Studio Theatre 30%
Madi Morelli - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Thaumatrope Theatre 27%
Richelle Tavernier - SWEAT - BurlOak Theatre Group 23%
Jack Burrill - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Thaumatrope Theatre 19%
Best Performer In A Play (Professional)
Caroline Taol - ANNE OF GREEN GABLES - Stratford Festival 13%
Sophia Walker - SLAVE PLAY - CanStage 6%
Paul Gross - WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF? - Canadian Stage 6%
Aurora McClennan - THE IRISH PUB PLAY (OR, A GOAT, A GHOST & A GUINNESS) - The King Black Box 5%
Alon Nashman - THE MERCHANT OF VENICE - Shakespeare BASH'd 5%
Bridget Ori - THE IRISH PUB PLAY (OR, A GOAT, A GHOST & A GUINNESS) - The King Black Box 4%
Mayko Nguyen - THE WELKIN - Soulpepper 4%
Bahia Watson - THE WELKIN - Soulpepper 4%
Alexandra Laferriere - TAKING CARE OF MAMAN - Roseneath Theatre 4%
Saul Rubinek - PLAYING SHYLOCK - Canadian Stage 4%
Virgilia Griffiths - BLUES FOR AN ALABAMA SKY - Shaw Festival 4%
Martha Burns - WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF? - Canadian Stage 3%
Azaria Shams - MACHINAL - The Flare Productions 3%
Hallie Seline - THE MERCHANT OF VENICE - Shakespeare BASH'd 3%
Graham Abbey - THE WINTERS TALE - Stratford Festival 3%
Victoria Sullivan - MINIMUM - The Players' Guild of Hamilton 3%
Sean Irvine - THE IRISH PUB PLAY (OR, A GOAT, A GHOST & A GUINNESS) - The King Black Box 3%
Margo MacDonald - THE ELEPHANT GIRLS - Red Sandcastle Theatre 2%
Ari Cohen - WIGHTS - Crow's Theatre 2%
Gabriella Sundar Singh - MAJOR BARBARA - Shaw Festival 2%
Megan Miles - THE IRISH PUB PLAY (OR, A GOAT, A GHOST & A GUINNESS) - The King Black Box 2%
Sofie Jarvis - TALKING TO DEAD CATS IN THE NIGHT - Arrowwood Theatre presented by Bygone Theatre 2%
Naomi Snieckus - BIG STUFF - Crow's Theatre 2%
Linda Kash - ESTELLE SINGERMAN - Harold Green Jewish Theatre 2%
Jesse Nerenberg - THE MERCHANT OF VENICE - Shakespeare BASH'd 2%
Best Play (Non-Professional)
12 ANGRY MEN - West End Studio Theatre 28%
A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Thaumatrope Theatre 27%
DA KINK IN MY HAIR - UOFT 17%
SWEAT - BurlOak Theatre Group 14%
MONKS - The Theatre Centre 14%
Best Play (Professional)
ANNE OF GREEN GABLES - Stratford Festival 15%
KIM'S CONVENIENCE - Soulpepper 11%
THE IRISH PUB PLAY (OR, A GOAT, A GHOST & A GUINNESS) - The King Black Box 8%
ROMEO & JULIET - Canadian Stage 7%
THE WELKIN - Soulpepper 5%
PRIDE AND PREJUDICE (*SORT OF) - CAA Theatre 5%
PLAYING SHYLOCK - Canadian Stage 5%
THE MERCHANT OF VENICE - Shakespeare BASH'd 5%
WIGHTS - Crow's Theatre 4%
BIG STUFF - Crow's Theatre 4%
SENSE AND SENSIBILITY - Stratford Festival 3%
FORGIVENESS - Stratford Festival 3%
BLUEBIRDS - Theatre on the Ridge 3%
THE ELEPHANT GIRLS - Red Sandcastle Theatre 3%
CRIME AFTER CRIME (AFTER CRIME) - Sex T-Rex Comedy 3%
