Dos shows con problemas para exhibirse en Estados Unidos

Recientemente, los medios se han hecho eco de las trabas burocráticas que han hecho cancelar las representaciones de dos espectáculos españoles en los Estados Unidos. Las compañías de Marta Carrasco y Silvia Marsó han sido las afectadas por este problema.

Carrasco, que iba a representar su espectáculo PERRA DE NADIE el pasado mes de octubre en el Teatro Latino de Los Ángeles, se encontró con la sorpresa de que no podía llegar a esta ciudad en su escala en Seattle. Según reconoció a los medios de comunicación, les dijeron que les faltaba un papel, sin que se especificase cual, les metieron en una sala, y fueron repatriados a España desde allí. Algo bastante extraño, ya que la bailarina ha actuado en ese país en numerosas ocasiones, y nunca les había sucedido algo así.

Por otro lado, nos pusimos en contacto con la actriz Silvia Marsó, para que nos contara con detalle el motivo de la cancelación de su espectáculo 24 HORAS EN LA VIDA DE UNA MUJER, que se iba a representar este mismo fin de semana en Nueva York.

La compañía de 24 HORAS EN LA VIDA DE UNA MUJER

"El compositor de nuestra función vive en Nueva York, y contactó con el Teatro Repertorio Español para que fuéramos con el espectáculo allí. Después de que su director aceptase, empezamos a pedir permisos, a hacer publicidad, a presentar toda la documentación, y el propio teatro nos pedía los visados" comenta la actriz.

Dos semanas antes de embarcarse en esta aventura, llegó la mala noticia: "Nos denegaron los visados. Lo teníamos todo listo: vuelos, el teatro lleno, los programas de mano preparados, y claro, nos quedamos en shock." Continúa.

Al parecer, la razón de esto fue una valoración subjetiva de algún funcionario que dictó que el espectáculo no es singular. El tipo de visado (P3) que pedimos se utiliza para potenciar la singularidad del espectáculo que se trae al país. Lo que significa que se pide cuando el show no puede ser representado de la misma manera por los estadounidenses. "¿Cómo no va a ser singular nuestro espectáculo? Nuestro espectáculo es único. Se trata de una compañía española, haciendo una obra de un autor austríaco, con música de un compositor ruso. Es tremendamente europeo."

Silvia Marsó

"Me da mucha pena no haber ido porque había mucha expectación, íbamos a hacer un encuentro con todos los espectadores hispanos que nos habían contactado para venir a vernos. Y me disgusta porque esa gente también tiene derecho a ver cultura que se hace en España, aunque estén viviendo en Estados Unidos, lo bonito de esto era el intercambio cultural que se iba a hacer. Es una oportunidad para ampliar horizontes. Pero lo ponen muy difícil", lamenta Marsó.

Silvia Marsó y Marc Parejo

Ahora la compañía ya está buscando fechas para volver a pedir visados, esta vez recurriendo a otro tipo, el cual exige que el espectáculo tenga un año de antigüedad mínimo, prestigio y que tenga premios. Y todo eso está a su favor. "Y aun así pueden salir trabas, porque una vez allí también pueden repatriarnos, como el caso de Marta Carrasco. Pero nos hace mucha ilusión y seguiremos intentándolo", concluye la actriz.

24 HORAS EN LA VIDA DE UNA MUJER, sigue su gira por España y estará en Santurtzi, Ourense, Medina Del Campo, Vera, Cazorla y Almonte este mes de Noviembre.

Esperemos que estos ejemplos no se vuelvan a repetir, y sirvan para denunciar y mejorar cada vez más las tramitaciones burocráticas a la hora de exportar un espectáculo a un país extranjero, ya que, como dice Silvia Marsó: "es una oportunidad de ampliar horizontes".





