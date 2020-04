Guerra de divas: Patti LuPone no cree que Barbra Streisand deba hacer la película de GYPSY

Hace dos días, Patti LuPone fue entrevistada en el programa de Andy Cohen "Watch What Happens Live". Entre otras cosas, una de las preguntas que le planteó el presentador fue su opinión acerca de la adaptación cinematográfica, que Barbra Streisand desea protagonizar desde hace muchos años, de GYPSY. Recordemos que LuPone protagonizó este musical en el año 2008, en Estados Unidos.

"No tengo ni idea de como va. Se que quiere hacerlo y que usando esta "tecnología" podría hacerlo. Pero pienso que hubiera sido una buena Mama Rose hace cincuenta años", dijo la actriz. A lo que continuó diciendo: "Creo que es demasiado vieja".

Patti LuPone is absolutely savage. Coming for Madonna is one thing but coming for Streisand is a whole other level. This woman gives absolutely no shits. #WWHL pic.twitter.com/A7OBuSEX30