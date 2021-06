UN DÍA COMO HOY: nacía Bob Fosse

Un día como hoy, en 1927, nacía el director, bailarín y coreógrafo estadounidense Bob Fosse, la única persona que ha conseguido ganar un Óscar, un Emmy y un Tony el mismo año (1973). Por ello queremos revisar su biografía, así como sus obras más destacadas.

A sus 13 años, Bob Fosse formó por primera vez un dúo en Chicago junto a Charles Grass, llamado The Riff Brothers. Más tarde fue reclutado por la U.S. NAVY hacia el final de la 2a Guerra Mundial, donde actuó en TOUGH SITUATION, y a partir de ahí se mudó a Nueva York con la ambición de llegar a ser el nuevo Fred Astaire. Hizo aparición por ello en diversas pelis y obras de teatro, hasta que en 1954 coreografió su primer musical, THE PAJAMA GAME (1954), con el que ganó el primero de sus ocho premios Tony. Después de él, dirigió DAMN YANKEES (1955), REDHEAD (1961), HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING (1961), y SWEET CHARITY (1966). De éste último, hizo una adaptación cinematográfica en 1969.

Su película más conocida, aun así, quizá es CABARET (1972), no sólo porque en ella reunió a un reparto de infarto, como Liza Minelli, que aquí interpreta Mein Herr, sino porque fue galardonado por ésta con el Óscar a la Mejor Dirección.

También destacan, desde luego, ALL THAT JAZZ (1979), por la que ganó una Palme d'Or, PIPPIN (1972), y CHICAGO (1975), del que hablamos hace unos días aquí.

En el año 2019 se estrenó FOSSE / VERDON, una miniserie biográfica estadounidense que se puede ver en HBO en España, y que profundiza en la relación romántica y creativa entre Bob Fosse y la actriz Gwen Verdon, así como en el contexto que permitió que todas sus obras llegaran al cine y a los escenarios.