FLEX - A Crow's Theatre & Obsidian Theatre Company Co-Production 2%
TALKING TO DEAD CATS IN THE NIGHT - Arrowwood Theatre presented by Bygone Theatre 2%
THE BIDDING WAR - Crow's Theatre 2%
BLUES FOR AN ALABAMA SKY - Shaw Festival 2%
TRIDENT MOON - Crow's Theatre 2%
MASTER PLAN - Crow's Theatre 2%
MINIMUM - The Players' Guild of Hamilton 1%
ESTELLE SINGERMAN - Harold Green Jewish Theatre 1%
MACHINAL - Small But Mighty 1%
MAJOR BARBARA - Shaw Festival 1%
Best Scenic Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Allison Wither, Cass Van Wyck, Laura Piccinin - APOTHECARY - Theatre Passe Muraille 15%
Jackie McCowan - RENT - Scarborough Music Theatre 14%
Alex Adank, Naomi Bender, Regatu Asefa, Joe Mihevc - LITTLE WOMEN - Hillcrest Village Community Players 14%
Taylor Sinstadt - MATILDA THE MUSICAL - BurlOak Theatre Group 14%
Yo Mustafa - TWELVE ANGRY MEN - West End Studio Theatre 14%
Michelle Righetti - SWEAT - BurlOak Theatre Group 12%
Gloria Buchert - OLIVER! - Theatre Unlimited Performing Arts 9%
Jackie McCowan - SONDHEIM ON SONDHEIM - Scarborough Music Theatre 7%
Best Scenic Design Of A Play Or Musical (Professional)
Beowulf Boritt - COME FROM AWAY - Royal Alexandra Theatre 12%
Leslie Wright - THE THREEPENNY OPERA - Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective 10%
Richard Hudson - THE LION KING - Mirvish Productions 9%
Joanna Yu - ANNE OF GREEN GABLES - Stratford Festival 7%
Julie Fox and Joshua Quinlan - NATASHA, PIERRE & THE GREAT COMET OF 1812 - Mirvish 6%
Amelia Blaine - TIFF'NY OF ATHENS - Shakespeare in the Ruff 5%
Meredith Wolting - RIDE THE CYCLONE - Shifting Ground Collective 5%
Joanna Yu - KIM'S CONVENIENCE - Soulpepper 5%
Evan Harkai - A YEAR WITH FROG AND TOAD - TYT Theatre 5%
Cory Sincennes - ANYTHING GOES - Shaw Festival 5%
Jason Dauvin - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Shifting Ground Collective 4%
Todd Rosenthal - LIFE AFTER - CAA Ed Mirvish Theatre 4%
Brian Dudkiewicz - A STRANGE LOOP - Soulpepper Theatre, The Musical Stage Company, Crow's Theatre, TO Live 4%
Emily Dix - TALKING TO DEAD CATS IN THE NIGHT - Arrowwood Theatre presented by Bygone Theatre 3%
Julie Fox - WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF? - Canadian Stage 2%
Jackie Chau - BACHELOR MAN - Renaissance Theatre / Tarragon 2%
Iain Moggach and Carey Nicholson - BLUEBIRDS - Theatre on the Ridge 2%
Jawon Kang - TRIDENT MOON - Crow's Theatre 2%
Gillian Gallow - MAJOR BARBARA - Shaw Festival 2%
Glenn Davidson - ESTELLE SINGERMAN - Harold Green Jewish Theatre 2%
Sabrina Miller - TAKING CARE OF MAMAN - Roseneath Theatre 1%
Steve Lucas - POWERS AND GLORIA - Blyth Festival 1%
Joshua Quinlan - WIGHTS - Crow's Theatre 1%
Ken Mackenzie & Sim Suzer - THE BIDDING WAR - Crow's Theatre 1%
Best Sound Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Randolph Burlton - SWEAT - BurlOak Theatre Group 21%
