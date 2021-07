¡Feliz Cumpleaños, Claude-Michel Schönberg!

Un día como hoy, nacía el actor, compositor y letrista Claude-Michel Schönberg, el compositor de LES MISÉRABLES y MISS SAIGON. Por ello, repasamos su biografía y recordamos algunas de sus mejores piezas.

Claude-Michel Schönberg empezó su carrera como productor y cantante, y escribió la música de la primera ópera rock de Francia LA RÉVOLUTION FRANÇAISE, en 1973. Después de algunos trabajos, sopesó la idea de adaptar LES MISÉRABLES de Víctor Hugo para el teatro musical junto al letrista Alain Boublil, y el espectáculo se acabó representando en París en 1980. En 1985 llegó a Broadway, en 1987 estuvo en el West End, y ese mismo año ganó 8 Premios Tony, incluyendo el galardón al Mejor Musical y a la Mejor Partitura.

El espectáculo tuvo un éxito tan grande que, en 2012,Toom Hooper dirigió una adaptación del musical para la gran pantalla, con Hugh Jackman, Anne Hathaway y Russell Crowe que recibió 3 premios Óscar de los 8 a los que fue nominada.

En España también se representó en 1992 con José Tamayo y Plácido Domingo como directores, y con Pedro Ruy-Blas y Miguel del Arco en el papel de Jean-Valjean y Javert. En 2010 hubo un revival con Gerónimo Rauch e Ignasi Vidal, bajo la dirección de Laurence Connor y James Powell; y en 2013 muchos miembros del elenco repitieron, como ahora Talía del Val, Lydia Fairén o Daniel Diges, en una nueva edición supervisada por Daniel Anglès, y con Arturo Díez Boscovich como director musical.

Actualmente es el tercer musical más representado de la historia.

En 1989, Schönberg y Boublil también presentaron MISS SAIGON en Londres, una adaptación moderna de la ópera MADAME BUTTERFLY de Giacomo Puccini que narra una tragedia, una historia de amor maldita entre una prostituta vietnamita y un soldado americano, que en su momento fue protagonizada por Lea Salonga y Jonathan Price. La obra recibió 10 nominaciones en los premios Tony, entre ellas al Tony al Mejor Musical y a la Mejor Partitura.

De éste, son especialmente emotivas las canciones Sun and moon, I'd give my Life for you y Last Night of the World:

Finalmente, el último proyecto que queremos destacar hoy junto a Boublil es THE PIRATE QUEEN, un musical acerca las aventuras de la irlandesa Grace O'Malley en el siglo XVI. Enlazando con la anterior canción, queremos acabar con Here on this night.