Se estrena el primer musical sobre la comunidad de TikTok

FOR YOU, PAIGE se presentará en vivo desde un teatro en la ciudad de Nueva York y estará disponible para verlo en todo el mundo en TikTok el 15 de abril a la 1a.m., hora española.

Daniel Mertzlufft, más conocido por su éxito en TikTok con GROCERY STORE MUSICAL y RATATOUILLE: THE TIKTOK MUSICAL, es el líder creativo y el cerebro detrás de FOR YOU, PAIGE.

FOR YOU, PAIGE está inspirada en creadores reales de TikTok: El friki de la música adolescente Landon (Roman Banks) colabora con su mejor amiga Paige (Sri Ramesh) en una canción de TikTok inspirada en su serie de libros favorita. El TikTok de Landon se vuelve viral, siendo el centro de atención y dejando atrás a Paige. Cuando un productor le ofrece a Landon la oportunidad de adaptar la serie de libros a un musical, Landon descubre que la gloria de hacerlo todo por sí mismo no vale la pena y solicita la ayuda de Paige y la comunidad de TikTok para convertir el programa en un gran éxito.

FOR YOU, PAIGE contará con un elenco formado por James Henry como Tyler, Krystina Alabado como Kaia y JJ Niemann como Jarek, entre otros. Las canciones del musical están escritas por Daniel Mertzlufft, Julia Riew, Katherine Lynn-Rose, RJ Christian, Blake Rouse, Morgan Reilly, Alex Engleberg y Kate Leonard.

Conoce más sobre este nuevo musical en el perfil de TikTok de Daniel Mertzlufft.