Brandon Nguyen & Julie Mongeluzi - LITTLE WOMEN - Hillcrest Village Community Players 16%
Emma Hyslop - RENT - Scarborough Music Theatre 14%
Jake Robertson - THE SOUND OF MUSIC - Scarborough Music Theatre 14%
Greg Salisbury - OLIVER! - Theatre Unlimited Performing Arts 13%
Julie Mongeluzi & Brandon Nguyen - LITTLE WOMEN - Hillcrest Village Community Players 12%
Mack Flynn - SONDHEIM ON SONDHEIM - Scarborough Music Theatre 10%
Best Sound Design Of A Play Or Musical (Professional)
Gareth Owen - COME FROM AWAY - Royal Alexandra Theatre 14%
Joseph Taylor - THE THREEPENNY OPERA - Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective 12%
Al Starkey - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Shifting Ground Collective 11%
Adam Achacon - CABARET - TheatreTO 10%
Anthony Allan - RIDE THE CYCLONE - Shifting Ground Collective 8%
Ashley Naomi - TALKING TO DEAD CATS IN THE NIGHT - Arrowwood Theatre presented by Bygone Theatre 4%
Kai Harada & Haley Parcher - LIFE AFTER - CAA Ed Mirvish Theatre 4%
Thomas Ryder Payne - FLEX - A Crow's Theatre & Obsidian Theatre Company Co-Production 4%
Jeremy Hutton and Ryan Borshuck - CABARET - TheatreTO 4%
Matt Nish-Lapidus - THE MERCHANT OF VENICE - Shakespeare BASH'd 3%
Niamh Gaffney - PRIDE & PREJUDICE (*SORT OF) - CAA Theatre 3%
Olivia Wheeler - THE BIDDING WAR - Crow's Theatre 3%
Thomas Ryder Payne - WIGHTS - Crow's Theatre 3%
Nathaniel Bacon - CABARET - Theatre TO 3%
Allen Cole - MAJOR BARBARA - Shaw Festival 3%
Romeo Candido - TRIDENT MOON - Crow's Theatre 3%
Morgan Angus - MINIMUM - The Players' Guild of Hamilton 2%
Elena Stoodley - TAKING CARE OF MAMAN - Roseneath Theatre 2%
Lyons Smith - POWERS AND GLORIA - Blyth Festival 2%
Richard Feren - ESTELLE SINGERMAN - Harold Green Jewish Theatre 2%
Best Supporting Performer In A Musical (Non-Professional)
Gina Patricio - IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS - Wavestage Theatre 12%
Alex Nunez - CABARET - Horrorshow Productions 5%
Diana Collins - COMPANY - BurlOak Theatre Group 5%
Aidan Eddy - BEAUTIFUL - Brampton Music Theatre 4%
Santina Francesca - MATILDA THE MUSICAL - BurlOak Theatre Group 4%
Chiano Panth - WE WILL ROCK YOU - Brampton Music Theatre 4%
Jhelisa Carroll - RENT - Scarborough Music Theatre 3%
Allison Colosimo - COMPANY - BurlOak Theatre Group 3%
Benjamin Earl - APOTHECARY - Theatre Passe Muraille 3%
Chantalyne Beausoleil - BRIDGES OF MADISON COUNTY - Bowtie Productions 3%
Freya Maria - LITTLE WOMEN - Hillcrest Village Players 3%
Cyril Johnston - CABARET - Horrorshow Productions 2%
Carolyn Campbell - HOLIDAY INN - Drury Lane 2%
Matthew Butler - OLIVER! - Theatre Unlimited Performing Arts 2%
Tyler Collins - COMPANY - BurlOak Theatre 2%
Lucas Chabot - HOLIDAY INN - Drury Lane 2%
Maddie McNeil-Alexander - WE WILL ROCK YOU - Brampton Music Theatre 2%
Jill Louise Leger - CABARET - Horrorshow Productions 2%
