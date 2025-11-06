TV: Ya disponible el primer tráiler en español de MICHAEL, la película sobre la vida del Rey del Pop

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



Ya está disponible el primer tráiler en español de MICHAEL, la esperada película que explora la vida y el legado de Michael Jackson, una de las figuras más influyentes e icónicas de la historia de la música. Dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del propio artista, la cinta promete ofrecer una mirada íntima y espectacular al hombre detrás del mito, recorriendo su trayectoria desde los inicios con los Jackson Five hasta su consagración como el Rey del Pop.

La película se presenta como un viaje cinematográfico que va más allá de los escenarios, mostrando tanto la faceta artística como la personal de Michael Jackson. Con un enfoque que combina los grandes momentos de su carrera —incluidas actuaciones emblemáticas— con aspectos menos conocidos de su vida privada, MICHAEL invita al espectador a redescubrir al artista que revolucionó el pop y redefinió el entretenimiento a nivel global.

El reparto incluye a Jaafar Jackson en su debut en la gran pantalla, acompañado por Nia Long, Laura Harrier, Juliano Krue Valdi, Miles Teller y el dos veces nominado al Oscar® Colman Domingo. Detrás del proyecto se encuentra un equipo creativo de primer nivel: el guion es obra de John Logan (Gladiator, El aviador) y la producción corre a cargo de Graham King (Bohemian Rhapsody), junto a John Branca y John McClain, figuras clave en la gestión del legado del artista.

MICHAEL se estrenará en España el 24 de abril de 2026, exclusivamente en cines.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.