Photos: UNA NIT DE MUSICAL con Àngels Gonyalons y la OSIB en Menorca

El pasado 17 de abril asistimos a una maravillosa NIT DE MUSICAL de la mano de la excelentísima actriz Àngels Gonyalons, y de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears en el Teatre Principal de Maó.

Fue un recital muy especial, muy participativo, en el que la actriz interpretó en lengua catalana grandes temas de los musicales de Broadway que le han acompañado a lo largo de toda su carrera musical. Canciones como Someone to Watch Over Me de CRAZY FOR YOU, The Story of Lucy and Jessie de FOLLIES o Dance:10; Looks:3 de A CHORUS LINE, y de inolvidables musicales como CATS o LES MISERABLES, que nos transportan desde Broadway hasta el mismísimo West End de Londres.

El tercer concierto de Àngels con la Orquestra Simfònica de les Illes Balears nos ha dejado imágenes como éstas:

Puesto que el concierto estuvo originalmente programado para el dia del Patró de Sant Antoni, el 17 de enero, pero se tuvo que posponer con motivo de la crisis sanitaria de la Covid-19, el concierto fue retransmitido el 17 de abril a las 20:00h por el Consell Insular a través de su cuenta de Youtube, y se puede recuperar a través del siguiente enlace:

Àngels Gonyalons comenzó su carrera teatral en el año 81 y ha participado en musicales como MAR I CEL de Dagoll Dagom (1988), LA TIENDA DE LOS HORRORES (1987) y ESTAN TOCANT LA NOSTRA CANÇÓ (1990). Ha creado recopilatorios de musicales como MEMORY (1991) y TOTS DOS (1993), y ha interpretado obras como CHICAGO (1999), ACOSTA'T (2003) o SISTER ACT (2014). Junto a Ricard Reguant, es cofundadora de l'Escola de Teatre Musical Memory de Barcelona y de Madrid.