Daniela Garcia - WOMEN ON THE VERGE OF A NERVOUS BREAKDOWN - Meridian arts center 2%
Ryan Sutherland - THE CALLING - The Annex theater 2%
Juliana Duran Hogan - LITTLE WOMEN - Hillcrest Village Community Players 2%
Ian Kowalski - PLAYGROUND - Toronto Fringe Festival 2%
Heidi Cyfko - 9 TO 5 THE MUSICAL - City Centre Musical Productions 2%
Katy Scott - BEAUTIFUL - Brampton Music Theatre 2%
Olivia Daniels - PLAYGROUND - Toronto Fringe Festival 2%
Best Supporting Performer In A Musical (Professional)
Addison Wagman - A CHRISTMAS STORY - Theatre Aquarius 8%
Christopher Ning - TITANIQUE - Mirvish Productions 6%
Andrew Soutter - CABARET - TheatreTO 6%
Diana Del Rosario - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Shifting Ground Collective 6%
Joema Frith - THE LION KING - Mirvish Productions 6%
Alekzander Rosolowksi - STRANGER SINGS! - Randolph Theatre 4%
Heeyun Park - NATASHA, PIERRE & THE GREAT COMET OF 1812 - Royal Alexandra Theatre, Mirvish, Crow's Theatre, The Musical Stage Company 4%
Vanessa Sears - NATASHA & PIERRE - Mirvish, Crow's Theatre, The Musical Stage Company 4%
Joelle Salsa - THE THREEPENNY OPERA - Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective 4%
Amaka Umeh - A STRANGE LOOP - Soulpepper Theatre, The Musical Stage Company, Crow's Theatre, TO Live 3%
Julia Pulo - LIFE AFTER - Mirvish 3%
Sarah Evasiw - RIDE THE CYCLONE - Shifting Ground Collective 3%
Azaria Shams - NOT A CULT THE MUSICAL - Small But Mighty 3%
Jennifer Rider-Shaw - ANNIE - Stratford Festival 3%
Bartu Suer - ALL THAT SHE WROTE - Makeshift Company 3%
Kaden Klodt - THE THREEPENNY OPERA - Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective 3%
Maggie Tavares - THE THREEPENNY OPERA - Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective 3%
Erinn Bekkers - THE LITTLE MERMAID - TYT Theatre 2%
Jameson Mosher - THE LITTLE MERMAID - TYT Theatre 2%
Mark Uhre - ANNIE - Stratford Festival 2%
Vanessa Campbell - CTRL ALT DELETE: AN ALPHABETICAL MUSICAL - Toronto Fringe, Theatre Passe Muraille 2%
Tara Wink - CABARET - TheatreTO 2%
Emily Thomas - A YEAR WITH FROG AND TOAD - TYT Theatre 2%
Melissa MacKenzie - TELL TALE HARBOUR - Mirvish Productions 2%
Kristi Frank - ANYTHING GOES - Shaw Festival 2%
Best Supporting Performer In A Play (Non-Professional)
Chelsea Mathieu - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Thaumatrope Theatre 14%
Rhys Parker - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Thaumatrope Theatre 14%
Mauranda Nunes - DA KINK IN MY HAIR - UOFT 13%
Amin Rahmani - TWELVE ANGRY MEN - West End Studio Theatre 12%
Ivan Bond - SWEAT - BurlOak Theatre Group 11%
Maya Bogojevic - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Thaumatrope Theatre 9%
Rod McTaggart - TWELVE ANGRY MEN - West End Studio Theatre 9%
Stewart Leese - SWEAT - BurlOak Theatre Group 9%
Amin Rahmani - 12 ANGRY MEN - West End Studio Theatre 7%
