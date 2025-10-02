ENTREVISTA: Los protagonistas de CENICIENTA nos cuentan cómo viven toda la magia en el Coliseum

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



En BroadwayWorld Spain hemos hablado en exclusiva con los protagonistas de CENICIENTA, el musical, que llega al Teatro Coliseum para traer de nuevo la fantasía a la Gran Vía madrileña.

Paule Mallagarai (Ella), Briel González (Topher), Mayca Teba (Hada Madrina) y Mariola Peña (Madame) nos cuentan cómo han vivido los ensayos y qué supone para ellos encarnar a estos personajes icónicos.

El encuentro llega en un momento muy especial: esta misma noche tiene lugar el estreno oficial de CENICIENTA en el Teatro Coliseum, y muy pronto en BroadwayWorld podréis ver imágenes exclusivas de ese esperado acontecimiento. Mientras tanto, disfruta aquí de la entrevista completa con sus protagonistas.