Se anuncian los ganadores y ganadoras de la XXIII edición de los PREMIS DE LA CRÍTICA

La XXIII Edición de los Premis de la Crítica d'Arts Escèniques tuvo lugar el pasado 10 de mayo en La Villarroel, con un aforo del 50% y se emitió en directo por streaming. Presentada por Toni Puntí y Anna Pèrez Pagés, la ceremonia comenzó con la actuación de Joan Vàzquez, el artista que ganó el anterior galardón al Actor de Musical.

Durante la gala, el espectáculo EL QUADERN DAURAT, producido por el Teatre Lliure, consiguió llevarse los seis premios a los cuales optaba: Dirección (Carlota Subirós), Adaptación / Dramaturgia (Carlota Subirós y Ferran Dordal), Actriz Principal (Nora Navas), Espacio Escénico (Max Glaenzel), Iluminación (Carlos Marquerie) y Vestuario (Marta Rafa).

LES TRES GERMANES, por su parte, obtuvo tres premios de nuevo: Mejor Espectáculo, Actriz de Reparto (Mireia Català) y Espacio Sonoro (Damien Bazín).

Esto convierte al Teatre Lliure en la institución más premiada de la edición, ya que 11 de los premios entregados fueron a parar a propuestas producidas o exhibidas por el equipo de Juan Carlos Martel. Además, obtuvieron el reconocimiento especial a la Programación a Distancia.

Otros espectáculos galardonados en diversas categorías fueron JUSTÍCIA, que recibió los premios a actor protagonista (Josep Maria Pou) y Texto (Guillem Clua), e INFANTICIDA, que recibió el galardón a Actriz de musical (Neus Pàmies) y el reconocimiento ex aequo en la categoría Musical junto a A CHORUS LINE. El premio a la música original / adaptada fue a parar a Aurora Bauzà y a Pere Jou por AQUELLA NIT.

En la categoría de danza, SONOMA de La Veronal obtuvo dos de los tres premios a los cuales optaba: Espectáculo Nacional y Coreografía.

El Palmarés completo de los Premios es el siguiente:

TEATRO XXIII

Premio Gonzalo Pérez de Olaguer: Tricicle

Premio Maria José Ragué: Nus Cooperativa

Premio Especial a la Programación a distancia: Lliure online

Espectáculo: LES TRES GERMANES, Teatre Lliure

Espectáculo internacional: THE SCARLET LETTER, La Colline - Théâtre National, Teatros del Canal de Madrid i el Centre Dramatique National Orléans Val de Centre

Direcció: Carlota Subirós por EL QUADERN DAURAT

Actriz Principal: Nora Navas por EL QUADERN DAURAT

Actor Principal: Josep Maria Pou por JUSTÍCIA

Actriz de Reparto: Mireia Aixalà por LES TRES GERMANES

Actor de Reparto: Albert Prat por L'HÈROE

Actriz de Musical: Neus Pàmies por INFANTICIDA

Actor de Musical: Desierto

Musical: reconocimiento ex aequo para A CHORUS LINE (Antonio Banderas, Teatro del Soho Caixabank y John Breglio) e INFANTICIDA (Neus Pàmies).

Texto: Guillem Clua por JUSTICIA

Adaptación / Dramaturgia: Carlota Subirós y Ferran Dordal por EL QUADERN DAURAT

Pequeño formato: AQUEST PAÍS NO DESCOBERT QUE NO DEIXA TORNAR DE LES SEVES FRONTERES CAP DELS SEUS VIATGERS, Titus Andrònic S.L, Heartbreak Hotel, Temporada Alta 2019 y Sala Becket

Espacio Escénico: Max Glaenzel por EL QUADERN DAURAT

Iluminación: Carlos Marquerie por EL QUADERN DAURAT

Vestuario: Marta Rafa por EL QUADERN DAURAT

Herramientas digitales: Francesc Isern por ASSEDEGATS

Espacio Sonoro: Damien Bazín por LES TRES GERMANES

Música original / Adaptada: Aurora Bauzà y Pere Jou por AQUELLA NIT

Nuevas Tendencias: IT DON'T WORRY MY, Atresbandes, Bertrand Lesca y Nasi Voutsas

Sala: Sales de Catalunya

Revelación: Oriol Puig por KARAOKE ELUSIA

DANSA VII

Espectáculo Nacional: SONOMA, de La Veronal, Grec 2020 Festival de Barcelona, Mercat de les Flors, Temporada Alta y otros coproductores internacionales

Espectáculo Internacional: AND SO YOU SEE... OUR HONORABLE BLUE SKY AND EVER ENDURING SUN... CAN ONLY BE CONSUMED SLICE BY SLICE... de Robyn Orlin y Albert Khoza, Mercat de les Flors y Africa Moment. City Theater & Dance Group, Damien Valette Prod.

Bailarina: Janet Novas por MERCEDES MÁIS EU

Bailarín: Víctor Pérez Armero por RÈQUIEM NOCTURN de Pere Faura

Danza de repertorio y de base clásica: SIRÈNES, PASTORAL, NOCTURNE del Ballet de Biarritz

COREOGRAFÍA: SONOMA de La Veronal, Grec 2020 Festival de Barcelona, Mercat de les Flors, Temporada Alta y otros coproductores internacionales

SOLO: ABSÈNCIES de Andrés Corchero

Pieza de corto o medio formato: ATURA del Ballet de Barcelona

Mención especial: SAT! Sant Andreu Teatre.

TEATRO FAMILIAR VII

CAMÍ A L'ESCOLA de Campi Qui Pugui.

ARTES DE LA CALLE VI

PARAULES QUE TRENQUEN OSSOS de la cia. Pagans

NOVAVEU IV

ALHAYAT O LA SUMA DELS DIES, de la cia. La Viciosa

Los Premis de la Crítica (desde el 2015 Premis de la Crítica d'Arts Escèniques son unos galardones a los espectáculos de teatro, danza, teatro familiar y artes de la calle para dar soporte y promover la excelencia en las artes escénicas de Cataluña.

Puedes ver la gala completa aquí.

Para más información sobre los premios, pincha aquí.