Martin Huss - SWEAT - BurlOak Theatre Group 4%
Best Supporting Performer In A Play (Professional)
Tim Campbell - ANNE OF GREEN GABLES - Stratford Festival 14%
Hailey Gillis - WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF? - Canadian Stage 11%
Adam Marley - THE IRISH PUB PLAY (OR, A GOAT, A GHOST & A GUINNESS) - The King Black Box 8%
Jenna Brown - THE IRISH PUB PLAY (OR, A GOAT, A GHOST & A GUINNESS) - The King Black Box 6%
Brenda Kamino - BACHELOR MAN - Renaissance Theatre/ Tarragon 6%
Brittany Kay - THE MERCHANT OF VENICE - Shakespeare BASH'd 6%
Zach Parsons - THE IRISH PUB PLAY (OR, A GOAT, A GHOST & A GUINNESS) - The King Black Box 5%
Cameron Scott - THE MERCHANT OF VENICE - Shakespeare BASH'd 5%
Ziye Hu - BACHELOR MAN - Renaissance Theatre / Tarragon 5%
Virgilia Griffith - FAT HAM - Canadian Stage 5%
Jewell Bowery - FLEX - Crow's Theatre 4%
Kaylie Gorka - FERTILITY - Theatre Aquarius 4%
Eric Morin - MAJOR BARBARA - Shaw Festival 4%
Simon Bracken - WAITING FOR GODOT - Coal Mine Theatre 3%
Michael Joseph Delaney - THE IRISH PUB PLAY (OR, A GOAT, A GHOST & A GUINNESS) - The King Black Box 3%
Sochi Fried - WIGHTS - Crow's Theatre 2%
Daniel Kash - ESTELLE SINGERMAN - Harold Green Jewish Theatre 2%
Richard Lee - WIGHTS - Crow's Theatre 2%
Joseph Brown - MACHINAL - The Flare Productions 2%
Sepehr Reybod - MAJOR BARBARA - Shaw Festival 2%
Sean Baek - BACHELOR MAN - Renaissance Theatre/ Tarragon 1%
Best Theatre For Young Audiences Production (Professional)
ANNE OF GREEN GABLES - Stratford Festival 27%
THE LITTLE MERMAID - TYT Theatre 18%
ANNIE - Stratford Festival 17%
THE VELVETEEN RABBIT - Rule of Three 13%
A YEAR WITH FROG AND TOAD - TYT Theatre 10%
ANNIE - Festival theatre 6%
THE CALLING - Makeshift Company 5%
TAKING CARE OF MAMAN - Roseneath Theatre 3%
Favorite Local Theatre (Non-Professional)
Wavestage Theatre 12%
BurlOak Theatre 12%
West End Studio Theatre 10%
Brampton Music Theatre 8%
Scarborough Music Theatre 7%
Bowtie Productions 6%
Drury Lane 5%
Horrorshow Productions 5%
Mixtape Projects 5%
Hillcrest Village Players 5%
Thaumatrope Theatre 5%
Oshawa Little Theatre 4%
Toronto Irish Players 4%
Theatre Unlimited Performing Arts 4%
City Centre Musical Productions 3%
Queensville players 2%
Mariposa arts theatre 2%
Favorite Local Theatre (Professional)
Stratford Festival 14%
TheatreTO 11%
Shifting Ground Collective 9%
Crow's Theatre 7%
Soulpepper 6%
Theatre Aquarius 5%
Wren Theatre 5%
Shaw Festival 5%
TYT Theatre 4%
Unbridled Theatre Collective 4%
Theatre Passe Muraille 3%
Small but Mighty Productions 2%
Toronto Disabilities Collective 2%
The Musical Stage Company 2%
Comedy Bar 2%
Shakespeare BASH'd 2%
Bad Dog Theatre 2%
Canadian Stage 2%
The Players' Guild of Hamilton 2%
Sex T-Rex Comedy 2%
The Grand Theatre (London Ontario) 2%
Tom Patterson theatre 1%
Alumnae Theatre 1%
Coal Mine Theatre 1%
Blyth Festival 1%
