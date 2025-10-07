El Teatro Musical catalán se une en un concierto solidario por Gaza en el Teatre Condal

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



Ante la grave situación humanitaria que se vive en Gaza desde hace casi dos años, una cuarentena de profesionales del Teatro Musical catalán se ha unido para alzar la voz desde el escenario. El próximo sábado 25 de octubre, el Teatre Condal acogerá el concierto solidario Del escenario a Gaza, una iniciativa que busca recaudar fondos para ayudar a familias supervivientes del conflicto a través del proyecto De Gaza al Mundo.

El espectáculo reunirá a algunos de los nombres más reconocidos del Teatro Musical y la música en Cataluña, como Elena Gadel, Daniel Anglès, Víctor Arbelo, Kathy Sey, Yolanda Sey, Clara Peya y Andreu Gallén, además de los grupos Mürfila y Svetlana. La danza también tendrá un papel destacado con la participación de Aleix Colomer, Aran Vázquez, Guillem Ripoll, Helena Gispert, Júlia Sanz Fernández, Marc Soler y Pol Rosselló, que interpretarán una coreografía de Ariadna Peya, junto a la compañía Miquel Barcelona, formada por Helena Gispert, Martí Güell, Isa Dubroca, Raül Lorenzo y el propio Miquel Barcelona.

El concierto contará asimismo con un coro formado por intérpretes de Teatro Musical como Rai Borrell, Frank Capdet, Mariona Castillo, Jordi Coll, Irene Garrido, Gemma Martínez, Roger Padrós, La Pau, Laura Pau, Ona Pla, Clara Solé y Albert Triola, entre otros muchos. Bajo la dirección musical de Cisco Cruz, Paula Grande y Nacho Melús, una veintena de voces interpretará arreglos originales creados especialmente para la ocasión, así como otras piezas de distintos estilos que conectan con la causa solidaria que los une.

La propuesta nace del compromiso y la necesidad de movilización de un grupo de artistas del Teatro Musical y de la escena híbrida ante la pasividad de los gobiernos y organismos internacionales. Desde la voluntad de contribuir con lo que mejor saben hacer, música y emoción, todos los beneficios del concierto se destinarán íntegramente a las familias afectadas de Gaza. Además, el público podrá colaborar mediante la compra de una entrada “Fila Cero”, un donativo sin asiento destinado íntegramente al proyecto De Gaza al Mundo.