PHOTOS: GODSPELL se presenta en en el Teatro del Soho de Málaga

Esta mañana hemos asistido a la presentación de GODSPELL, el musical creado en 1970 por John Michael Tebelak, con música y letra de Stephen Schwartz, que en este caso se podrá ver gracias a una coproducción entre Teatro del Soho CaixaBank y Estudio Caribe.

Sobre el escenario, hemos podido ver un avance del número 'Te Rogamos' ('We Beseech Thee') de la mano del elenco, acompañado de los 6 músicos de la banda (tres guitarras, un bajo, un teclado y un batería), arropados desde bambalinas por Emilio Aragón (director, director musical y productor de GODSPELL), y Antonio Banderas (productor).

"Estos son los regalos bonitos de la vida," ha comentado el director Emilio Aragón. "A raíz de un programa que hicimos Antonio y yo hace poco, en el camerino le propuse hacer GODSPELL y me dijo que estaba firmando los derechos. Ha sido una experiencia única, en esta profesión maravillosa no dejas de aprender nunca, ha sido un viaje emocional y artístico único en el que lo hemos trabajado muchísimo, hemos reído, hemos llorado pero sobre todo lo que me llevo de aquí es una familia de compañeros y amigos. Esto no tiene absolutamente nada que envidiar a ningún otro teatro de Broadway, ni del West End ni de ningún sitio. Los teatros no son paredes, no son ladrillos, no son asientos, son personas y si algo tiene este teatro es un equipo único, es una familia que contagia solamente cosas buenas. "

GODSPELL ya se ha podido ver en España anteriormente, estrenándose por primera vez en 1974 en el Teatro Marquina. "Yo vi GODSPELL en el año 74 tenía 14 o 15 años aquí, en el Cervantes," comenta Antonio Banderas. "Jesucristo lo hacía Nicolás Romero, me acuerdo perfectamente, como si lo estuviera viviendo ahora mismo: el color, la energía positiva que se desprendía del escenario, una forma de contarla la pasión de Cristo muy diferente."

El elenco está formado por Pepe Nufrio, Víctor Ullate Roche, Angy Fernández, Roko, Aaron Cobos, Andro Crespo, Jana Gómez, Raúl Ortiz, Laia Prats, Noemí Gallego, Javier Ariano, Nuria Pérez, Daniel Garod y Mónica Solaun.

"Este es un musical que invita a crear una comunidad, la hemos creado y creo que cuando nos miramos los unos a los otros lo único que vemos es apoyo y es esfuerzo," declara Víctor Ullate Roche. "Yo creo que eso es una maravilla vivirlo, pero más especialmente ahora. Es una obra donde el mensaje es tan universal y es tan potente que es una maravilla forma parte de eso."

"Para mí este proyecto tiene un alma especial," destaca Pepe Nufrio. "Todos estamos trabajando en pro de crear algo especial que llegue el espectador, no solamente que se quede en el escenario, sino que vaya más allá. Es un proyecto precioso que me siento muy muy afortunado, la verdad, de poder compartirlo con todos mis compañeros, con Emilio ha sido maravilloso y con Antonio, claro que sí."

"Creo que hemos creado algo muy bonito," comentaba Roko. "Es un espectáculo muy diferente a otras obras de teatro musical por la partitura, por lo que queremos transmitir, es una especie de conciencia colectiva para querer ser mejores como grupo y no tanto como individuo. Sin duda Godspell es como una piscina donde te tiras y siempre hay agua, es un parque de atracciones, un juego".

El estreno tendrá lugar el jueves 3 de noviembre en el Teatro del Soho CaixaBank.

Fotos: Justa Aros