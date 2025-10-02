 tracker
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows (beta) Register Games Grosses

ENTREVISTA: Los protagonistas de CENICIENTA nos cuentan cómo viven toda la magia en el Coliseum

Paule Mallagarai, Briel González, Mayca Teba y Mariola Peña charlan con BroadwayWorld sobre este musical que hoy se estrena oficialmente en Madrid.

By: Oct. 02, 2025
ENTREVISTA: Los protagonistas de CENICIENTA nos cuentan cómo viven toda la magia en el Coliseum Image
Get Access To Every Broadway Story

Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.




Existing user? Just click login.

En BroadwayWorld Spain hemos hablado en exclusiva con los protagonistas de CENICIENTA, el musical, que llega al Teatro Coliseum para traer de nuevo la fantasía a la Gran Vía madrileña.

Paule Mallagarai (Ella), Briel González (Topher), Mayca Teba (Hada Madrina) y Mariola Peña (Madame) nos cuentan cómo han vivido los ensayos y qué supone para ellos encarnar a estos personajes icónicos.

El encuentro llega en un momento muy especial: esta misma noche tiene lugar el estreno oficial de CENICIENTA en el Teatro Coliseum, y muy pronto en BroadwayWorld podréis ver imágenes exclusivas de ese esperado acontecimiento. Mientras tanto, disfruta aquí de la entrevista completa con sus protagonistas.




Need more Spain Theatre News in your life?
Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...

RATE & REVIEW ON MY SHOWS

MJ the Musical
53 ratings

MJ the Musical
Punch
23 ratings

Punch
Just in Time
94 ratings

Just in Time
Maybe Happy Ending
112 ratings

Maybe Happy Ending

Activate Your MY SHOWS Profile


Videos